Α.-Γεωργιάδης-στον-ΣΚΑΪ:-«Μου-αρέσoυν-οι-πολιτικοί-που-είναι-μαχητικοί,-σε-κάποιους-άλλους-αρέσουν-οι-ατσαλάκωτοι»

«Μου αρέσει το στυλ των πολιτικών που είναι πιο μαχητικοί και που μπαίνουν στη φωτιά, σε κάποιους άλλους μπορεί να αρέσουν πιο πολύ οι ατσαλάκωτοι και οι κρυμμένοι», ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Όλοι οι δημοσιογράφοι περιμένανε ότι θα γίνει σκοτωμός στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αντί να γίνει σκοτωμός, έγινε 6,5 ώρα μια καταπληκτική συζήτηση δημοκρατικότατη», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης σχετικά με τη χθεσινή αναφορά του για τις απουσίες από τη συζήτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος.

«Εγώ παραδέχομαι τον Μητσοτάκη, έμεινε 6,5 ώρες ο πρωθυπουργός εκεί. Τους άκουσε όλους τους βουλευτές του και στο τέλος απάντησε στον καθέναν ονομαστικά και προσωπικά. Δεν τσακώθηκε κανείς με κανέναν και τώρα θέλουμε να βγάλουμε πάλι μια εικόνα για να παίζουμε ότι δήθεν τσακωθήκαμε», πρόσθεσε.

«Ούτε με υπουργούς υπήρχε ένταση, ούτε τίποτα. Σε μια κουβέντα λέει ο καθένας μας την άποψη του. Εγώ δεν έχω τίποτα εναντίον κανενός συναδέλφου μου. Μου αρέσει το στυλ των πολιτικών που είναι πιο μαχητικοί και που μπαίνουν στη φωτιά, σε κάποιους άλλους μπορεί να αρέσουν πιο πολύ οι ατσαλάκωτοι και οι κρυμμένοι», σημείωσε.

«Δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι παραπάνω. Ο κόσμος βλέπει, κρίνει και αντιλαμβάνεται», συμπλήρωσε.

«Η Νέα Δημοκρατία μπαίνει στην τελική ευθεία για την τρίτη αυτοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μείζον είναι πώς θα βγούμε όλοι οι Υπουργοί και όλοι οι βουλευτές και όλα τα στελέχη και θα προβάλουμε το μεγάλο κυβερνητικό μας έργο», δήλωσε.

«Στο βάθος βλέπω τον πύργο του Ελληνικού. Ναι, αν δεν είχε εκλεγεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν είχε ορίσει εμένα υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τον Νίκο τον Παπαθανάση, αυτός ο πύργος που βλέπετε δεν θα υπήρχε. Αυτός ο πύργος υπάρχει γιατί εμείς κάνουμε τη δουλειά μας», σημείωσε.

«Χθες πήγα σε ένα ιδιωτικό φαρμακείο στη Νέα Ερυθραία όπου ένας συμπολίτης μας με σκλήρυνση κατά πλάκας πήγε για πρώτη φορά να πάρει τα φάρμακά του, όχι περιμένοντας δύο ώρες στην ουρά του φαρμακείου του ΕΟΠΥΥ, αλλά παίρνοντάς τα από το φαρμακείο που ήταν δίπλα στο σπίτι του και με το οποίο έχει συνεργασία», πρόσθεσε.

Για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών

«Την τελευταία φορά που κοίταξα το ΦΕΚ μου δεν είχα αρμοδιότητα επί των εκλογών. Κάτι για τα νοσοκομεία γράφω και τα κέντρα υγείας, τι να σας πω», σχολίασε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης σε ερώτηση για το ενδεχόμενο διεξαγωγής πρόωρων εκλογών.

«Οι εκλογές του 2027 θα γίνουν αναγκαστικά νωρίτερα. Κανονικά θα γινόντουσαν Ιούνιο του ’27. Λόγω της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, Ιούνιο του ’27 δεν μπορούν να γίνουν. Άρα νωρίτερα θα γίνουν», επεσήμανε.

Σε ερώτηση αν ο Οκτώβριος είναι καλός μήνας, ο υπουργός Υγείας απάντησε ότι «η γενική μου πολιτική θέση, δεν τη λέω τώρα, το έχω πει πολύ καιρό, είναι ότι από τη ΔΕΘ και μετά δεν είναι πρόωρες».

«Και τη ΔΕΘ τη βάζω ως ορόσημο για τον εξής λόγο, διότι τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης βασικά», τόνισε.

«Μέχρι 31 Αυγούστου τελειώνει η παραλαβή των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η Ελλάδα κατορθώνει και το έλεγε και η υπεύθυνη της Κομισιόν, να είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα των χωρών που αξιοποιούν τους ευρωπαϊκούς πόρους. Το Ταμείο Ανάκαμψης θα μας αφήσει φέρνοντας καινούρια νοσοκομεία, καινούρια κέντρα υγείας, καινούργιους δρόμους», επεσήμανε.

«Πριν αναλάβει ο Μητσοτάκης, για να έπαιρνες μια σύνταξη έκανες δύο χρόνια. Τώρα κάνεις 30 μέρες. Πριν για τον Μητσοτάκη, για να κάνει μια δήλωση του νόμου 105, έτρεχες δύο μέρες. Τώρα το κάνεις με ένα κλικ στο κινητό σου. Πριν να γίνω υπουργός Υγείας για να κλείσεις ραντεβού με γιατρό, έπρεπε να περιμένεις 6-7 μήνες. Τώρα κλείνεις την επόμενη εβδομάδα», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

Ορατό το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η εικόνα που δίνεται μπορεί να δείξει αυτοδυναμία.

«Ο Αλέξης Τσίπρας τον Δεκέμβριο του ’14 είχε 28. Και ξέρετε πόσο πήρε; 38», δήλωσε.

«Ξέρετε τι ποσοστό είχε η Νέα Δημοκρατία τον Απρίλιο του ’23; Παρεμφερές ποσοστό. Ξέρετε πόσο πήρε τον Μάιο του ’23; 41», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

«Αυτές όλες δημοσκοπήσεις που βγαίνουν τις τελευταίες μέρες, μια χαρά δίνουν την δυνατότητα να έχει ο Μητσοτάκης τρίτη αυτοδυναμία. Εάν θα την έχει, θα εξαρτηθεί από το πόσο όλοι εμείς οι Νεοδημοκράτες θα ιδρώσουμε τη φανέλα», είπε.

Σε ερώτηση για το αν θα μπορούσε να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ μαζί με κάποιο άλλο κόμμα ανέφερε: «Πριν πάμε στους εκλογικούς συσχετισμούς, θα μου επιτρέψετε να πω για την ουσία της πολιτικής. Ο κύριος Ανδρουλάκης 2,5 χρόνια τώρα, το μόνο θέμα για το οποίο μιλούσε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, Πάσχα, Δεκαπενταύγουστο, Χριστούγεννα, Πρωταπριλιά, ήταν οι υποκλοπές. Έχει μας πει τις υποκλοπές σε κάθε είδους πτώση της ελληνικής γλώσσας. Η υποκλοπή της υποκλοπής την υποκλοπή κτλ.».

«Πάμε τώρα στην ουσία. Αποφασίζει μετά από 3 χρόνια, μετά από 3 χρόνια, να κάνει την πρώτη του κυβερνητική πρόταση. Και είπε να κάνουμε, λέει, να εξετάσουμε την τεραήμερη εργασία», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

«Δεν περνάνε 24 ώρες, και βγάζουν ανακοίνωση εναντίον του ΠΑΣΟΚ, ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, και ο Γιώργος Καββαθάς, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ».

