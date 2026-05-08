Toyota: «Βουτιά» 49% στα λειτουργικά κέρδη α’ τριμήνου

Μειώθηκαν κατά 49% τα λειτουργικά κέρδη της Toyota για το α’ τρίμηνο, περισσότερο από όσο ανέμεναν οι αναλυτές, καθώς οι δασμοί άσκησαν πιέσεις στην ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία.

Ειδικότερα, τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 569,4 δισ. γεν έναντι της μέσης εκτίμησης για 813,28 δισ. γεν σύμφωνα με την LSEG.

Τα έσοδα της Toyota αυξήθηκαν οριακά κατά 1,89% σε ετήσια βάση στο τέταρτο τρίμηνο που έληξε τον Μάρτιο στα 12,6 τρισ. γεν όπως αναμενόταν.

Επιπλέον, η Toyota υποβάθμισε το guidance της αναμένοντας μείωση 20% στα λειτουργικά έσοδα για το οικονομικό έτος που λήγει το Μάρτιο του 2027, ενώ αύξησε τις προβλέψεις για τα έσοδα από πωλήσεις κατά 0,6%.

Τα λειτουργικά κέρδη της Toyota να σημειώνουν πτώση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αντανακλώντας τις δυσκολίες της εταιρείας να προσαρμοστεί σε έναν κλάδο που μεταβάλλεται συνεχώς, όπως δήλωσε ο CFO Yoichi Miyazaki κατά τη διάρκεια παρουσίαση των αποτελεσμάτων. «Το εύρος των αντιδράσεων και των μέτρων που έχουμε λάβει περιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε ό,τι μπορεί να υλοποιηθεί βραχυπρόθεσμα», ανέφερε.