Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο – Διψήφια έκρηξη τιμών σε Στέγαση και Μεταφορές

Στο 5,4% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο, από 3,9% που ήταν Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Οι τιμές στην κατηγορία «Στέγαση» είναι αυξημένες κατά 13,8% σε σχέση με πέρυσι, ενώ στις «Μεταφορές» η άνοδος των τιμών φτάνει το 10%.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν εκρηκτικές αυξήσεις κυρίως στα ενεργειακά προϊόντα. Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025 η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ήταν αυξημένη κατά 53,2% και του πετρελαίου κίνησης κατά 32,4%. Η τιμή του φυσικού αερίου κατέγραψε αύξηση 19,3%, η τιμή της βενζίνης κατά 17,1% και οι τιμές των υπόλοιπων καυσίμων κατά 42,4%.

Διψήφιες ανατιμήσεις καταγράφονται και στα τρόφιμα, με την τιμή του μοσχαριού να είναι αυξημένη κατά 19,2% σε σχέση με το 2025, το αρνί και κατσίκι κατά 13,3% και τα μαργαρίνη και φυτικά λίπη κατά 11,6%. Η τιμή του ελαιόλαδου είναι μειωμένη κατά 17,9%, καθώς πέρυσι είχε εκτιναχθεί η τιμή του.

Οι αυξήσεις τιμών ανά κατηγορία

Σύμφωνα με τον ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση προήλθε κυρίως από τις μεταβολές:

Αύξηση κατά 4,4% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, ψάρια και θαλασσινά (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στο ελαιόλαδο.

Αύξηση κατά 1,4% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.

Αύξηση κατά 2,0% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

Αύξηση κατά 13,8% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

Αύξηση κατά 0,1% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: έπιπλα-διακοσμητικά είδη-τάπητες, οικιακές συσκευές και επισκευές, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.

Αύξηση κατά 1,2% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

Αύξηση κατά 10,0% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), άλλα καύσιμα, συντήρηση και επισκευή

εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Αύξηση κατά 1,0% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, πακέτο διακοπών.

Αύξηση κατά 2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αύξηση κατά 6,1% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία- ταχυφαγεία-κυλικεία.

Αύξηση κατά 3,5% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων.

Αύξηση κατά 1,2% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα άλλα προσωπικά είδη.

Η μόνη κατηγορία του ΓΔΤ που παρουσίασε μείωση (κατά 2,2%) σε ετήσια βάση ήταν αυτή της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών.

Αυξήσεις τιμών «φωτιά» στα καύσιμα

Εν μέσω του πολέμου στο Ιράν και του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ με διαφορά οι μεγαλύτερης αυξήσεις τιμών καταγράφονται στα καύσιμα, ενώ στη λίστα των «πρωταθλητών» των ανατιμήσεων βρίσκεται και το μοσχαρίσιο κρέας.

Από την άλλη τις μεγαλύτερες πτώσεις τιμών καταγράφουν: Το ελαιόλαδο (-17,9%), τα άλλα προσωπικά είδη (-3,9%), τα έπιπλα (-3,1%), οι υπηρεσίες κινητής (-2,7%) και τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα (-2,6%).

Στο 4,6% ο εναρμονισμένος πληθωρισμός

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Απριλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Απριλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 4,6% έναντι αύξησης 2,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024, σύμφωνα με τις σημερινές ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ που επιβεβαιώνουν τις αρχικές εκτιμήσεις της Eurostat.

Αναπροσαρμογή 4,1% στα μισθώματα

Δεδομένου ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο Μαΐου 2025 – Απριλίου 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 5,4% η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε πως στις περιπτώσεις των μισθώσεων των οποίων η ετήσια αναπροσαρμογή μισθώματος ορίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο 75% της μεταβολής του ΔΤΚ, το ποσοστό αύξησης του μισθώματος για τον μήνα Μάιο 2026 διαμορφώθηκε σε 4,1%.