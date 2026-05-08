Χατζηδάκης: Νέα γενιά μεταρρυθμίσεων σε 5 άξονες- Tα κίνητρα για βελτίωση της παραγωγικότητας και πιο δίκαιη διάχυση του πλούτου

«Μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον η Ελλάδα καλείται να προχωρήσει με σωφροσύνη, ταχύτητα, προσαρμοστικότητα, μακριά από τα λάθη του παρελθόντος, μαγικές συνταγές και ψεκασμένες θεωρίες. Είναι εθνική μας υποχρέωση να μην αφήσουμε να πάνε χαμένες οι θυσίες της περασμένης δεκαετίας και οι εθνικές μας επιτυχίες των τελευταίων ετών».

Αυτό ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας σήμερα στο 2ο οικονομικό συνέδριο της Ημερησίας. «Χρειαζόμαστε», πρόσθεσε, «σε έναν κόσμο που αλλάζει μία νέα γενιά μεταρρυθμίσεων. Διαφορετικά οι άλλοι θα ξεφύγουν μπροστά κι εμείς θα μείνουμε πίσω».

Ο σχεδιασμός αυτών των μεταρρυθμίσεων είναι ο στόχος της συνεργασίας που ανακοινώθηκε πρόσφατα με τον ΟΟΣΑ, την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ, για την κατάρτιση του σχεδίου «Πισσαρίδης 2», με δύο μηνύματα τα οποία ο Κωστής Χατζηδάκης προσδιόρισε ως εξής:

-Πρώτον να δώσουμε έμφαση στην παραγωγικότητα. «Μετά τη δημοσιονομική σταθεροποίηση, τη μείωση της ανεργίας, τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, όλοι οι οικονομολόγοι συμφωνούν ότι η Ελλάδα στο συγκεκριμένο τομέα δε βρίσκεται στο σημείο που θα έπρεπε», είπε.

-Δεύτερον μια πιο δίκαια διάχυση του πλούτου, ώστε να υπάρχει επί της ουσίας η αίσθηση της κοινωνικής συνοχής.

Η προσπάθεια αυτή όπως υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στηρίζεται σε πέντε θεμέλια που είναι:

1. Διατήρηση της δημοσιονομικής σοβαρότητας. «Η τελευταία κρίση απέδειξε ότι αν δεν είχαμε πλεονάσματα δε θα μπορούσαμε να είχαμε μοιράσει 800 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον από αυτά που ανακοινώθηκαν πέρυσι στην ΔΕΘ. Ούτε θα είχαμε άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ στην άκρη για κάλυψη περαιτέρω αναγκών. Φανταστείτε πως θα ήταν η Ελλάδα, σε μια εποχή με μεγάλες αναταράξεις, αν δεν ήμασταν μία από τις πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πλεονάσματα. Για χώρες όπως η Ελλάδα, τα πλεονάσματα είναι σημαντικότερα από ότι για μία ισχυρή χώρα του Βορρά», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης.

2. Ενίσχυση των επενδύσεων. «Έχουμε μειώσει τους φόρους, θα υπάρξουν κι άλλες μειώσεις που θα ανακοινωθούν το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. Έπεται η ολοκλήρωση των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων για τον τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιομηχανία. Θα συνεχιστεί η προσπάθεια για επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Ήδη στο Πρωτοδικείο της Αθήνας ο χρόνος έχει περιοριστεί κατά 50 %. Θα αναβαθμιστούν εργαλεία εξωστρέφειας και επενδυτικής στήριξης, όπως η Enterprise Greece. Και θα υιοθετηθούν κίνητρα που θα στηρίζουν την παραγωγικότητα, γιατί μας ενδιαφέρει ο εκσυγχρονισμός του παραγωγικού ιστού».

3. Κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη. «Έγιναν πολλά βήματα τα προηγούμενα χρόνια όπως το gov.gr, τα ψηφιακά εργαλεία στο ΕΣΥ, το 1555 στο υπουργείο Εργασίας, το 1566 στο υπουργείο Υγείας, η επιτάχυνση της έκδοσης των συντάξεων, ο νόμος που ψηφίσαμε πρόσφατα με 14 ρυθμίσεις κοινής λογικής που περιορίζουν τη γραφειοκρατία. Πρέπει να γίνουν και άλλα, το σημαντικότερο από αυτά είναι η πλήρης αξιολόγηση της δημόσιας διοίκησης. Γι’ αυτό θέλουμε να εντάξουμε στο Σύνταγμα τις σχετικές ρυθμίσεις, ώστε να περάσει το μήνυμα ότι το κράτος πρέπει να είναι υπηρέτης της επιχειρηματικότητας και των πολιτών, ιδίως των ασθενέστερων, που πρέπει να αισθάνονται ότι οι φόροι που πληρώνουν πιάνουν τόπο».

4. Επενδύσεις στις ενεργειακές και ψηφιακές υποδομές, στα δίκτυα και τις διασυνδέσεις, στα περιφερειακά αεροδρόμια και τα λιμάνια. «Δεν είναι απλά τομεακές πολιτικές, αλλά εργαλεία περιφερειακής ισχύος και στήριξης του παραγωγικού ιστού της χώρας. Πλάι στους δρόμους, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε υποδομές data centers και τεχνητής νοημοσύνης», υπογράμμισε.

5. Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μας. «Αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες, με έμφαση στην κατάρτιση και επανακατάρτιση, όχι τύποις και όχι με απλά πιστοποιητικά. Αλλά ουσιαστική κατάρτιση, συνδεδεμένη με κανονική πιστοποίηση και με ενίσχυση επίσης της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. Και με αναβάθμιση της εκπαίδευσης ώστε η Ελλάδα να γίνει διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο».

«Δεν έχουμε αίσθημα αυταρέσκειας», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης, «όχι μόνο επειδή υπάρχουν πολίτες που τα φέρνουν δύσκολα πέρα, αλλά και επειδή γνωρίζουμε πως οι κίνδυνοι ελλοχεύουν. Και ότι πρέπει να είμαστε σε συναγερμό καθημερινά για να διαφυλάξουμε αυτά που έχουμε πετύχει και να μη θέσουμε σε κίνδυνο το άμεσο και το απώτερο μέλλον. Χρειάζεται σοβαρότητα, φρόνηση, σχέδιο, ταχύτητα, προσαρμοστικότητα και συνεχής παρακολούθηση του διεθνούς περιβάλλοντος. Προσδοκία μας – όπως ήταν και μέχρι σήμερα – είναι να είμαστε μια κυβέρνηση χρήσιμη για την πατρίδα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν άλλοι που λένε πιο εντυπωσιακά πράγματα. Δε θα τους ανταγωνιστούμε σε αυτό το επίπεδο. Θα μείνουμε στο πεδίο του ρεαλισμού, της κοινής λογικής και της αποτελεσματικότητας γνωρίζοντας ότι αυτό είναι πιο χρήσιμο για την πατρίδα».

