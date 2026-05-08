grice-2026:-Στην-Αθήνα-το-κορυφαίο-Διεθνές-Συνέδριο-για-την-Πράσινη-Καινοτομία-και-την-Κυκλική-Οικονομία

Την Δευτέρα ξεκινάει το 2ο Διεθνές Συνέδριο για την Πράσινη Καινοτομία & Κυκλική Οικονομία – GRICE 2026.

Σημείο συνάντησης κορυφαίων ακαδημαϊκών και ερευνητών, επιχειρήσεων της πράσινης οικονομίας, αλλά και διαμορφωτών πολιτικών πάνω στο Περιβάλλον και την Καινοτομία σε Ελλάδα και Ευρώπη θα αποτελέσει το 2ο Διεθνές Συνέδριο για την Πράσινη Καινοτομία & Κυκλική Οικονομία – GRICE 2026, το οποίο διοργανώνεται από την Έδρα UNESCO για την Πράσινη Καινοτομία και Κυκλική Οικονομία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) με κάτοχο τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Αραβώση και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 10 έως τις 13 Μαΐου 2026.

Στις τέσσερις ημέρες του διεθνούς πολυσυνεδρίου πρόκειται να αναλυθούν οι τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις γύρω από την κυκλική οικονομία και να παρουσιαστούν σημαντικά, καινοτόμα έργα. Στο πλαίσιο του GRICE 2026 έχει προγραμματιστεί η παρουσίαση περισσότερων από 150 επιστημονικών παρουσιάσεων και η διοργάνωση 20 συζητήσεων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων: από τα βιώσιμα υλικά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, μέχρι τις κρίσιμες πρώτες ύλες και την αξιοποίηση των εντόμων.

Το GRICE 2026 αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο για την επιστημονική κοινότητα, αλλά και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Πράσινη Οικονομία, με ειδικές συζητήσεις για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, καθώς και ειδικές θεματικές για την εφοδιαστική αλυσίδα, τη ναυτιλία και τις επενδύσεις. Παράλληλα με τις συζητήσεις στο περιθώριο του Συνεδρίου, πρόκειται να πραγματοποιηθούν συναντήσεις Β2Β (Business to Business), ενώ το παρών δίνουν τα EIT Knowledge & Innovation Communities, καθώς και διεθνείς ΜΚΟ, όπως το World Human Forum.

ΡΑΑΕΥ: Εκδήλωση για την ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων

Στο πλαίσιο του GRICE 2026, o Κλάδος Αποβλήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) διοργανώνει στρογγυλό τραπέζι τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, στις 10 το πρωί, με τίτλο «Ενεργειακή αξιοποίηση στην Ελλάδα – Από τον Σχεδιασμό στην εφαρμογή: Κόστος, Ρυθμιστική Εποπτεία & Κοινωνική Αποδοχή».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου (Λεωφόρος Ανδρέας Συγγρού 387) και θα συγκεντρώσει στο ίδιο τραπέζι εκπροσώπους της Πολιτείας, της ρυθμιστικής αρχής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της επιστημονικής κοινότητας, με στόχο έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων στη χώρα μας.

Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί κεντρική ομιλία του Αντιπροέδρου του Κλάδου Υδάτων της ΡΑΑΕΥ, Καθηγητή Δημητρίου Ψυχογιού, για τη διαχείριση υδάτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Η Νέα Πράξη για την Κυκλική Οικονομία της ΕΕ

Την Τρίτη 12 Μαΐου, ο Διευθυντής Κυκλικής Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Aurel Ciobanu-Dordea θα παρουσιάσει τη Νέα Πράξη για την Κυκλική Οικονομία (Circular Economy Act – CEA), την νέα νομοθετική πρωτοβουλία της ΕΕ που επηρεάζει όλους τους τομείς της οικονομίας και της Δημόσιας Διοίκησης. Κι αυτό διότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές για οικολογικό σχεδιασμό, πρόληψη αποβλήτων, ανακύκλωση και αγορές δευτερογενών πρώτων υλών ενοποιούνται, για πρώτη φορά, κάτω από ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο, μεστόχο μια πλήρως κυκλική και κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050.

Hackathon για την Κυκλική Οικονομία

Στο πλαίσιο του GRICE 2026 διοργανώνεται το διήμερο E-NICHE Hackathon με επίκεντρο τη χημική οικολογία. Σε ένα 48ώρο ερευνητές, φοιτητές και στελέχη από τον ακαδημαϊκό χώρο και τον βιομηχανικό κλάδο θα συνεργαστούν με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και τη διερεύνηση πρακτικών προσεγγίσεων και εφαρμογών πάνω στη βιοποικιλότητα, τη βιωσιμότητα και την κυκλική οικονομία. Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν σε ομάδες για να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις ιδέες τους, οι οποίες θα παρουσιαστούν υπό μορφή σύντομων παρουσιάσεων (pitches) στο τέλος της εκδήλωσης.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της ΡΑΑΕΥ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Δήμου Αθηναίων.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και την αναλυτική ατζέντα του συνεδρίου είναι διαθέσιμες στο: https://griceconf.eu/.