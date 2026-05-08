circana:-Άνοδος-6,9%-στις-πωλήσεις-των-σούπερ-μάρκετ-το-α’-τρίμηνο

Ισχυρή δυναμική κατέγραψε το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με την αγορά FMCG να συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana για το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026, οι συνολικές πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν κατά 6,9% σε αξία, φθάνοντας τα 3,49 δισ. ευρώ από 3,27 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η ανάπτυξη προήλθε τόσο από τα τυποποιημένα προϊόντα (fixed barcode), που ενισχύθηκαν κατά 5,9%, όσο και από τα προϊόντα ζυγιζόμενης πώλησης (random weight), τα οποία κατέγραψαν ακόμη υψηλότερη άνοδο, της τάξης του 9,1%. Τα προϊόντα random weight αντιστοιχούν πλέον στο 23,2% της συνολικής αξίας της αγοράς FMCG.

Ο κλάδος των τροφίμων συνέχισε να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της αγοράς, συγκεντρώνοντας το 83,5% της συνολικής αξίας των πωλήσεων FMCG. Οι πωλήσεις τροφίμων αυξήθηκαν κατά 7,6% στο πρώτο τρίμηνο, υπεραποδίδοντας έναντι των κατηγοριών υγείας και ομορφιάς (+2%) και ειδών νοικοκυριού (+3,2%).

Ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις σημείωσαν οι κατηγορίες κατεψυγμένων τροφίμων (+10,1%), αναψυκτικών και μη αλκοολούχων ποτών (+7,5%), γαλακτοκομικών (+8,5%) και snacks (+8,8%). Αντίθετα, οριακή υποχώρηση εμφάνισαν τα αλκοολούχα ποτά (-1,1%).

Σε επίπεδο όγκου, η αγορά διατήρησε θετικό πρόσημο, με τις πωλήσεις σε τεμάχια να αυξάνονται κατά 4% στα τρόφιμα και συνολικά κατά 2,1% στην αγορά FMCG, στοιχείο που δείχνει ότι η ανάπτυξη δεν στηρίζεται αποκλειστικά στις ανατιμήσεις αλλά και στην ενίσχυση της κατανάλωσης.

Ωστόσο, οι τιμές εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά την αγορά. Η μέση τιμή ανά μονάδα στο σύνολο των FMCG αυξήθηκε κατά 2,1% στο πρώτο τρίμηνο, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στα snacks (+5,4%) και στα μη αλκοολούχα ποτά (+6,9%).

Παράλληλα, ενισχύθηκε περαιτέρω η διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Το μερίδιό τους διαμορφώθηκε στο 27,7% της συνολικής αγοράς FMCG, από 27,3% ένα χρόνο πριν, ενώ οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 7,7%, ταχύτερα από τα επώνυμα προϊόντα (+5,7%).

Η προωθητική δραστηριότητα παρέμεινε έντονη, κυρίως στα τρόφιμα, όπου το ποσοστό των πωλήσεων μέσω προσωρινών μειώσεων τιμών αυξήθηκε κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, τη μεγαλύτερη ανάπτυξη κατέγραψαν τα νησιά (+7,3%), η Κρήτη (+7%) και η Κεντρική Ελλάδα (+7,1%), ενώ η Αττική, που εξακολουθεί να αποτελεί σχεδόν το ήμισυ της αγοράς, κινήθηκε με αύξηση 5,9%. Θετική παρέμεινε και η εικόνα του online grocery, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα 80 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο, παρουσιάζοντας άνοδο 1% σε ετήσια βάση.

