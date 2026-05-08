Σε-διαβούλευση-την-επόμενη-εβδομάδα-το-ν/σ-με-τα-μέτρα-στήριξης-και-ο-συμπληρωματικός-προϋπολογισμός-800-εκατ.

Σε δημόσια διαβούλευση θα δοθεί την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Παράλληλα το οικονομικό επιτελείο θα καταθέσει συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 800 εκατ. ευρώ.

Όπως ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης σε ομιλία του στο 2ο οικονομικό συνέδριο της Ημερησίας, ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των έκτακτων και μόνιμων μέτρων στήριξης που έχουν ανακοινωθεί, θα περιληφθούν στο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου που θα αναρτηθεί προς διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι την ενίσχυση των 300 ευρώ θα πάρουν και οι χήρες άνω των 60 ετών, από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χηρείας, και όχι από τα 65 έτη. Όπως είπε, πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και η Πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και δικαιοσύνη.

Ο κ. Πιερρακάκης έκανε λόγο για παρεμβάσεις «με σαφές κοινωνικό αποτύπωμα:

Πρώτον, μέτρα για τα παιδιά και την οικογένεια. Θεσπίζεται η ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε τέκνο, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Δεύτερον, μέτρα για τη στέγη. Διευρύνονται οι δικαιούχοι της ετήσιας επιστροφής ενοικίου, ενώ θεσπίζεται επιστροφή δύο ενοικίων για δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους- γιατρούς, εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές. Είναι άνθρωποι που κρατούν, εγώ θα πω, όρθιο το κοινωνικό κράτος. Παράλληλα, νομοθετείται η απαγόρευση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μέτρο που θα εφαρμοστεί αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Η κατοικία πρέπει να παραμένει προσιτή, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους.

Τρίτον, μέτρα για τους συνταξιούχους. Αυξάνεται τόσο ο αριθμός των δικαιούχων όσο και το ύψος της ενίσχυσης, η οποία από 250 ευρώ φτάνει στα 300 ευρώ».

