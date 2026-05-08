Χαντζηνικολάου-(Πειραιώς):-Το-ζητούμενο-για-περαιτέρω-πιστωτική-επέκταση-είναι-η-ύπαρξη-επενδυτικών-σχεδίων

Oι τράπεζες διαθέτουν τα κεφάλαια, τη ρευστότητα και τη θέληση για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη της οικονομίας και το πράττουν, αλλά το ζητούμενο για περαιτέρω πιστωτική επέκταση είναι η ύπαρξη επενδυτικών σχεδίων καθώς και διαφάνειας των οικονομικών στοιχείων από πλευράς των επιχειρήσεων, ειδικότερα μικρού μεγέθους.

Αυτό τόνισε ο Πρόεδρος της Πειραιώς Γιώργος Χαντζηνικολάου, μιλώντας στο 7ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «The World in Disruption» που διοργάνωσε χθες το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Ο κ. Χαντζηνικολάου αναφέρθηκε στην έλλειψη επενδυτικών σχεδίων που να μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τις τράπεζες, αλλά και στο πρόβλημα που παρουσιάζεται σε μεγάλο μέρος των ελληνικών επιχειρήσεων που βρίσκονται κυρίως στη βάση της πυραμίδας των περίπου 600 χιλιάδών επιχειρήσεων της χώρας. Πρόκειται συχνά για επιχειρήσεις οικογενειακές, ενός ή δύο ατόμων που δεν έχουν λογιστικά στοιχεία ή τακτοποιημένες φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις και άρα το τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί να τις «αναγνωρίσει» και να τις χρηματοδοτήσει, όπως είπε.

«Θέτουμε το ερώτημα αν υπάρχει επιχειρηματικό σχέδιο και αν είναι δυνατή η αποπληρωμή, ως βάση για να προχωρήσουμε σε χρηματοδότηση και δεν λαμβάνουμε τα απαραίτητα στοιχεία», τόνισε ο Πρόεδρος της Πειραιώς, ο οποίος ανέδειξε και ένα άλλο σημαντικό εμπόδιο στην πιστωτική επέκταση: την ύπαρξη μεγάλου όγκου μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων στην οικονομία.

Με την δημιουργία του Ηρακλή, τα δάνεια αυτά βρέθηκαν εκτός των τραπεζικών ισολογισμών αλλά παραμένουν στην οικονομία και βαρύνουν ιδιώτες και επιχειρήσεις, στερώντας τους την πρόσβαση σε νέο δανεισμό, ανέφερε ο κ. Χαντζηνικολάου. Παρά τις προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος, εμπόδια όπως η γραφειοκρατία και οι καθυστερήσεις στα δικαστήρια, ανακόπτουν την επιτάχυνση της διευθέτησης των κόκκινων δανείων που είναι αναγκαία, υπογράμμισε.

Η καλύτερη συμβουλή προς τις επιχειρήσεις είναι να παίζουν με τους κανόνες. «Πρέπει να ξεφύγουμε από την κρίση που δημιουργεί η παραοικονομία και όσοι ενδιαφέρονται να δανειστούν θα πρέπει να τακτοποιήσουν τα οικονομικά τους και να έρθουν με ανοιχτά χαρτιά στις τράπεζες. Και εμείς από πλευράς μας, θα ανταποκριθούμε, θα τους βοηθήσουμε να στηρίξουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο, θα τους παρουσιάσουμε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν και θα τους καθοδηγήσουμε», είπε ο Πρόεδρος της Πειραιώς και τόνισε ότι ο τραπεζικός δανεισμός και άλλοι μηχανισμοί χρηματοδότησης, για παράδειγμα από την Ευρωπαϊκή Ενωση, είναι διαθέσιμοι και έχουν πολλαπλασιαστική ισχύ ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις και την οικονομία.

Το ζητούμενο είναι η ύπαρξη επενδυτικών ιδεών, η αφύπνιση του επιχειρηματικού δαιμονίου του Έλληνα και φυσικά η ανάληψη ρίσκου, ειδικά από νέους ανθρώπους, τους οποίους εμείς στην Πειραιώς ενθαρρύνουμε να κυνηγήσουν τις ιδέες τους, είπε χαρακτηριστικά.