Airbnb: Η Τεχνητή Νοημοσύνη γράφει το 60% του κώδικα – Η «απειλή» του CEO της εταιρείας προς τους διευθυντές

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Airbnb, Μπράιαν Τσέσκι, βλέπει την εταιρεία του να αλλάζει σημαντικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Και θέλει να την χρησιμοποιούν τόσο οι μηχανικοί όσοι και οι διευθυντές.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Airbnb την Πέμπτη, ο Τσέσκι δήλωσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τις λειτουργίες της εταιρείας. Μάλιστα, όπως είπε, σχεδόν το 60% του κώδικα των μηχανικών της εταιρείας γράφεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Αυτό σημαίνει ότι οι ομάδες μας προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες και επαναλαμβάνουν τις διαδικασίες πιο γρήγορα», σχολίασε.

Ο Τσέσκι είναι ο τελευταίος CEO εταιρείας που αναφέρεται στον μεγάλο όγκο του κώδικα της εταιρείας του που είναι γραμμένο με τεχνητή νοημοσύνη. Ο πρόεδρος της Shopify, Χάρλεϊ Φίνκελσταϊν, δήλωσε σε τηλεδιάσκεψη την Τρίτη ότι το 50% του κώδικα της εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η Google πρόσφατα τοποθέτησε το αντίστοιχο ποσοστό στο 75%.

Ο Τσέσκι πρόσθεσε ότι οι διευθυντές θα πρέπει επίσης να έχουν τριβή με τον προγραμματισμό και ότι δεν υπάρχει χώρος στην Airbnb για «διευθυντές που διευθύνουν αποκλειστικά ανθρώπους» ή για «30.000 διευθυντές που δεν ασχολούνται με τίποτα».

«Βλέπω, όπως πολλοί από τους διευθυντές σχεδιασμού και μηχανικούς μας, να επιστρέφουμε στον προγραμματισμό ή στη χρήση του Claude Code», είπε.

Ωστόσο, δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το εάν η Airbnb θα καταργήσει διευθυντικές θέσεις, λέγοντας: «Είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις για το πώς θα δομήσουμε τις ομάδες μας στο μέλλον».

Σε άλλες δηλώσεις του, στο podcast «Invest Like The Best» εξήγησε τι εννοεί αναφέροντας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταμορφώνει τις δομές των εταιρειών και τον τρόπο με τον οποίο οι υπάλληλοι κάνουν τη δουλειά τους, και τα στελέχη οφείλουν να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα εποχή.

Κατά τον ίδιο, οι διευθυντές και κάθε ανώτερος υπάλληλος θα πρέπει να αποκτήσουν ένα υβριδικό ρόλο για να επιβιώσουν. Αυτό σημαίνει, όπως είπε, ότι τα στελέχη θα πρέπει να υιοθετήσουν μια πιο τεχνική προσέγγιση και να διατηρήσουν μια σύνδεση με το τελικό προϊόν, αντί να επικεντρώνονται αποκλειστικά στην ηγεσία της ομάδας. Πρέπει να συμμετέχουν πραγματικά στο «πλαίσιο» της εργασίας για να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους.

«Δεν νομίζω ότι οι διευθυντές που διαχειρίζονται μόνο ανθρώπους θα έχουν κάποια αξία στο μέλλον», είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι πλέον δεν αρκεί η απλή επίβλεψη των εργαζομένων.

Τα σχόλιά του σχετικά με τη σημασία των διευθυντικών στελεχών που απαρτίζονται αποκλειστικά από ανθρώπους ευθυγραμμίζονται με εκείνα άλλων στελεχών τα τελευταία χρόνια, τα οποία έχουν εργαστεί για την κατάργηση των επιπέδων διοίκησης υπέρ μιας πιο επίπεδης δομής.

Μάλιστα συμβουλευτικές εταιρείες όπως η McKinsey & Company συνιστούν στις εταιρείες να χρησιμοποιούν πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης για να βελτιστοποιήσουν τις λειτουργίες τους και να μειώσουν την ανάγκη για την ύπαρξη των managers.

Με πληροφορίες από Business Insider