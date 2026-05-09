Ελλάδα-στον-ΟΗΕ:-Τερματισμός-της-βίας-εποίκων-κατά-Παλαιστινίων

Οι μόνιμες αντιπροσωπείες της Δανίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Λετονίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, διοργάνωσαν στην έδρα του ΟΗΕ συνεδρίαση τύπου Arria, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στα μέλη του Συμβουλίου να ακούσουν ισχυρές μαρτυρίες σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι που ζουν στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Η Ελλάδα δια του αναπλ. μονίμου αντιπροσώπου, Ιωάννη Σταματέκου, προειδοποίησε ότι η κατάσταση στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ «επιδεινώνεται με ανησυχητικό ρυθμό», καταδικάζοντας την «αυξανόμενη και πρωτοφανή βία εποίκων κατά Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανικών κοινοτήτων».

Ο κ. Σταματέκος υπογράμμισε ότι η βία αυτή «πρέπει να σταματήσει» και ζήτησε οι ισραηλινές δεσμεύσεις για λογοδοσία να συνοδευθούν από «συνεπείς έρευνες, παρακολούθηση και εφαρμογή» των σχετικών Αποφάσεων. Τόνισε επίσης ότι «το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να τηρείται χωρίς εξαιρέσεις», ιδίως υπό το φως επαναλαμβανόμενων περιστατικών βίας κατά «αμάχων, υγειονομικών εργαζομένων και δημοσιογράφων».

Η Αθήνα εξέφρασε επίσης σοβαρή ανησυχία για τις «επιβαλλόμενες περιοριστικές ρυθμίσεις στην κυκλοφορία, την παράνομη επέκταση των εποικισμών και τον εντεινόμενο αναγκαστικό εκτοπισμό», σημειώνοντας ότι οι τάσεις αυτές καθιστούν τη ζωή των Παλαιστινίων «αφόρητη».

Η Ελλάδα απέρριψε μονομερείς ενέργειες, όπως το «σχέδιο επέκτασης του εποικισμού E1», υπογραμμίζοντας ότι υπονομεύουν τόσο «τις προοπτικές λύσης δύο κρατών» όσο και «τη βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή». Επανέλαβε ακόμη ότι ο σεβασμός και η διατήρηση του «Status Quo των Ιερών Τόπων στην Ιερουσαλήμ» παραμένουν «υψίστης σημασίας».

Στο ανθρωπιστικό και οικονομικό πεδίο, η Ελλάδα ζήτησε την αποδέσμευση των «παρακρατηθέντων παλαιστινιακών φορολογικών εσόδων», τονίζοντας ότι η Παλαιστινιακή Αρχή βρίσκεται «στα πρόθυρα οικονομικής κατάρρευσης». Επανέλαβε τη στήριξή της προς την Παλαιστινιακή Αρχή ως «αξιόπιστο» εταίρο για την ειρήνη και χαιρέτισε τα «απτά βήματα» που έχει λάβει προς την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων.

Ο κ. Σταματέκος ανέδειξε επίσης την πίεση που υφίσταται ο τομέας της υγείας στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου νοσοκομείων της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, σημειώνοντας την οικονομική συνεισφορά της Ελλάδας μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού PEGASE.

Κλείνοντας, τόνισε ότι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός είναι «μια αξιόπιστη πολιτική διαδικασία που θα οδηγήσει σε λύση δύο κρατών», επαναβεβαιώνοντας ότι «η Δυτική Όχθη και η Γάζα αποτελούν μία ενιαία, αδιαίρετη εδαφική ενότητα» για ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος.

- -

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.