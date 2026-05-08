nacho:-Ο-νέος-όρος-των-traders-για-το-μπλόκο-στα-Στενά-του-Ορμούζ

Μια νέα χρηματιστηριακή αργκό κάνει τον γύρο των αγορών, αντικαθιστώντας το γνωστό πλέον «TACO trade». Το νέο ακρωνύμιο είναι το NACHO — “Not A Chance Hormuz Opens” , δηλαδή «καμία πιθανότητα να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ», και αποτυπώνει την αυξανόμενη δυσπιστία των επενδυτών ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή θα αποκλιμακωθεί άμεσα.

Σύμφωνα με traders και αναλυτές, οι αγορές έχουν αρχίσει να θεωρούν πως οι διαταραχές στη θαλάσσια αρτηρία του Ορμούζ δεν αποτελούν πλέον ένα προσωρινό γεωπολιτικό σοκ, αλλά ένα νέο, πιο μόνιμο περιβάλλον κινδύνου. Η δίοδος θεωρείται κρίσιμη για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως και κάθε ένταση στην περιοχή μεταφράζεται άμεσα σε άνοδο τιμών και αυξημένο κόστος μεταφορών.

Ο αναλυτής της eToro, Ζαβιέρ Γουόνγκ, δήλωσε στο CNBC ότι οι επενδυτές «έχασαν την πίστη τους σε μια γρήγορη λύση». Όπως εξήγησε, κάθε ανακοίνωση περί εκεχειρίας προκαλούσε αρχικά πτώση στις τιμές του πετρελαίου, όμως η πραγματικότητα στο πεδίο διέψευδε γρήγορα τις προσδοκίες. Έτσι, το NACHO εκφράζει πλέον την αντίληψη ότι το ακριβό πετρέλαιο δεν είναι μια πρόσκαιρη αναταραχή, αλλά η νέα κανονικότητα των αγορών.

Η ένταση αναζωπυρώθηκε εκ νέου όταν ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν πυρά στα Στενά του Ορμούζ, κατηγορώντας αμοιβαία η μία πλευρά την άλλη για την έναρξη της σύγκρουσης. Παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχειρία «παραμένει σε ισχύ», οι αγορές εμφανίζονται όλο και πιο επιφυλακτικές.

Το αποτέλεσμα είναι εμφανές στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent κινείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, παραμένοντας περίπου 38% υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την κλιμάκωση της κρίσης. Παράλληλα, τα ασφάλιστρα κινδύνου για πλοία που διέρχονται από το Ορμούζ έχουν εκτοξευθεί, στοιχείο που δείχνει ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν βλέπουν άμεση επιστροφή στην ομαλότητα.

Αναλυτές της State Street σημειώνουν ότι το «NACHO trade» εξελίσσεται παράλληλα με το «TACO trade» — τη θεωρία ότι ο Τραμπ τελικά υποχωρεί στις εμπορικές και γεωπολιτικές του απειλές. Ωστόσο, οι αγορές απαιτούν πλέον μια πραγματική και διαρκή ειρηνευτική συμφωνία πριν επανέλθει η αισιοδοξία για χαμηλότερα επιτόκια και αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους.

Παρά τη σχετική ανθεκτικότητα των χρηματιστηρίων, οι αγορές ομολόγων και ενέργειας εκπέμπουν σαφές μήνυμα ανησυχίας: η κρίση στο Ορμούζ δεν θεωρείται πλέον σύντομη παρένθεση, αλλά πιθανή μακροχρόνια απειλή για την παγκόσμια οικονομία.