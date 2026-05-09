Βιομεθάνιο-και-υδρογόνο:-Οι-κανόνες-που-θα-κρίνουν-την-αγορά-και-τις-επενδύσεις

ΔΕΠΑ και Motor Oil ζητούν πιο ευέλικτους κανόνες για βιομεθάνιο και υδρογόνο.

Η αγορά υδρογόνου και βιομεθανίου στην Ελλάδα αφήνει σταδιακά τη φάση των σχεδιασμών και περνά στο στάδιο όπου διαμορφώνονται οι κανόνες λειτουργίας της. Οι παρεμβάσεις της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Motor Oil στη διαβούλευση για τις άδειες φυσικού αερίου αναδεικνύουν τη σημασία που αποκτούν πλέον οι ρυθμιστικές επιλογές για την ανάπτυξη της αγοράς των «πράσινων αερίων».

Οι παρατηρήσεις που έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο της τροποποίησης του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου δείχνουν ότι η αγορά βιομεθανίου και υδρογόνου εισέρχεται σε φάση ουσιαστικής διαμόρφωσης. Πίσω από τις τεχνικές προσαρμογές σε άδειες, υποδομές και διαδικασίες, διακυβεύεται το πώς θα στηθεί το νέο οικοσύστημα των ανανεώσιμων αερίων στην Ελλάδα και ποιοι όροι θα διευκολύνουν την υλοποίηση επενδύσεων τα επόμενα χρόνια.

Η συζήτηση αφορά το νέο πλαίσιο που επιχειρεί να ενσωματώσει το βιομεθάνιο και το υδρογόνο στον κανονισμό αδειών φυσικού αερίου, σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των πράσινων αερίων ως εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας, απανθρακοποίησης και μείωσης της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο ενεργειακοί όμιλοι καταθέτουν συγκεκριμένες προτάσεις για τη λειτουργία της αγοράς, εστιάζοντας στη σαφήνεια και τη λειτουργικότητα των κανόνων.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας ζητά πιο σαφείς προβλέψεις και απλούστερες διαδικασίες, επισημαίνοντας ότι το βιομεθάνιο μπορεί να αξιοποιήσει το υφιστάμενο πλαίσιο του φυσικού αερίου χωρίς την ανάγκη δημιουργίας πρόσθετων αδειοδοτικών απαιτήσεων. Η προσέγγιση αυτή στοχεύει στη διευκόλυνση της ανάπτυξης της αγοράς και στην αποφυγή καθυστερήσεων από επικαλύψεις διαδικασιών. Παράλληλα, προτείνει περαιτέρω αποσαφήνιση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το υδρογόνο, όπως η παραγωγή, η μεταφορά, η διανομή και η προμήθεια, ώστε να ενισχυθεί η κανονιστική προβλεψιμότητα.

Από την πλευρά της, η Motor Oil δίνει έμφαση στη διαμόρφωση ενός ευέλικτου πλαισίου που θα επιτρέψει στην αγορά να αναπτυχθεί σταδιακά. Η εταιρεία εκφράζει προβληματισμό για το εύρος των αδειοδοτικών απαιτήσεων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις υποδομές και τις δραστηριότητες υδρογόνου εκτός δικτύου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη οι ρυθμίσεις να είναι αναλογικές με το στάδιο ωρίμανσης της αγοράς.

Οι τοποθετήσεις αυτές συνδέονται άμεσα με τον στρατηγικό σχεδιασμό των δύο ομίλων στον τομέα των ανανεώσιμων αερίων. Η Motor Oil αναπτύσσει το project πράσινου υδρογόνου EPHYRA στους Αγίους Θεοδώρους, με στόχο την παραγωγή περίπου 7.500 τόνων ετησίως και τη δημιουργία υποδομών αξιοποίησης σε βιομηχανία και μεταφορές. Αντίστοιχα, η ΔΕΠΑ Εμπορίας προωθεί έργα βιομεθανίου και bio-CNG, ενώ έχει τοποθετηθεί υπέρ της αξιοποίησης του υφιστάμενου δικτύου φυσικού αερίου για blending και μελλοντική μεταφορά ανανεώσιμων αερίων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόβλεψη για τα Γεωγραφικά Περιορισμένα Δίκτυα Υδρογόνου, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως τοπικά συστήματα σύνδεσης παραγωγής και κατανάλωσης χωρίς την ανάγκη ανάπτυξης εθνικού δικτύου. Η δυνατότητα αυτή δημιουργεί προϋποθέσεις για την ανάπτυξη αυτόνομων εφαρμογών σε βιομηχανικές περιοχές, διυλιστήρια και λιμενικές υποδομές, επιταχύνοντας την πρώτη φάση της αγοράς.

Πέρα από τη συγκεκριμένη διαβούλευση, καθοριστικό ρόλο θα παίξει και το ευρωπαϊκό πλαίσιο, καθώς το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο καλείται να ευθυγραμμιστεί με το νέο ευρωπαϊκό πακέτο για τα αέρια καύσιμα και το υδρογόνο, το οποίο εισάγει κανόνες για την πιστοποίηση του «πράσινου» χαρακτήρα των καυσίμων, τη διασυνοριακή εμπορία και την πρόσβαση τρίτων σε υποδομές.

Σε αυτό το περιβάλλον, ζητήματα όπως οι εγγυήσεις προέλευσης για το βιομεθάνιο και το υδρογόνο, αλλά και οι όροι blending στα δίκτυα, αναμένεται να αποκτήσουν καθοριστικό ρόλο για τη λειτουργία της αγοράς, επηρεάζοντας όχι μόνο τις εγχώριες επενδύσεις αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα θα ενταχθεί στην ευρωπαϊκή αγορά των «πράσινων» καυσίμων τα επόμενα χρόνια.