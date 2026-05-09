Δόμνα-Μιχαηλίδου-από-τη-Θεσσαλονίκη:-«Χτίζουμε-τον-θεσμό-της-κοινωνικής-κατοικίας»

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου για την επανεκκίνηση του θεσμού της κοινωνικής κατοικίας μέσα από την αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων και δημοτικών ακινήτων.

Η επίσκεψη ξεκίνησε από το Δημαρχείο Κορδελιού-Ευόσμου, όπου η κ. Μιχαηλίδου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, Λευτέρη Αλεξανδρίδη, και ενημερώθηκε για σχέδια πιθανής αξιοποίησης δημοτικών ακινήτων. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις δυνατότητες συνεργασίας του Υπουργείου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου στεγαστικού αποθέματος και την αξιοποίηση ακινήτων που μπορούν να υπηρετήσουν στεγαστικές και κοινωνικές ανάγκες

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι βουλευτές Α΄ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβελας και Στράτος Σιμόπουλος, ο Συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου, ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης, ο Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Αθανάσιος Μασλαρινός, η Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αναστασία Τζαμπαζλή, και, ως εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο Συνταγματάρχης Ευάγγελος Αναγνώστου και ο Αντισυνταγματάρχης Γεώργιος Τσιγγενόπουλος.

Στη συνέχεια, η υπουργός επισκέφθηκε το πρώην στρατόπεδο Ζιάκα, μαζί με εκπροσώπους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων και τον Δήμαρχο Κορδελιού-Ευόσμου.

Στον χώρο αναμένεται να δημιουργηθούν 1.034 κοινωνικές κατοικίες, οι οποίες θα διατεθούν σε ευάλωτους συμπολίτες μας με χαμηλό μίσθωμα, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού για 2.350 νέες κοινωνικές κατοικίες σε τέσσερα πρώην στρατόπεδα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε: «Στο πρώην στρατόπεδο Ζιάκα αποτυπώνεται ο πυρήνας της νέας στεγαστικής πολιτικής: ανενεργή δημόσια γη μετατρέπεται σε κοινωνικές κατοικίες για συμπολίτες μας που χρειάζονται προσιτή στέγη. Η Θεσσαλονίκη έχει μεγάλες στεγαστικές ανάγκες και το έργο στο Ζιάκα είναι από τα πιο ώριμα του σχεδιασμού μας. Στόχος μας είναι να προχωρήσει η δημοπράτηση εντός του 2026, ώστε οι πρώτες κατοικίες να αρχίσουν να παραδίδονται μέσα στο 2027».

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας επισκέφθηκε επίσης ωφελούμενο του προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ’ Οίκον», στο διαμέρισμά του στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Ο ωφελούμενος έχει ήδη προχωρήσει σε παρεμβάσεις προσαρμογής της κατοικίας του στις ανάγκες του, ενώ δρομολογήθηκε και η απαραίτητη τεχνική παρέμβαση στην είσοδο της πολυκατοικίας, ώστε να μπορεί να εισέρχεται στο κτίριο με ασφάλεια και αυτονομία. Η επίσκεψη ανέδειξε με τον πιο απλό τρόπο τι σημαίνει προσβασιμότητα στην πράξη: να μπορεί ένας άνθρωπος να μπαίνει στο σπίτι του, να κινείται στον χώρο του και να ζει με μεγαλύτερη ανεξαρτησία.

Το απόγευμα, η Υπουργός συμμετείχε ως κεντρική ομιλήτρια στην εκδήλωση του βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης Στράτου Σιμόπουλου, με θέμα «Οι κυβερνητικές πολιτικές στηρίζουν στην πράξη την ελληνική οικογένεια». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας και είχε στο επίκεντρο τις πολιτικές που στηρίζουν την οικογένεια στην καθημερινότητα: τη φροντίδα των παιδιών, την εργασία των γονέων, την αναπηρία, την προσβασιμότητα, τη στέγη και τη δημογραφική ενίσχυση της περιφέρειας.

Στην ομιλία της, η κ. Μιχαηλίδου παρουσίασε το πλέγμα παρεμβάσεων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. «Η οικογένεια δεν στηρίζεται με γενικές διαπιστώσεις, αλλά με πολιτικές που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες: στη φροντίδα του παιδιού, στην εργασία των γονέων, στην αναπηρία, στη στέγη, στην καθημερινή ασφάλεια. Αυτό κάνουμε στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Με τις “Νταντάδες της Γειτονιάς”, που ήδη έχουν καταγράψει πάνω από 55.000 επισκέψεις στην πλατφόρμα, την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση, τον Προσωπικό Βοηθό, την “Προσβασιμότητα κατ’ Οίκον” και τις στεγαστικές μας πολιτικές, δίνουμε πρακτικές λύσεις στην καθημερινότητα της οικογένειας. Δεν ισχυριζόμαστε ότι όλα λύθηκαν. Σήμερα, όμως, υπάρχει σχέδιο, υπάρχουν εργαλεία και υπάρχει δουλειά που γίνεται στην πράξη», τόνισε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Ακολούθησε συζήτηση με ωφελούμενους του προγράμματος «Όλοι Digital» για την ψηφιακή ενδυνάμωση ατόμων άνω των 65 ετών και ατόμων με αναπηρία, καθώς και με ωφελούμενη του Προσωπικού Βοηθού, οι οποίοι μετέφεραν την εμπειρία τους από πολιτικές που ενισχύουν την αυτονομία, την ψηφιακή συμμετοχή και την καθημερινή υποστήριξη.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.