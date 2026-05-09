«Βροχή» οι επενδύσεις στον κλάδο τροφίμων και ποτών – Το στοίχημα της ανάπτυξης

Δυναμικά συνεχίζουν τις επενδύσεις τους μεγάλες εταιρείες της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, παρά την αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ποια επενδυτικά σχέδια βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Εμβληματικές επενδύσεις, με στόχο να κερδηθεί το στοίχημα της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, δρομολογούν η μια μετά την άλλη ιστορικές εταιρείες της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, επιχειρώντας να αξιοποιήσουν κάθε ευκαιρία ισχυροποίησής τους απέναντι στη μεγάλη αβεβαιότητα που συντηρεί σε διεθνές επίπεδο η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Παρά το γεγονός ότι σιγά σιγά γίνονται εμφανείς οι πρώτες επιπτώσεις από τον πόλεμο στον Περσικό σε κάθε πτυχή της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας, ολοένα και μακραίνει ο κατάλογος των επενδύσεων από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τροφίμων και ποτών, με κύριους στόχους τον εκσυγχρονισμό των κτηριακών τους εγκαταστάσεων και την αύξηση της παραγωγικής τους δυναμικότητας.

Χήτος

Όπως έγινε γνωστό στις αρχές της εβδομάδας, η Χήτος, μέλος του ομίλου Green Beverages, ολοκλήρωσε στρατηγική επένδυση ύψους άνω των 7 εκατ. ευρώ στη Ζήρεια Κορινθίας, εισάγοντας τη νέα εποχή του Φυσικού Μεταλλικού Νερού Ζήρεια, με αιχμή την καινοτομία και τη βιωσιμότητα.

Κατά τις πληροφορίες, η επένδυση καλύπτει το κενό που υπήρχε στην premium κατηγορία του ελληνικού εμφιαλωμένου νερού για προϊόντα με βιώσιμη συσκευασία και τοπική παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας. Πρόκειται για στρατηγική τοποθέτηση με ορίζοντα δεκαετίας, που στοχεύει στην «πράσινη» αναβάθμιση της μονάδας και στην ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Η νέα επένδυση αυξάνει την παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας κατά 554%, ανεβάζοντας τη συνολική απόδοση σε 40.000 φιάλες/ώρα και ενισχύοντας σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της εταιρίας στην ελληνική αγορά. Οι νέες γραμμές λειτουργούν με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, εξοικονομώντας πάνω από 20% υλικό ανά φιάλη PET. Παράλληλα, οι κτηριακές εγκαταστάσεις της μονάδας διπλασιάστηκαν, από 1.800 σε 4.000 τ.μ.

Στο πλαίσιο της νέας «πράσινης» εποχής για την Χήτος, προχωρά και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στη μονάδα της Ζήρειας, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών CO₂ και στην ενεργειακή της αυτονομία.

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Ζήρεια διατίθεται πλέον σε χάρτινη συσκευασία 100% ανακυκλώσιμη με καπάκι φυτικής προέλευσης για την αγορά HORECA, καθώς και σε φιάλες PET 100% ανακυκλώσιμες με χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού (rPET).

Αραμπατζής

Επένδυση ύψους 21,91 εκατ. ευρώ με στόχο τη δημιουργία μιας πλήρως αυτοματοποιημένης μονάδας κατεψυγμένης ζύμης στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης δρομολογεί η ARZYBAKE ΑΕ, το νέο επιχειρηματικό «τέκνο» του Μιχάλη Αραμπατζή. Ο ίδιος, δε, διατηρεί και το 25% της Ελληνικής Ζύμης, εταιρείας που βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο των Αμερικανών του fund CVC Capital Partners.

Ο σχετικός επενδυτικός φάκελος της ARZYBAKΕ κατατέθηκε τον περασμένο Απρίλιο στην Enterprise Greece, με στόχο την ένταξη στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων. Η επένδυση που δρομολογείται αφορά στη δημιουργία νέας βιομηχανικής μονάδας κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης. Το έργο περιλαμβάνει πέντε γραμμές παραγωγής, τέσσερις για προϊόντα πίτας και μπουγάτσας και μία για σφολιατοειδή και κρουασάν, καθώς επίσης την κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων και την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού που καλύπτει τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από τη ζύμωση και την επεξεργασία έως την κατάψυξη, συσκευασία και αποθήκευση των προϊόντων, με βασικό στάδιο την ταχεία κατάψυξη. Την ίδια στιγμή, προβλέπεται η εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου, παρακολούθησης και ιχνηλασιμότητας της παραγωγής, καθώς και η ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών στη λειτουργία της μονάδας. Η επένδυση συνοδεύεται από πρόβλεψη δημιουργίας 55 νέων θέσεων εργασίας και ενσωματώνει τεχνολογίες αυτοματοποίησης και ψηφιακής παρακολούθησης της παραγωγής.

Να σημειωθεί εδώ ότι η ARZYBAKΕ ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2025, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους 1 εκατ. ευρώ και κύριο αντικείμενο την παραγωγή ψωμιού, ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων. Στον Μιχάλη Αραμπατζή ανήκει το 0,10% της εταιρείας, με το υπόλοιπο 99,9% να ελέγχει η Primar Holding, εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Αραμπατζή.

Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων

Όπως έγινε γνωστό τον περασμένο Φεβρουάριο, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων, με ισχυρό αποτύπωμα στους κλάδους εμφιάλωσης νερού, παραγωγής φυσικών μεταλλικών αναψυκτικών, φιαλών και πωμάτων και γνωστή για το brand Βίκος, δρομολογεί επένδυση ύψους 76,8 εκατ. ευρώ με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας στα Ιωάννινα.

Η εταιρεία έχει καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς των Εμβληματικών Επενδύσεων Εξαιρετικής Σημασίας βάσει του νόμου για στρατηγικές επενδύσεις.

Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής r-PET από ανακυκλωμένες φιάλες, καθώς και την αναβάθμιση γραμμών προπλασμάτων, φιαλών και πωμάτων και την ενσωμάτωση αυτοματοποιημένων συστημάτων logistics για τη διαχείριση αποθηκών και την επιτάχυνση της ροής υλικών.

Η επένδυση σχεδιάζεται σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες στην Ήπειρο και δη στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κόνιτσας, σε έκταση 54 στρεμμάτων, στη μονάδα της Βιομηχανικής Περιοχής Ιωαννίνων σε έκταση 22 στρεμμάτων, καθώς και σε νέα ιδιόκτητη έκταση στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, έκτασης 40 στρεμμάτων, όπου θα εγκατασταθεί η νέα μονάδα ανακύκλωσης. Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου εκτιμάται πως θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 20 νέες θέσεις εργασίας.

Υπενθυμίζεται, δε, εδώ ότι τον Οκτώβριο του 2025 η εταιρεία ανακοίνωσε την εγκατάσταση μιας νέας υπερσύγχρονης, hyper speed γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο εμφιάλωσης του φυσικού μεταλλικού νερού Βίκος στα Ιωάννινα, σε μια επένδυση ύψους 8,63 εκατ. ευρώ. Η νέα γραμμή είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, ενσωματώνοντας όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας από την εμφιάλωση έως την παλετοποίηση, ενώ χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (AI) διασφαλίζεται ο αυτόματος έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο.