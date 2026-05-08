Το-ιδιωτικό-πιστωτικό-ταμείο-της-goldman-sachs-ανακοίνωσε-τη-μείωση-της-αξίας-του-κατά-3,7%

Η Goldman Sachs ανακοίνωσε μείωση στην αξία του ιδιωτικού πιστωτικού της fund για το πρώτο τρίμηνο, καθώς είδε αύξηση στις μη πραγματοποιημένες ζημίες και στις μειώσεις στο χαρτοφυλάκιό της, δήλωσε το fund την Παρασκευή.

Οι επενδυτές εξέτασαν πιο προσεκτικά τα χαρτοφυλάκια ιδιωτικών πιστωτικών funds, γνωστών ως εταιρείες ανάπτυξης επιχειρήσεων, καθώς οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη απειλούν τα επιχειρηματικά μοντέλα ορισμένων εταιρειών στον τομέα του λογισμικού.

Η Goldman Sachs BDC ανακοίνωσε καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή (NAV) ύψους 12,17 δολαρίων στα τέλη Μαρτίου, η οποία είναι περίπου 3,7% χαμηλότερη από το προηγούμενο τρίμηνο, ανέφερε σε ανακοίνωση που υπέβαλε αργά την Πέμπτη.

«Ενώ έχουν υπάρξει κάποιες μέτριες μη πραγματοποιημένες κινήσεις εδώ, η επενδυτική ομάδα πιστεύει ότι αυτές αντανακλούν κυρίως την ευρύτερη διεύρυνση του spread της αγοράς και όχι ένδειξη επιδείνωσης της πιστοληπτικής ικανότητας», δήλωσε εκπρόσωπος της Goldman Sachs.

«Η ομάδα πιστεύει ότι η θεμελιώδης υγεία του κλάδου της ιδιωτικής πίστης παραμένει ισχυρή και είναι σίγουρη για τη διαδικασία επιλογής πιστώσεων που ακολουθούμε».

Το fund της Goldman Sachs αποκάλυψε μια αύξηση στα μη δεδουλευμένα, όπου ένας δανειολήπτης έχει μείνει πολύ πίσω στις πληρωμές τόκων, στο 4,7% του χαρτοφυλακίου δανείων του σε αποσβεσμένο κόστος. Ανέφερε ποσοστό μη δεδουλευμένου 2,8% το προηγούμενο τρίμηνο.

Τι ισχύει για τα δάνεια «παλαιού τύπου»

Τα δάνεια «παλαιού τύπου» που είχαν αναληφθεί πριν από τον Μάρτιο του 2022, όταν η τρέχουσα ομάδα διαχείρισης του fund ανέλαβε τα ηνία, αντιπροσώπευαν τη συντριπτική πλειοψηφία των μη δεδουλευμένων, σημείωσε.

Περίπου το 60% των μειώσεων στο χαρτοφυλάκιό του οφείλονταν σε γεγονότα ειδικά για τους δανειολήπτες, κυρίως δύο δάνεια παλαιού τύπου προς τις δανειολήπτριες 1GI LLC και 3SI Security Systems, δήλωσε η διοίκηση του fund σε τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα της Παρασκευής.

Η Goldman Sachs BDC ανέλαβε νέες δεσμεύσεις ύψους περίπου 46,5 εκατομμυρίων δολαρίων σε 17 εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων έξι νέων δανειοληπτών, ανέφερε.

Οι αποπληρωμές δανείων ανήλθαν συνολικά σε 82,8 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο, εκ των οποίων περισσότερο από το ήμισυ αφορούσε δάνεια που δημιουργήθηκαν πριν από το 2022, ανέφεραν στην τηλεφωνική επικοινωνία, προσθέτοντας ότι το ταμείο έχει ήδη λάβει αποπληρωμές 100 εκατομμυρίων δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο.

Το ταμείο ανακοίνωσε μέρισμα 32 σεντς ανά μετοχή. Την Τετάρτη, ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 75 εκατομμυρίων δολαρίων.

- Reuters