Στα 859,4 εκατ. ευρώ τα έσοδα του ΟΤΕ το α’ τρίμηνο με άνοδο 4,9% – Το μήνυμα Νεμπή

Τα έσοδα ανήλθαν σε 859,4 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των εσόδων από System Solutions, την ισχυρή ανάπτυξη στην κινητή και τις θετικές τάσεις στη σταθερή.

Δυναμικό ξεκίνημα για τη χρονιά είχε ο όμιλος ΟΤΕ, με αύξηση κατά 4,9% στα έσοδα και κατά 2,8% στο προσαρμοσμένο EBITDA (AL) – σύμφωνα με τον στόχο για προσαρμοσμένο EBITDA (AL) γύρω στο 3% για το 2026.

Ειδικότερα, τα έσοδα ανήλθαν σε 859,4 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των εσόδων από System Solutions, την ισχυρή ανάπτυξη στην κινητή και τις θετικές τάσεις στη σταθερή, αντισταθμίζοντας τη μείωση στα έσοδα από υπηρεσίες διεθνούς χονδρικής, κυρίως λόγω της προγραμματισμένης σταδιακής κατάργησης ορισμένων δραστηριοτήτων, γνωστοποιεί ο Οργανισμός.

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής αυξήθηκαν κατά 1,1% το Α’ τρίμηνο 2026 αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη αναπτυξιακή δυναμική. Οι επιδόσεις υποστηρίχθηκαν από την επέκταση του δικτύου FTTH και την αυξημένη υιοθέτηση των υπηρεσιών FTTH. Η εμπορική διάθεση υπηρεσιών οπτικών ινών στο πλαίσιο του έργου UFBB αναμένεται να καλύψει περαιτέρω τις ανάγκες συνδεσιμότητας σε απομακρυσμένες περιοχές και να ενισχύσει τη διείσδυση των υπηρεσιών FTTH. Η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει στον ΟΤΕΟΤΕ 0,00% να προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες σε περιοχές όπου δεν υπήρχαν έως σήμερα επαρκείς ευρυζωνικές υποδομές ή όπου οι πελάτες κατέφευγαν σε εναλλακτικές λύσεις. Η τηλεόραση συνέχισε να σημειώνει ισχυρές επιδόσεις, καταγράφοντας σημαντική ετήσια ανάπτυξη, ενώ η υιοθέτηση του 5G WiFi -της υπηρεσίας FWA που λανσαρίστηκε πέρυσι- συνέχισε να αυξάνεται.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής αυξήθηκαν κατά 5,5% το Α’ τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας ισχυρή επίδοση. Η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στις ισχυρές επιδόσεις υπηρεσιών συμβολαίου, χάρη στη μετάβαση πελατών καρτοκινητής σε προγράμματα συμβολαίου, καθώς και στη μετάβαση πελατών σε υπηρεσίες υψηλότερης αξίας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των εσόδων. Επιπλέον, η Εταιρεία εισήγαγε πρόσφατα ενισχυμένα πακέτα στα ψηφιακά της κανάλια για την καρτοκινητή.

Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής μειώθηκαν κατά 39,7% στο τρίμηνο, αποτυπώνοντας την αναμενόμενη μείωση εσόδων από τη σχεδόν μηδενικού περιθωρίου διεθνή κίνηση, λόγω της σταδιακής παύσης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, που αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση τα επόμενα δύο χρόνια. Τα έσοδα από εγχώριες ροές χονδρικής παρέμειναν, σε γενικές γραμμές, ευθυγραμμισμένα με τις πρόσφατες τάσεις, λόγω της ανάπτυξης υποδομών των υπόλοιπων παρόχων. Η επίδραση αυτή μετριάζεται από την αυξανόμενη χρήση της υποδομής FTTH του ΟΤΕΟΤΕ 0,00% από άλλους παρόχους.

Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 40% στο τρίμηνο, υποστηριζόμενα κυρίως από την ισχυρή δυναμική στην αγορά του ICT. Ειδικότερα, τα έσοδα από System Solutions σημείωσαν ισχυρή αύξηση 76,3% στο τρίμηνο. Εν όψει της αναμενόμενης σταδιακής λήξης της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα επιταχύνουν τις ενέργειές τους για την εξασφάλιση πόρων για έργα ψηφιακοποίησης, ενώ ο ΟΤΕΟΤΕ 0,00% συνεχίζει να ενισχύει τον ρόλο του ως κορυφαίος system integrator, προωθώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε πολλαπλούς τομείς. Επιπλέον, η Εταιρεία λάνσαρε ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο καινοτόμων υπηρεσιών Data Center, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών GPU-as-a-Service για έργα τεχνητής νοημοσύνης. Η πρωτοβουλία αυτή επιτρέπει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να αναπτύσσουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης αποδοτικά, μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, συμβατό με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, ενισχύοντας την καινοτομία και την εθνική ψηφιακή κυριαρχία.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης και λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε 509 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο, αυξημένα κατά 32,5 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τη σημαντική αύξηση των εσόδων. Αυτό αντικατοπτρίζει κυρίως υψηλότερα κόστη που σχετίζονται με το ICT, την αύξηση συνδρομητών FTTH καθώς και αυξημένα κόστη marketing.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) αυξήθηκε περαιτέρω κατά 2,8%, στα 338,4 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο περιθώριο διαμορφώθηκε σε 39,4%, έναντι 40,2% το Α’ τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης συμβολής εσόδων από δραστηριότητες χαμηλότερου περιθωρίου κέρδους και ειδικότερα της αύξησης των εσόδων από System Solutions. Παράλληλα με την αύξηση των εσόδων, οι συνεχιζόμενες εξοικονομήσεις, ιδίως στο κόστος προσωπικού, συνέβαλαν στην αντιστάθμιση ορισμένων αυξήσεων κόστους κατά την περίοδο.

Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε 188,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,5% σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, κυρίως λόγω αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) στο τρίμηνο, η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από υψηλότερο κόστος προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης – τα οποία υλοποιήθηκαν νωρίτερα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος – καθώς και από αυξημένες αποσβέσεις.

Τα Προσαρμοσμένα Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 153,6 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο, σε σύγκριση με 162,3 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2025, λόγω μιας εφάπαξ επιστροφής φόρου ύψους €10,5 εκατ. στο Α’ τρίμηνο του 2025, που σχετιζόταν με παρακρατούμενο φόρο επί μερισμάτων θυγατρικής εξωτερικού από το 2019.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν σε 108,5 εκατ. ευρώ στο Α’ τρίμηνο του 2026 μειωμένες κατά 7,6% σε σύγκριση το Α’ τρίμηνο του 2025. Η μείωση οφείλεται κυρίως σε χαμηλότερες επενδύσεις για τηλεοπτικό περιεχόμενο, ενώ παράλληλα η Εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυο FTTH – καλύπτοντας πλέον πάνω από 2,1 εκατομμύρια νοικοκυριά – καθώς και να αναπτύσσει το δίκτυο 5G Stand Alone (SA), το οποίο υποστηρίζει την υπηρεσία 5G Wifi (FWA).

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε 60,4 εκατ. ευρώ στο Α’ τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με 106,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η μείωση οφείλεται κυρίως σε υψηλότερες πληρωμές φόρου εισοδήματος στις αρχές του 2026, που σχετίζονται με δόσεις προηγούμενων ετών. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται να ομαλοποιηθούν κατά τα επόμενα τρίμηνα και η Εταιρεία παραμένει σε τροχιά επίτευξης των στόχων της για το σύνολο του έτους.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου την 31η Μαρτίου 2026 διαμορφώθηκε σε 519,1 εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί σε 0,4 φορές το προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL) σε δωδεκάμηνη βάση, ενώ το Ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ, στα 0,875%, λήγει τον Σεπτέμβριο του 2026. Η Εταιρεία εξετάζει τις επιλογές αναχρηματοδότησης για το εν λόγω ομόλογο.

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Κώστα Νεμπή

«Οι επιδόσεις του πρώτου τριμήνου σηματοδοτούν ένα ισχυρό ξεκίνημα για το 2026, αντικατοπτρίζοντας τη δυναμική μας και την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας, που εστιάζει στην επιτάχυνση τόσο της ανάπτυξής μας, όσο και της ψηφιακοποίησης της χώρας. Τα έσοδα και το EBITDA κατέγραψαν αύξηση, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην κινητή, το ICT, αλλά και τις θετικές τάσεις στη σταθερή. Η συνεχής επέκταση του δικτύου FTTH υποστηρίζει την αυξανόμενη ζήτηση για αναβαθμισμένες υπηρεσίες συνδεσιμότητας, γεγονός που αποτυπώνεται και στο ρεκόρ συνδέσεων FTTH που σημειώσαμε. Παράλληλα, διευρύναμε το χαρτοφυλάκιό μας με νέες υπηρεσίες συνδεσιμότητας εντός του σπιτιού, ενισχύοντας περαιτέρω τη διαφοροποίησή μας και την εμπειρία πελάτη. Η κινητή διατήρησε την ισχυρή δυναμική της, καθώς οι πελάτες συνεχίζουν να μεταβαίνουν σε προγράμματα συμβολαίου και σε πακέτα δεδομένων υψηλότερης αξίας. Το ICT κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη, ενώ ο τομέας του B2B αναμένεται να επωφεληθεί από τη διάθεση κατά το τρίμηνο υπηρεσιών Business Cloud, που δίνουν ώθηση στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις.

