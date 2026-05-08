elvalhalkor:-Ένατη-περίοδος-εκτοκισμού-ομολογιακού-δανείου

Η EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους του από 16/11/2021 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρείας (εφεξής «ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 9η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 17/11/2025 έως 18/05/2026, είναι η Παρασκευή 15/05/2026.

Από την Πέμπτη 14/05/2026 (ex-coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του ένατου (9ου) τοκομεριδίου.

Το συνολικό μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ένατη (9η) Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των €3.096.527,78, ήτοι ποσό €12,386111 ανά ομολογία, ονομαστικής αξίας €1.000, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,45% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (ACT/360) και αντιστοιχεί σε 250.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε. τη Δευτέρα 18/05/2026.