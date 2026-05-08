Ποιες-εταιρείες-βγάζουν-δισεκατομμύρια-από-τον-πόλεμο-στο-Ιράν

Καθώς νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο μετρούν το κόστος της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν και της παράλυσης στα Strait of Hormuz, ορισμένες εταιρείες βλέπουν τα ταμεία τους να γεμίζουν με δισεκατομμύρια.

Η εκτίναξη των τιμών ενέργειας, η ακραία μεταβλητότητα στις αγορές και η γεωπολιτική αβεβαιότητα δημιουργούν ένα νέο κύμα υπερκερδών για κλάδους που παραδοσιακά ευνοούνται από πολέμους, ενεργειακές κρίσεις και χρηματοπιστωτικό πανικό.

Το BBC συγκεντρώνει τις επιχειρήσεις εκείνες που βγαίνουν κερδισμένες.

Οι πετρελαϊκοί κολοσσοί

Οι μεγάλοι νικητές μέχρι στιγμής είναι οι πετρελαϊκές εταιρείες. Με περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και LNG να περνά από τα Στενά του Ορμούζ, η κρίση εκτόξευσε τις τιμές και δημιούργησε τεράστιες ευκαιρίες κέρδους.

Η BP υπερδιπλασίασε τα κέρδη της στα 3,2 δισ. δολάρια στο πρώτο τρίμηνο, επικαλούμενη «εξαιρετικές επιδόσεις» στο trading πετρελαίου.

Η Shell ανακοίνωσε κέρδη 6,92 δισ. δολαρίων, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών, ενώ η TotalEnergies είδε τα κέρδη της να αυξάνονται σχεδόν κατά ένα τρίτο, στα 5,4 δισ. δολάρια.

Ακόμη και οι αμερικανικοί κολοσσοί ExxonMobil και Chevron, παρά τις πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες, ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς και προειδοποιούν ότι τα κέρδη τους θα αυξηθούν περαιτέρω όσο το πετρέλαιο παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Η Wall Street κερδίζει από τον πανικό

Την ίδια ώρα, οι μεγάλες τράπεζες της Wall Street επωφελούνται από την έκρηξη των συναλλαγών και τη φυγή των επενδυτών προς ασφαλέστερα καταφύγια.

Η JPMorgan Chase ανακοίνωσε έσοδα-ρεκόρ 11,6 δισ. δολαρίων από trading μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2026, οδηγώντας την τράπεζα σε ένα από τα ισχυρότερα τρίμηνα της ιστορίας της.

Συνολικά, οι έξι μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες — μεταξύ τους οι Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup και Bank of America — εμφάνισαν συνολικά κέρδη σχεδόν 48 δισ. δολαρίων μέσα σε τρεις μήνες.

Οι επενδυτές πουλούν μαζικά πιο ριψοκίνδυνα assets, ενώ άλλοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις βίαιες διακυμάνσεις στις αγορές. Και κάθε κύμα πανικού σημαίνει νέες προμήθειες και νέα κέρδη για τις επενδυτικές τράπεζες.

Οι αμυντικές βιομηχανίες βλέπουν χρυσές δουλειές

Όπως συμβαίνει σχεδόν σε κάθε μεγάλη σύγκρουση, η αμυντική βιομηχανία συγκαταλέγεται επίσης στους μεγάλους κερδισμένους.

Η ανάγκη αναπλήρωσης οπλικών αποθεμάτων, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η επιτάχυνση επενδύσεων σε αντιαεροπορικά και αντι-drone συστήματα δημιουργούν νέο κύκλο παραγγελιών.

Η BAE Systems ανακοίνωσε ότι αναμένει ισχυρή αύξηση πωλήσεων και κερδών, επικαλούμενη τις αυξανόμενες «απειλές ασφαλείας» παγκοσμίως.

Οι αμερικανικοί κολοσσοί Lockheed Martin, Boeing και Northrop Grumman ανακοίνωσαν επίσης ιστορικά υψηλά ανεκτέλεστων παραγγελιών.

Και οι ΑΠΕ βγαίνουν κερδισμένες

Παράδοξο αλλά αληθινό: η κρίση ευνοεί και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η νέα ενεργειακή ανασφάλεια ενισχύει την πίεση για απεξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, ακόμη και στις ΗΠΑ του «drill, baby, drill» του Τραμπ.

Η NextEra Energy βλέπει τη μετοχή της να εκτοξεύεται, ενώ οι δανέζικοι κολοσσοί αιολικής ενέργειας Vestas και Ørsted ανακοίνωσαν ισχυρή άνοδο κερδών.

Στη Βρετανία, η Octopus Energy ανέφερε «τεράστιο σοκ» στη ζήτηση για φωτοβολταϊκά και αντλίες θερμότητας, με τις πωλήσεις ηλιακών πάνελ να αυξάνονται κατά 50% από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Κάπως έτσι, ενώ ο πόλεμος πιέζει οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τροφοδοτεί τον παγκόσμιο πληθωρισμό, δημιουργεί ταυτόχρονα μία νέα γενιά νικητών — από τις πετρελαϊκές και τις τράπεζες μέχρι τις αμυντικές βιομηχανίες και τις εταιρείες πράσινης ενέργειας.