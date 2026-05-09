Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Saturday, May 9
    Δένδιας-για-drone-στη-Λευκάδα:-«Ξέρουμε-τι-είναι-και-τι-περιέχει»
    Δένδιας για drone στη Λευκάδα: «Ξέρουμε τι είναι και τι περιέχει»

    Δένδιας για drone στη Λευκάδα: «Ξέρουμε τι είναι και τι περιέχει»

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Στο θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα αναφέρθηκε κατά την ομιλία του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

    Όπως τόνισε ο κ. Δένδιας, «ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε τι περιέχει», αποφεύγοντας, ωστόσο, να αναφερθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες.

    Ο υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε και στο σχέδιο που έχει εκπονήσει η Ελλάδα για την παραγωγή δικών της drones, καθώς και στο πρόγραμμα εξοπλισμού αντι-drones συστημάτων.

    «Ήμουν στην Πορτογαλία που έχει το πιο εξελιγμένο κέντρο για θαλάσσια drones στην ΕΕ, έτσι ώστε ο,τι πιο σύγχρονο υπάρχει να το έχουμε και εμείς», πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading

    Add A Comment
    Leave A Reply