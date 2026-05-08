bloomberg:-Νομοσχέδιο-για-τις-θαλάσσιες-ζώνες-σε-Αιγαίο-και-Αν.-Μεσόγειο-ετοιμάζει-η-Τουρκία

Ανησυχία για νέα ένταση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο για τα ενεργειακά κοιτάσματα. Η Άγκυρα ετοιμάζεται να «κατοχυρώσει» επίσημα διεκδικήσεις σε «γκρίζες» ζώνες.

Νομοσχέδιο με στόχο να κατοχυρώσει θαλάσσιες δικαιοδοσίες σε αμφισβητούμενες περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, ετοιμάζεται να καταθέσει στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση (κοινοβούλιο) της Τουρκίας η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με το -, το σχέδιο θεωρείται το πρώτο επίσημο βήμα της Άγκυρας για να μετατρέψει σε νόμο τις διεκδικήσεις της σχετικά με υφαλοκρηπίδα και πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου στην περιοχή.

Η Άγκυρα εμφανίζεται αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και εκείνα της αυτοανακηρυγμένης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» στην ενεργειακή αντιπαράθεση της Ανατολικής Μεσογείου. Ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, προειδοποίησε ότι «κάθε κίνηση που αγνοεί τα δικαιώματα της Τουρκίας, τις θαλάσσιες ζώνες της ή τους Τουρκοκύπριους θα λάβει ισχυρή απάντηση».

«Η Τουρκία δεν είναι χώρα η οποία επιδιώκει ένταση. Οποιαδήποτε κίνηση, όμως, που αγνοεί τα δικαιώματά της, τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας ή τους Τουρκοκύπριους θα αντιμετωπίσει μια σθεναρή απάντηση» σημείωσε, με το δημοσίευμα να αναφέρει πως οι πιθανές αξιώσεις της Άγκυρας θα μπορούσαν να προκαλέσουν αναζωπύρωση των εντάσεων με την Ελλάδα και την Κύπρο.

«Η ΕΕ έχει απειλήσει την Τουρκία με κυρώσεις για έρευνες υδρογονανθράκων στην ανατολική Μεσόγειο, σε απάντηση στις εκκλήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου για υπεράσπιση της κυριαρχία τους» αναφέρει το -, τονίζοντας πως η Τουρκία επιμένει στο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και στο τουρκολιβυκό σύμφωνο, εγείροντας διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και αντιδρώντας παράλληλα στις ενεργειακές συμφωνίες της Ελλάδας.

Ενδεικτικά, σε ακόμη μία πρόκληση από μέρους της Άγκυρας, με επιστολή της προς τον ΟΗΕ, τον Φεβρουάριο, χαρακτήριζε «παράνομη» τη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για μερική οριοθέτηση ΑΟΖ, με την Αθήνα να καλεί για ακόμη μία φορά την Τουρκία να συνταχθεί με τις επιταγές του Δικαίου της Θάλασσας, προς όφελος των σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών.