Ομόλογα:-Ήπια-άνοδος-στις-βραχυπρόθεσμες-αποδόσεις-με-το-βλέμμα-στη-Μέση-Ανατολή

Η απόδοση του γερμανικού διετούς ομολόγου ενισχύθηκε κατά 1,8 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 2,59%, σημειώνοντας δεύτερη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση μετά τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του τελευταίου μήνα που είχε καταγραφεί την Τετάρτη. Αντίθετα, η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου αναφοράς διατηρήθηκε αμετάβλητη στο 3%.

Τα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ τον Απρίλιο έδειξαν ότι η αμερικανική οικονομία δημιούργησε αισθητά περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες ανέμεναν οι αναλυτές τόσο τον Απρίλιο όσο και τον Μάρτιο, ενώ η αύξηση των μισθών παρέμεινε συγκρατημένη. Η εικόνα αυτή βοήθησε να περιοριστούν οι φόβοι ότι ο πόλεμος και το υψηλό ενεργειακό κόστος επηρεάζουν αρνητικά τη βασική οικονομική δραστηριότητα.

Στο μικροσκόπιο των επενδυτών βρέθηκαν και τα βρετανικά κρατικά ομόλογα, μετά τις σημαντικές απώλειες που κατέγραψε το Εργατικό Κόμμα του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στις τοπικές εκλογές.

Τα βρετανικά 10ετή ομόλογα κινήθηκαν καλύτερα σε σχέση με άλλα αντίστοιχα κρατικά ομόλογα, με την απόδοσή τους να υποχωρεί κατά 5 μονάδες βάσης στο 4,893%, αφού ο Στάρμερ δεσμεύθηκε ότι θα παραμείνει στην εξουσία για να «φέρει την αλλαγή».

Ο επικεφαλής οικονομολόγος και αναπληρωτής διευθυντής έρευνας της Peel Hunt, Kallum Pickering, δήλωσε πως «πιστεύω ότι το αρνητικό αποτέλεσμα για τους Εργατικούς έχει ήδη αποτιμηθεί από τις αγορές».

Παράλληλα, οι αποδόσεις των βρετανικών 30ετών ομολόγων υποχώρησαν κατά επτά μονάδες βάσης, στο 5,57%.

Οι επενδυτές στην αγορά ομολόγων εξακολουθούν να επικεντρώνονται στον κίνδυνο αύξησης του πληθωρισμού λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας, παρά το γεγονός ότι οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες — Fed, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Τράπεζα της Αγγλίας — διατήρησαν αμετάβλητα τα επιτόκια την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο Pickering σημείωσε ακόμη ότι «πιστεύω ότι οι αγορές έχουν προεξοφλήσει υπερβολικά το ενδεχόμενο αυξήσεων επιτοκίων και όχι αρκετά την πιθανότητα οι κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν τα επιτόκια σταθερά και στη συνέχεια να προχωρήσουν σε μειώσεις στο τέταρτο τρίμηνο».

Από την πλευρά της, η Ίζαμπελ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στη χάραξη πολιτικής της τράπεζας, προειδοποίησε την Πέμπτη για τον αυξανόμενο κίνδυνο υψηλότερου πληθωρισμού μετά τον πόλεμο με το Ιράν, αλλά και για τη «σιωπηλή διάβρωση» της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών σε περιβάλλον αυξανόμενου παγκόσμιου χρέους.

Οι αγορές χρήματος αποτυπώνουν πλέον περίπου 57% πιθανότητα να μην υπάρξει μεταβολή στην πολιτική της ΕΚΤ στην επόμενη συνεδρίαση του Ιουνίου, ανατρέποντας την εικόνα της προηγούμενης εβδομάδας, όταν οι περισσότεροι επενδυτές προεξοφλούσαν αύξηση επιτοκίων.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία από τη Γερμανία έδειξαν απροσδόκητη άνοδο των εξαγωγών τον Μάρτιο, ωστόσο η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε, παρά τις εκτιμήσεις για αύξηση.

Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, οι αποδόσεις των ιταλικών 10ετών ομολόγων μειώθηκαν κατά δύο μονάδες βάσης, στο 3,729%, ενώ των ελληνικών 10ετών διαμορφώθηκαν στο 3,67%.