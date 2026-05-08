Citi: Bλέπει «εκτόξευση» για ΔΕΗ – Στα €22,60 η τιμή στόχος με επενδυτικό σχέδιο €24 δισ.

Σημαντική αναβάθμιση των προοπτικών της ΔΕΗ καταγράφει η Citi, μετά την παρουσίαση του νέου επενδυτικού πλάνου του ομίλου, το οποίο αλλάζει ουσιαστικά το μέγεθος και τη γεωγραφική εμβέλεια της επιχείρησης. Η αμερικανική τράπεζα διατηρεί τη σύσταση «buy» και αυξάνει την τιμή στόχο της μετοχής στα 22,60 ευρώ από 19 ευρώ προηγουμένως, εκτιμώντας περιθώριο ανόδου περίπου 20%, ενώ η συνολική αναμενόμενη απόδοση, μαζί με το μέρισμα, φθάνει στο 23,5%.

Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκεται το νέο επιχειρηματικό σχέδιο ύψους 24 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030, το οποίο είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση με το προηγούμενο επενδυτικό πλαίσιο των 10 δισ. ευρώ που είχε παρουσιαστεί τον Νοέμβριο. Η Citi θεωρεί ότι η νέα στρατηγική μετασχηματίζει τη ΔΕΗ σε έναν μεγαλύτερο, περισσότερο διαφοροποιημένο και πιο εξωστρεφή ενεργειακό όμιλο με ισχυρό αποτύπωμα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων κατευθύνεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με 10,2 δισ. ευρώ να προορίζονται για έργα αιολικής και φωτοβολταϊκής παραγωγής. Επιπλέον, 4,6 δισ. ευρώ θα επενδυθούν στα δίκτυα διανομής, 2,2 δισ. ευρώ στην ευέλικτη παραγωγή, 1,5 δισ. ευρώ στα υδροηλεκτρικά έργα, ενώ από 1,2 δισ. ευρώ προβλέπονται για αποθήκευση ενέργειας και ανάπτυξη data centers.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Ελλάδα απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων με 12,6 δισ. ευρώ, ακολουθεί η Ρουμανία με 5,1 δισ. ευρώ, ενώ 6,5 δισ. ευρώ κατευθύνονται σε άλλες διεθνείς αγορές.

Παρά τη θετική στάση της, η Citi υιοθετεί σχετικά συντηρητικές παραδοχές στο βασικό της μοντέλο. Οι αναλυτές ενσωματώνουν μόνο την εξασφαλισμένη αύξηση ισχύος κατά 6,6 GW από συνολικό χαρτοφυλάκιο 11,6 GW έως το 2030, ενώ αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη επιφύλαξη τόσο τα μη εξασφαλισμένα έργα ΑΠΕ όσο και τη δραστηριότητα στα κέντρα δεδομένων.

Ωστόσο, ακόμη και με αυτή τη συντηρητική προσέγγιση, οι νέες προβλέψεις για την κερδοφορία εμφανίζονται αισθητά ενισχυμένες. Η Citi εκτιμά ότι τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της ΔΕΗ θα διαμορφωθούν στα 2,397 δισ. ευρώ το 2026, στα 2,998 δισ. ευρώ το 2027 και στα 3,234 δισ. ευρώ το 2028.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αναμένονται στα 681 εκατ. ευρώ το 2026, στα 958 εκατ. ευρώ το 2027 και στο 1,011 δισ. ευρώ το 2028. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή προβλέπεται να ανέλθουν σε 1,21 ευρώ το 2026, 1,71 ευρώ το 2027 και 1,80 ευρώ το 2028, ενώ η μερισματική πολιτική ενισχύεται με μέρισμα 0,80 ευρώ το 2026, 1 ευρώ το 2027 και 1,20 ευρώ το 2028.

Ακόμη πιο αισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις για το 2030, με τη Citi να προβλέπει λειτουργικά κέρδη 3,824 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 37% σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις, και καθαρά κέρδη 1,296 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 50%.

Η τράπεζα σημειώνει ότι η πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου επηρεάζει βραχυπρόθεσμα τα κέρδη ανά μετοχή, προκαλώντας μείωση περίπου 25% το 2026, ωστόσο η επίπτωση αυτή περιορίζεται σημαντικά έως το τέλος της δεκαετίας, καθώς αρχίζει να αποδίδει το νέο επενδυτικό πρόγραμμα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην αποτίμηση της μετοχής. Σύμφωνα με τη Citi, η ΔΕΗ διαπραγματεύεται με δείκτη P/E περίπου 10,5 φορές για το 2028, όταν αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες αποτιμώνται κοντά στις 15 φορές. Η νέα τιμή στόχος των 22,60 ευρώ αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή περίπου 13 φορές, γεγονός που σημαίνει ότι εξακολουθεί να ενσωματώνει έκπτωση περίπου 15% έναντι των ευρωπαϊκών peers.

Η Citi παρουσιάζει επίσης τρία διαφορετικά σενάρια αποτίμησης. Στο θετικό σενάριο, η μετοχή θα μπορούσε να φθάσει στα 26,70 ευρώ, προσφέροντας περιθώριο ανόδου 41%. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται σε χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου, πλήρη αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ και υψηλότερα περιθώρια κέρδους στη δραστηριότητα προμήθειας.

Στο βασικό σενάριο, η τιμή στόχος παραμένει στα 22,60 ευρώ, ενώ ακόμη και στο αρνητικό σενάριο η αποτίμηση τοποθετείται στα 19,10 ευρώ — επίπεδο που εξακολουθεί να βρίσκεται οριακά υψηλότερα από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή.

Το δυσμενές σενάριο προβλέπει αυξημένο κόστος κεφαλαίου, μηδενική συνεισφορά από τα μη εξασφαλισμένα έργα ΑΠΕ και χαμηλότερα περιθώρια στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Παρ’ όλα αυτά, η Citi θεωρεί ότι η αγορά δεν έχει αποτιμήσει ακόμη πλήρως τη δυναμική ανάπτυξης που δημιουργεί το νέο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ.

Η τράπεζα επισημαίνει, πάντως, ότι η επιτυχία του πλάνου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εκτέλεση μετά το 2028, όταν η ανάπτυξη θα βασίζεται περισσότερο σε νέα έργα ανανεώσιμων πηγών, data centers και επέκταση σε αγορές όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία. Παράλληλα, αναφέρει ως βασικούς κινδύνους τη μεταβλητότητα στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και το ενδεχόμενο πρόσθετων επιβαρύνσεων από τη διατήρηση λιγνιτικών μονάδων για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού.