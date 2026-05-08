eurobank:-Ισχυρή-πιστωτική-επέκταση,-αλλά-πιέσεις-στη-μετάφραση-της-σε-κερδοφορία

Συμπίεση περιθωρίου, αύξηση κόστους και υποχώρηση των αποτελεσμάτων στην Κύπρο σκιάζουν ένα κατά τα άλλα θετικό τρίμηνο.

Η Eurobank Holdings παρουσίασε στις 7 Μαΐου τα οικονομικά αποτελέσματα του Α΄ Τριμήνου 2026, διατηρώντας θεμελιώδη μεγέθη που εξακολουθούν να την κατατάσσουν στις πιο εύρωστες τράπεζες της ευρύτερης περιφέρειας. Η οργανική πιστωτική επέκταση ανήλθε σε €1,1 δισ. στο τρίμηνο (+9,8% σε ετήσια βάση), τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 25,9% σε ετήσια βάση φτάνοντας τα €10,2 δισ., ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων υποχώρησε στο 2,6% με κάλυψη από προβλέψεις 94,1%, ενώ η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα με τον συνολικό δείκτη CAD στο 20,4% και τον CET1 στο 15,4% (pro forma).

Παρά την εν γένει θετική εικόνα, μια πιο προσεκτική ανάγνωση των αποτελεσμάτων αναδεικνύει συγκεκριμένα σημεία πίεσης που αξίζει να επισημανθούν, καθώς ενδέχεται να επηρεάσουν τη δυναμική της τράπεζας στα επόμενα τρίμηνα.

Στάσιμη κερδοφορία παρά την οργανική ανάπτυξη

Η πιο εμφανής αναντιστοιχία του τριμήνου είναι η απόσταση μεταξύ των οργανικών μεγεθών και της τελικής γραμμής. Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 7,8% σε ετήσια βάση φτάνοντας τα €460 εκατ., ωστόσο τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €351 εκατ., σημειώνοντας οριακή αύξηση μόλις 0,7% έναντι των €349 εκατ. του Α΄ Τριμήνου 2025. Τα κέρδη ανά μετοχή παρέμειναν αμετάβλητα στα €0,09, ενώ η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων υποχώρησε από 16,2% σε 15,1% — μείωση 110 μονάδων βάσης που, παρά τα ισχυρά απόλυτα μεγέθη, σηματοδοτεί επιβράδυνση της κεφαλαιακής αποδοτικότητας.

Το NIM υπό πίεση από τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ

Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου υποχώρησε κατά επτά μονάδες βάσης σε ετήσια βάση, διαμορφούμενο στο 2,46% έναντι 2,53% πέρυσι. Η ίδια η τράπεζα αποδίδει τη μεταβολή στη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, με το μέσο επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων να μειώνεται σε 200 μονάδες βάσης το Α΄ Τρίμηνο 2026, έναντι 279 μονάδων το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Η συμπίεση του περιθωρίου είναι περιορισμένη σε απόλυτους όρους, ωστόσο η κατεύθυνση είναι σαφής. Σε ένα περιβάλλον όπου η ΕΚΤ ενδέχεται να συνεχίσει τις μειώσεις επιτοκίων, η σχετική επίπτωση στις τράπεζες με υψηλή βάση καταθέσεων όψεως — όπως η Eurobank — αναμένεται να εντείνεται προοδευτικά τα επόμενα τρίμηνα. Η αντιστάθμιση μέσω αύξησης όγκων και διαχείρισης παθητικού θα είναι κρίσιμη.

Λειτουργικά κόστη με ταχύτερο ρυθμό από τα έσοδα

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 8,5% σε ετήσια βάση στα €330 εκατ., ενώ τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 6,1%. Η ασύμμετρη αυτή κίνηση οδήγησε σε αύξηση του δείκτη κόστους προς έσοδα από 36,8% σε 37,6%. Η μεταβολή των 80 μονάδων βάσης δεν είναι, σε αυτή τη φάση, ανησυχητική σε απόλυτους όρους — ο δείκτης παραμένει ανταγωνιστικός σε ευρωπαϊκή σύγκριση. Ωστόσο, σε συνδυασμό με τη συμπίεση του περιθωρίου, σηματοδοτεί επιστροφή της τράπεζας σε φάση όπου η λειτουργική μόχλευση δεν λειτουργεί πλέον αυτόνομα υπέρ της κερδοφορίας. Στα κόστη αντικατοπτρίζονται πιέσεις από αυξήσεις αποδοχών, ενίσχυση ψηφιακών υποδομών και ενσωμάτωση νεοαποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού.

Υποχώρηση κερδοφορίας στις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος

Το πιο ουσιώδες σημείο των αποτελεσμάτων αφορά την επιδείνωση της κερδοφορίας στις διεθνείς δραστηριότητες, τις οποίες ο όμιλος αντιμετωπίζει ως στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη εκτός Ελλάδος υποχώρησαν κατά 10,4% σε ετήσια βάση, στα €165 εκατ., με τη συνεισφορά τους στη συνολική κερδοφορία του ομίλου να διαμορφώνεται στο 47%.

