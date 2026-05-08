Υψηλό-τριετίας-για-τις-παγκόσμιες-τιμές-τροφίμων-τον-Απρίλιο

Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού, αναγκάζει τους καταναλωτές να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Σε υψηλό 3 ετών σκαρφάλωσαν οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων τον Απρίλιο, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού, αναγκάζοντας τους καταναλωτές να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ο δείκτης τιμών τροφίμων και βασικών προϊόντων των Ηνωμένων Εθνών σημείωσε άνοδο 1,6% τον Απρίλιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, με επικεφαλής τα φυτικά έλαια, το κρέας και τα δημητριακά, σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO).

Όπως αναφέρει το -, ο πόλεμος στο Ιράν, που βρίσκεται τώρα στη 10η εβδομάδα του, έχει ουσιαστικά κλείσει τα κρίσιμα Στενά του Ορμούζ, περιορίζοντας τις ροές βασικών γεωργικών εισροών, όπως το ντίζελ και τα λιπάσματα, με αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών, γεγονός που απειλεί να περιορίσει την παραγωγή των αγροτών, με αποτέλεσμα να προκύψει ράλι στο κόστος των τροφίμων.

«Η αγροδιατροφική βιομηχανία είναι ανθεκτική προς το παρόν επειδή πωλεί αυτό που ήδη παρήγαγε», τόνισε ο επικεφαλής οικονομολόγος του FAO, Μάξιμο Τορέρο. «Αλλά αυτό θα αλλάξει γρήγορα καθώς το κόστος των βασικών προϊόντων και της ενέργειας μεταδίδεται και θα το νιώσουμε ως καταναλωτές» πρόσθεσε, με το άλμα στις τιμές του πετρελαίου να έχει επίσης ενισχύσει τη ζήτηση για βιοκαύσιμα, με τον δείκτη φυτικών ελαίων του ΟΗΕ να αυξάνεται κατά 5,9% από τον Μάρτιο, σε υψηλό σχεδόν 4 ετών (από Ιούλιο 2022).

«Εάν αυτό φτάσει στην 90ή ημέρα, η πιθανότητα επισιτιστικής κρίσης θα είναι σημαντικά υψηλότερη στα τέλη του 2026 και το 2027», συμπλήρωσε, εξηγώντας πως πρόκειται για την τρίτη σερί μηνιαία αύξηση του δείκτη που παρακολουθεί το κόστος των σιτηρών, της ζάχαρης, του κρέατος, των γαλακτοκομικών προϊόντων και των φυτικών ελαίων. Ο δείκτης κρέατος αυξήθηκε κατά 1,2% σε ιστορικό υψηλό, ενώ ο δείκτης τιμών των δημητριακών αυξήθηκε κατά 0,8% λόγω ανησυχιών για τον καιρό και προσδοκιών για μειωμένες σοδιές.