Κοιτώντας μπροστά, παραμένουμε επικεντρωμένοι στην υλοποίηση της στρατηγικής μας, αξιοποιώντας τον μετασχηματισμό του λειτουργικού μας μοντέλου και τη δύναμη του Ομίλου TELEKOM για να επιτύχουμε περαιτέρω ανάπτυξη, επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον διεθνή χάρτη συνδεσιμότητας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτύχουμε τους στόχους μας για το 2026 και θα δημιουργήσουμε βιώσιμη ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη μας».

Στόχοι 2026 – Διατήρηση

• Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (FCF): Ο ΟΤΕ αναμένει ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 750 εκατ. ευρώ περίπου, με την παραδοχή ότι η διαδικασία δημοπράτησης για τη χορήγηση του φάσματος θα πραγματοποιηθεί εντός του 2027. Εξαιρουμένης της επίδρασης ορισμένων θετικών έκτακτων φορολογικών παραγόντων, που προκύπτουν κυρίως από την αποεπένδυση των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία, οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (Free Cash Flow) αναμένεται να ανέλθουν στο εύρος των 570 εκατ. ευρώ – 580 εκατ. ευρώ.

• Επενδύσεις (CAPEX): Οι επενδύσεις αναμένονται περίπου στα 600 εκατ. ευρώ, καθώς η Εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη της υποδομής FTTH και την επέκταση της κάλυψης του δικτύου 5G Stand Alone (SA).

• Προσαρμοσμένο EBITDA (AL): O OTE αναμένει επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης του EBITDA σε περίπου 3%.

Προοπτικές

Παρά τις διεθνείς προκλήσεις και τον έντονο ανταγωνισμό στην Ελλάδα, ο ΟΤΕ διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να συνεχίσει τον μετασχηματισμό του και να πετύχει τους οικονομικούς του στόχους. Η ηγετική θέση του ΟΤΕ στο δίκτυο οπτικών ινών, στο δίκτυο κινητής, στην τηλεόραση και στο ICT, καθώς και το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο non-core υπηρεσιών του, αποτελούν μοχλούς για τη συνεχή υποστήριξη των μελλοντικών στόχων. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών σταθερής αναμένεται να συνεχιστεί, υποστηριζόμενη από την αυξανόμενη υιοθέτηση υπηρεσιών FTTH, τη δυναμική της υπηρεσίας Fixed Wireless Access (FWA), την περαιτέρω επέκταση του δικτύου οπτικών ινών του ΟΤΕ και τη σταθερή ανάπτυξη της τηλεόρασης.

Ο OTE στοχεύει να φέρει το FTTH σε περίπου 2,4 εκατομμύρια νοικοκυριά κι επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2026 και σε περίπου 3,5 εκατομμύρια μέχρι το 2030. Στην κινητή, η ισχυρή ανάπτυξη αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει την κάλυψη του δικτύου 5G Stand Alone, και οι πελάτες συνεχίζουν να αυξάνουν τη χρήση δεδομένων. Στο ICT, ο ΟΤΕ αναμένει ότι τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αρχίσουν σταδιακά να μειώνονται, με τα έργα για τον ιδιωτικό τομέα να καταλαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στον συγκεκριμένο τομέα. Στις υπηρεσίες χονδρικής, ο ΟΤΕ αναμένει υποχώρηση στη, σχεδόν μηδενικού περιθωρίου κέρδους, διεθνή χονδρική, καθώς ορισμένες δραστηριότητες καταργούνται σταδιακά, ενώ οι εγχώριες τάσεις που παρατηρήθηκαν το 2025 εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν.

Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει την ορθολογική διαχείριση του κόστους για να επιτύχει περαιτέρω εξοικονομήσεις, ειδικά σε λειτουργίες που μετασχηματίζονται. Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης επεκτείνεται σταδιακά σε πολλαπλές λειτουργίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων του IT, της Διαχείρισης Δικτύου, των Call Centers και της εξυπηρέτησης πελατών, ενισχύοντας τις λειτουργικές αποδόσεις.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση για τα μεγέθη του ΟΤΕ στο α’ τρίμηνο εδώ