Δένδιας-για-drone-στη-Λευκάδα:-«Ξέρουμε-τι-είναι-και-τι-περιέχει»

Στο θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα αναφέρθηκε κατά την ομιλία του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Όπως τόνισε ο κ. Δένδιας, «ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε τι περιέχει», αποφεύγοντας, ωστόσο, να αναφερθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε και στο σχέδιο που έχει εκπονήσει η Ελλάδα για την παραγωγή δικών της drones, καθώς και στο πρόγραμμα εξοπλισμού αντι-drones συστημάτων.

«Ήμουν στην Πορτογαλία που έχει το πιο εξελιγμένο κέντρο για θαλάσσια drones στην ΕΕ, έτσι ώστε ο,τι πιο σύγχρονο υπάρχει να το έχουμε και εμείς», πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.

