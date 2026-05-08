Σδούκου: Το κοινωνικό ρεύμα θέλει πρόοδο και σταθερότητα -Η αυτοδυναμία είναι εθνικός στόχος

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο Action 24 και στον ΣΚΑΪ 100.3, αναφέρθηκε στις δημοσκοπήσεις και τη δυνατότητα επίτευξης αυτοδυναμίας, στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας που, όπως είπε, διέψευσε πανηγυρικά όσους επιχείρησαν να καλλιεργήσουν κλίμα εσωστρέφειας και διάλυσης, καθώς και σε θέματα επικαιρότητας.

Η κα Σδούκου σημείωσε ότι «η Νέα Δημοκρατία είναι ένας ζωντανός οργανισμός, χωρίς φοβικά σύνδρομα και χωρίς εσωστρέφεια» τονίζοντας πως στην Κ.Ο. «έγινε μια πολύ ζωντανή, ουσιαστική και ειλικρινής συζήτηση και αυτό είναι δύναμη για μια παράταξη. Όλοι συμφώνησαν ότι η ενότητα είναι η αδιαπραγμάτευτη βάση πάνω στην οποία θα συνεχίσουμε να προχωράμε».

Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε στον ρόλο του βουλευτή για τον οποίο μίλησε αναλυτικά και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας πως «πως πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του βουλευτή, γιατί σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, η κυβέρνηση στηρίζεται πρώτα απ’ όλα στους βουλευτές της που δεν είναι μόνο για να ψηφίζουν νόμους, αλλά για να ακούνε την κοινωνία, να μεταφέρουν τα προβλήματα του πολίτη και να έχουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι «αναγνώρισαν όλοι ότι το επιτελικό κράτος είναι μια μεγάλη κατάκτηση, αλλά όπως όλοι οι θεσμοί, όψεις του μπορούν να βελτιωθούν. Χάρη σε αυτό όμως, υπάρχει τόσο καλός συντονισμός, προγραμματισμός και κοινή στόχευση μεταξύ υπουργείων». Όσον αφορά τη φράση του πρωθυπουργού «όλοι πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα», η κα Σδούκου τόνισε πως «τη φανέλα την ιδρώνεις στη Βουλή, στον δρόμο με τους πολίτες, αλλά και με την παρουσία στα ΜΜΕ» υπογραμμίζοντας πως δεν μπορεί και δεν πρέπει να απέχει κανείς σε κανένα επίπεδό από αυτή τη μάχη.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, απαντώντας σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις και τη δυνατότητα επίτευξης αυτοδυναμίας, υποστήριξε ότι «η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να έχει ευρύ προβάδισμα. Αν κάποιος δει πέρα από την πρόθεση ψήφου, θα διαπιστώσει ότι τα επιμέρους μέτρα έχουν αποδοχή υψηλότερη των δημοσκοπικών μας ποσοστών. Αυτό δείχνει ότι «η κοινωνία βλέπει το κυβερνητικό έργο, το αξιολογεί θετικά και περιμένει ακόμα περισσότερα από εμάς».

Τέλος, η εκπρόσωπος της ΝΔ σημείωσε πως «υπάρχει ένα σιωπηλό κοινωνικό ρεύμα που αναγνωρίζει ότι η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ακόμη κι αν ο ρυθμός των αλλαγών δεν είναι πάντα ο επιθυμητός» συμπληρώνοντας πως η κυβέρνηση, διορθώνοντας λάθη και εντείνοντας τη δουλειά της θα πείσει αυτή τη σιωπηλή πλειονότητα πως η αυτοδυναμία αποτελεί έναν εθνικό και συλλογικό στόχο.