Στην Κύπρο, που αποτελεί τη μεγαλύτερη ξένη αγορά της Eurobank με ενεργητικό €28,7 δισ., τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 14,7% σε ετήσια βάση, στα €103 εκατ. Στη Βουλγαρία η αύξηση ήταν περιορισμένη στο +2,2%, με τα κέρδη να ανέρχονται σε €65 εκατ. Επιπλέον, στο τρίμηνο εγγράφηκε κόστος εθελούσιας εξόδου ύψους €35 εκατ. στην Eurobank Ltd, ένδειξη ότι η αναδιάρθρωση της κυπριακής δραστηριότητας — μετά και την ενσωμάτωση των ασφαλιστικών θυγατρικών ERB — βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Δεδομένου ότι η διαφοροποίηση εκτός Ελλάδος αποτελεί κεντρικό άξονα του επιχειρηματικού μοντέλου και της επενδυτικής αφήγησης της Eurobank, η εξέλιξη αυτής της δυναμικής θα χρήζει στενής παρακολούθησης στα επόμενα τρίμηνα.

Σταθερή ποιότητα ενεργητικού, οριακή πίεση στους κεφαλαιακούς δείκτες

Στο μέτωπο της ποιότητας ενεργητικού, οι ενδείξεις παραμένουν θετικές. Ο δείκτης NPE υποχώρησε από 2,9% σε 2,6%, η κάλυψη από προβλέψεις ενισχύθηκε σε 94,1% από 89,1%, ενώ το κόστος κινδύνου διαμορφώθηκε σε 55 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων (από 59 μ.β.). Οι προβλέψεις πιστωτικών κινδύνων ανήλθαν σε €76 εκατ., ουσιαστικά αμετάβλητες έναντι του Α΄ Τριμήνου 2025.

Στους κεφαλαιακούς δείκτες παρατηρείται οριακή υποχώρηση: ο CET1 (pro forma) διαμορφώθηκε στο 15,4% έναντι 15,5% πέρυσι. Πρόκειται για μικρή μεταβολή, η οποία ωστόσο αντικατοπτρίζει την επιτάχυνση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού (RWA) λόγω της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης. Σε φάση όπου ο όμιλος προχωρά σε σχεδιασμό διανομής κερδών — υπό την έγκριση των εποπτικών αρχών και της Γενικής Συνέλευσης — η ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και κεφαλαιακής διανομής θα παραμείνει κρίσιμη παράμετρος.

Συμπληρωματικά, οι καταθέσεις πελατών μειώθηκαν κατά €0,2 δισ. στο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν στα €82,4 δισ. Πρόκειται για μικρή μεταβολή, αλλά αντίθετης κατεύθυνσης από την επιθετική πιστωτική επέκταση, με τον δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις να ανέρχεται στο 67,6% — επίπεδο που παραμένει σε άνετα όρια, αλλά καταγράφει ανοδική κίνηση.

Προβλέψεις και προοπτικές

Στη δήλωση που συνοδεύει τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος Φωκίων Καραβίας αναφέρθηκε στις «αναταράξεις λόγω των εξελίξεων στην περιοχή του Κόλπου» και παραδέχθηκε ότι «οι εκτιμήσεις για το ΑΕΠ έχουν ήδη αναθεωρηθεί χαμηλότερα», σημειώνοντας ωστόσο ότι ο όμιλος «παραμένει σε τροχιά επίτευξης των στόχων του για το 2026».

Η διατύπωση είναι ενδεικτική: η διοίκηση δεν αναβαθμίζει το guidance, αλλά ούτε και το αναθεωρεί προς τα κάτω σε αυτή τη φάση. Δεδομένων των γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων, της συνεχιζόμενης χαλάρωσης από την ΕΚΤ και των πιέσεων στην Κύπρο, η εικόνα του Β΄ Τριμήνου θα είναι καθοριστική για το αν η Eurobank θα διατηρήσει την κερδοφορική της δυναμική στα επίπεδα που έχει συνηθίσει η αγορά.

Συμπέρασμα

Το Α΄ Τρίμηνο 2026 της Eurobank παρουσιάζει την εικόνα ενός ομίλου που εξακολουθεί να κινείται με ισχυρή οργανική δυναμική σε επίπεδο όγκων, διατηρεί υγιή ποιότητα ενεργητικού και επαρκή κεφαλαιακή θέση. Παράλληλα, όμως, εμφανίζονται σημάδια ότι η μεταφορά αυτής της δυναμικής στην τελική γραμμή κερδοφορίας έχει αρχίσει να επιβραδύνεται, λόγω συνδυασμού εξωγενών (νομισματική πολιτική, γεωπολιτική) και ενδογενών (κόστη, διεθνής επίδοση) παραγόντων.

Η Eurobank παραμένει μία από τις πιο εύρωστες τραπεζικές οντότητες της περιοχής. Το ζητούμενο για το υπόλοιπο του 2026 είναι κατά πόσο θα κατορθώσει να μετατρέψει την επιθετική πιστωτική επέκταση και την αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων σε αντίστοιχη βελτίωση της κερδοφορίας ανά μετοχή και της απόδοσης κεφαλαίου — δείκτες που, στο τρίμηνο που πέρασε, ουσιαστικά παρέμειναν στάσιμοι.