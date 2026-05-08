Πιερρακάκης:-Αλλάζει-το-πλαίσιο-στη-δέουσα-επιμέλεια-λογιστών

«Έχουμε την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως. Η μείωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας», είπε ο ΥΠΕΘΟΟ.

Αλλαγές στο πλαίσιο για τη δέουσα επιμέλεια των λογιστών ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο Gala Dinner του 7ου Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Όπως ανέφερε, μετά από συζητήσεις με την ΑΑΔΕ και το Οικονομικό Επιμελητήριο, αποφασίστηκε η αναμόρφωση του ισχύοντος πλαισίου, βάσει του οποίου η ΑΑΔΕ είχε ταυτόχρονα την αρμοδιότητα να καθορίζει τα μέτρα δέουσας επιμέλειας, να διενεργεί ελέγχους και να επιβάλλει κυρώσεις.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το νέο σχήμα προβλέπει ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα καθορίζει τα μέτρα δέουσας επιμέλειας, η ΑΑΔΕ θα διατηρεί τον ελεγκτικό της ρόλο, ενώ το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος θα αναλάβει την αρμοδιότητα επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων μέσω των θεσμικών του οργάνων. Ο κ. Πιερρακάκης συνέδεσε την αλλαγή αυτή με τη συνεργασία του υπουργείου με το ΟΕΕ και τους εκπροσώπους του κλάδου, αναφέροντας ότι οι λογιστές, οι οικονομολόγοι και οι σύμβουλοι επιχειρήσεων έχουν κρίσιμο ρόλο στην εφαρμογή των οικονομικών πολιτικών.

Οι παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος, θυμίζοντας ότι η κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού θα μπορεί να αίρεται εφόσον έχει εξοφληθεί το 25% της συνολικής οφειλής και έχουν ρυθμιστεί οι υπόλοιπες υποχρεώσεις προς τη φορολογική διοίκηση. Παράλληλα, είπε ότι διευρύνεται η πρόσβαση στον εξωδικαστικό μηχανισμό για οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ, ενώ οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τον Δεκέμβριο του 2023 θα μπορούν να εντάσσονται σε ρύθμιση έως 72 δόσεων, υπό προϋποθέσεις.

Οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Στην ομιλία του, ο κ. Πιερρακάκης στάθηκε και στη διεθνή συγκυρία, κάνοντας αναφορά στην κρίση στη Μέση Ανατολή και στις επιπτώσεις της στις ενεργειακές αγορές, στις θαλάσσιες μεταφορές, στα ασφάλιστρα κινδύνου και στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Όπως είπε, οι κρίσιμοι εμπορικοί διάδρομοι, από τη Διώρυγα του Σουέζ έως τα Στενά του Ορμούζ, βρίσκονται υπό πίεση, γεγονός που μεταφράζεται σε υψηλότερο ενεργειακό κόστος, ακριβότερα αγαθά και μεγαλύτερη πίεση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Αναφερόμενος στην Ευρώπη, υπογράμμισε την ανάγκη για κοινό ευρωπαϊκό σχεδιασμό, ταχύτερο συντονισμό, ενεργειακή αυτονομία και επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις και στα ευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα. Έκανε επίσης αναφορά στην ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της ψηφιακής οικονομίας, της τεχνητής νοημοσύνης και της καινοτομίας, καθώς και στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και στο ψηφιακό ευρώ.

Για την ελληνική οικονομία, ο υπουργός ανέφερε ότι αναπτύσσεται με ρυθμό κοντά στο 2%, σχεδόν διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ οι επενδύσεις και οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί σε σχέση με το 2019. Επισήμανε ακόμη ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει κοντά στο 8%, από 27% στην κορύφωση της οικονομικής κρίσης, και ότι το δημόσιο χρέος ακολουθεί σταθερά καθοδική πορεία, με στόχο να υποχωρήσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029.

Η εικόνα της ελληνικής οικονομίας

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, χαρακτηρίζοντας τη μείωση του χρέους προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας. Όπως σημείωσε, η μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για την κοινωνία, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη, ενώ από τις πρόωρες αποπληρωμές δανείων η χώρα εξοικονομεί περίπου 200 εκατ. ευρώ ετησίως σε τόκους.

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε στην ψηφιοποίηση του κράτους, στις προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις, στο myDATA, στην ηλεκτρονική έκδοση ΑΦΜ και στη λειτουργία του gov.gr, τονίζοντας ότι η ψηφιακή μετάβαση αποτελεί εργαλείο παραγωγικότητας, διαφάνειας και ανάπτυξης. Κλείνοντας, σημείωσε ότι η Ελλάδα επενδύει στρατηγικά στην ενέργεια, στα logistics, στην τεχνολογία και στην καινοτομία, με στόχο τη διατηρήσιμη ανάπτυξη, την αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης.