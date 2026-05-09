Αυτιάς:-«Εισηγήθηκα-εύρεση-κονδυλίων-και-μόνο,-για-τους-γονείς-με-παιδιά-ΑΜΕΑ»

Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς μετά «την ενορχηστρωμένη επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ σε βάρος του για την πρωτοβουλία του να ζητήσει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους γονείς με παιδιά ΑΜΕΑ», έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με λύπη μου παρατηρώ ότι ένα τόσο ευαίσθητο και ανθρώπινο θέμα γίνεται αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτό που ζήτησα από τους επιτρόπους Οικονομικών, μεταφέροντας τα αιτήματα των γονέων με παιδιά ΑΜΕΑ, ήταν η παροχή ευρωπαϊκής στήριξης για τα παιδιά αυτά κυρίως όταν οι γονείς τους φύγουν από τη ζωή. Η πρωτοβουλία μου αφορούσε αποκλειστικά και μόνο την εύρεση κονδυλίων.

Οι θέσεις μου για τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών ΑΜΕΑ είναι γνωστές, ξεκάθαρες και δεν επιδέχονται παρερμηνειών και διαστρεβλώσεων. Οι πρωτοβουλίες μου, γίνονται πάντα με γνώμονα τον σεβασμό στα δικαιώματα των παιδιών αυτών και την παροχή κάθε υλικής και ηθικής στήριξης, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε μορφή κοινωνικού αποκλεισμού τους. Μόνο με ανθρωπιά και αλληλεγγύη μπορούμε να σταθούμε στο πλευρό των παιδιών ΑΜΕΑ και των οικογενειών τους. Η πολιτική σπέκουλα ως εδώ».

