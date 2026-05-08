«Φλερτάρει» με την κινητή τηλεφωνία η ΔΕΗ – Φουντώνει ο ανταγωνισμός στις τηλεπικοινωνίες

Ενδιαφέρον για το φάσμα κινητής τηλεφωνίας που πρόκειται να διατεθεί εκ νέου από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εκδήλωσε η ΔΕΗ – Τι σηματοδοτούν οι εξελίξεις για τον κλάδο.

Την ένταση του ανταγωνισμού στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών πυροδοτεί η ΔΕΗ, με την συμμετοχή της στη δημόσια διαβούλευση για τη διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοφάσματος τις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz. Όπως όλα δείχνουν, καθώς ο Όμιλος προετοιμάζεται για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ κι ενώ δρομολογεί επενδύσεις ύψους 24 δισ. ευρώ, σχεδιάζει και να εμπλουτίσει την παρουσία της στην τηλεπικοινωνιακή αγορά, με στόχο να προσφέρει ολιστικές υπηρεσίες στους καταναλωτές.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από την αρμόδια Εθνική Αρχή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η ΔΕΗ ήταν μια από τις πέντε εταιρείες που συμμετείχαν στην δημόσια σχετική δημόσια διαβούλευση, η οποία είχε ξεκινήσει στις 2 Φεβρουαρίου και ολοκληρώθηκε χθες, 7 Μαρτίου 2026. Οι άλλες εταιρείες ήταν η Cosmote – Telecom, η Vodafone και η Nova, ενώ στη διαβούλευση συμμετείχε και η Διεθνής Ένωση Κινητών Επικοινωνιών – GSMA.

Παρότι οι θέσεις των συμμετεχόντων επί του περιεχομένου της δημόσιας διαβούλευσης δεν έχουν γίνει γνωστές – αναμένεται να δημοσιευτούν την επόμενη εβδομάδα, όσες εξ αυτών δεν έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικές – η αγορά συνομολογεί ότι η κίνηση μαρτυρά πρόθεση. Και μάλιστα πρόθεση που προδιαγράφει ένα σενάριο εντελώς διαφορετικό από αυτά που εικάζονταν μέχρι χθες και τα οποία, αν και διαψεύδονταν, ανέφεραν ότι η ΔΕΗ θα δραστηριοποιηθεί στην κινητή μέσω εξαγοράς άλλου μικρότερου παίκτη. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι η ΔΕΗ ζητά αναδιανομή και πρόσθετου φάσματος που αφορά στο 5G, γεγονός που αν επιβεβαιωθεί, πολλαπλασιάζει την βαρύτητα των εξελίξεων. Από τεχνικής πλευράς πάντως, το φάσμα των 900 MHz και των 1800 MHz έχει τις προδιαγραφές καλύψει βασικές ανάγκες επικοινωνίας ώστε να ξεκινήσει η εμπορική λειτουργία δικτύου από κάποιον νέο πάροχο, ειδικά αυτό των 900 MHz που προσφέρει μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη με λιγότερες κεραίες. Αν μάλιστα η ΔΕΗ λάβει μέρος στην δημοπρασία και κερδίσει τμήμα του φάσματος, θα μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες και ως εικονικός πάροχος (MVNO) μέχρι να αναπτύξει το δικό της δίκτυο, βάσει του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου.

Σε κάθε περίπτωση οι σχετικές άδειες για τα 900 MHz που είχαν απονεμηθεί το 2011 σε Cosmote, Vodafone και Nova, έναντι συνολικού τιμήματος 380,534 εκατ. ευρώ, λήγουν το 2027. Οι άλλες λήγουν κάποιες το 2030 και κάποιες άλλες το 2036. Σκοπός της διαβούλευσης ήταν να διαπιστωθεί εάν η ζήτηση για το συγκεκριμένο φάσμα υπερβαίνει το διαθέσιμο ώστε να καθοριστεί αν θα ακολουθήσει δημοπρασία ή αν οι άδειες θα απονεμηθούν απευθείας στην τιμή εκκίνησης. Καθώς το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε στους υφιστάμενους παρόχους και εμφανίστηκε και νέος διεκδικητής, είναι πιθανότερο να υπάρχει σύγκρουση ενδιαφέροντος με αποτέλεσμα η ΕΕΤΤ να οδηγηθεί σε δημοπρασία. Το τοπίο βέβαια θα ξεκαθαριστεί κατά την δεσμευτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα ακολουθήσει.

Εξίσου ενδιαφέρον στοιχείο που μένει να φανεί είναι και οι παράμετροι που θα ακολουθηθούν κατά την δημοπρασία, ήτοι οι τιμές εκκίνησης (reserve prices) που θα ορίσει η ΕΕΤΤ, η διάρκεια των αδειών, ο τρόπος πληρωμής, οι υποχρεώσεις κάλυψης και τα κίνητρα για ταχύτερη ανάπτυξη των δικτύων ακόμα και ο τρόπος της δημοπρασίας- αν θα είναι δημοπρασία με διαδοχικά αυξανόμενο τίμημα ή δημορασία κλειστής προσφοράς.

Να θυμίσουμε ότι τα βασικά σενάρια είναι δύο. Από τη μία θα μπορούσε να επιδιώξει υψηλό δημοσιονομικό έσοδο για το κράτος ορίζοντας υψηλή τιμή εκκίνησης από την άλλη θα μπορούσε να υιοθετήσει μια πιο επενδυτικά προσανατολισμένη προσέγγιση εναρμονισμένη και το Digital Networks Act που προτείνει μακρύτερη διάρκεια δικαιωμάτων (από 40 χρόνια έως αορίστου), χαμηλότερο κόστος απόκτησης και έμφαση στην ταχεία ανάπτυξη των δικτύων. Οι υπάρχουσες πληροφορίες εκτιμούν ότι η τιμή εκκίνησης μπορεί να προσεγγίζει τα 300 εκατ. ευρώ και να φτάσει έως και τα 500 εκατ. ευρώ, αν ενταθεί ο ανταγωνισμός.

Το σίγουρο είναι ότι η πρόθεση του μεγαλύτερου ενεργειακού ομίλου της χώρας να επεκτείνει τη δραστηριότητά του σε έναν ακόμη στρατηγικό τομέα των τηλεπικοινωνιών εντείνει τις ανακατατάξεις σε μια, διαχρονικά, δυναμική αγορά που επιχειρεί σήμερα από την πίεση των επενδύσεων και των απαιτήσεων των καταναλωτών για ταχύτερες, οικονομικότερες και πιο αξιόπιστες ψηφιακές υπηρεσίες.

Η ΔΕΗ άλλωστε, μέσω της ΔΕΗ Fiber Grid, έχει δραστηριοποιηθεί ήδη στα δίκτυα οπτικών ινών έχοντας αναπτύξει μέσα σε λίγα μόλις χρόνια το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο FTTH στην Ελλάδα. Το δίκτυο της καλύπτει σήμερα περίπου 1,7 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις ενώ πάνω από 1 εκατ. γραμμές είναι εμπορικά διαθέσιμες για άμεση σύνδεση. Ενώ μάλιστα ξεκίνησε στα μέσα του προηγούμενου χρόνου την εμπορική διάθεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών, ακολουθώντας ιδιαιτέρως επιθετική τιμολογιακή πολιτική, στο τέλος του 2025 είχε πάνω από 12.000 ενεργούς πελάτες. Όσο για τον στόχο που θέλει να επιτύχει μέχρι και το 2028 είναι η κάλυψη να φτάνει τα 2,8 εκατ. Νοικοκυριά.

Για μια τάξη μεγέθους θα θυμίσουμε ότι τα αντίστοιχα νούμερα για την Cosmote Telekom που αποτελεί τον μεγαλύτερο παίκτη της αγοράς, ανέρχονται σε 2,1 εκατ διαθέσιμες FTTH γραμμές για νοικοκυριά κι επιχειρήσεις. Η Cosmote στο τέλος του 2025 είχε 567χιλ. συνδρομητές FTTH- εμφανίζοντας μάλιστα στο τελευταίο τρίμηνο της χρήσης ρεκόρ συνδέσεων (+58χιλ.) ενώ ο στόχος είναι να φτάσει τα 3,5 εκατ. νοικοκυριά κι επιχειρήσεις μέχρι το 2030. Σε ότι αφορά τις υποδομές της Vodafone ο στόχος είναι να εγκαταστήσει 850.000 γραμμές FTTH έως το 2027 ενώ αντίστοιχα το δίκτυο της Nova έκλεισε το 2025 με περίπου 830.000 συνδέσεις.

Τα παραπάνω δεδομένα μαρτυρούν ότι ο ΟΤΕ συνεχίζει να κυριαρχεί σε υποδομή όσο και σε πελατολόγιο με την ΔΕΗ FiberGrid ωστόσο να μετατρέπεται σε ταχέως αναπτυσσόμενο παίκτη υποδομών και τις Vodafone και Nova να πιέζονται, λόγω της κλίμκας που αποκτούν οι άλλοι δύο παίκτες.