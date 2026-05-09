Εμπρός-γκρεμός-και-πίσω-ρέμα-στα-Στενά-του-Ορμούζ:-Η-Τεχεράνη-στήνει-«ζώνη-ελέγχου»,-η-ναυσιπλοΐα-υπό-τον-έλεγχο-των-Φρουρών

Σε μια προσπάθεια να εδραιώσει έναν ιδιότυπο έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, η Τεχεράνη επιχειρεί να επιβάλει στην πράξη ένα καθεστώς θαλάσσιας επιτήρησης, επεκτείνοντας τις διεκδικήσεις της ακόμη και σε περιοχές που συνδέονται με κρίσιμες λιμενικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει την ανησυχία τόσο στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα όσο και στις ενεργειακές αγορές, καθώς αφορά έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Το κλίμα αβεβαιότητας που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή έχει οδηγήσει πολλές ναυτιλιακές εταιρείες σε στάση αναμονής, αποφεύγοντας να αιτηθούν άδεια διέλευσης από τις ιρανικές αρχές, υπό τον φόβο πιθανών αμερικανικών κυρώσεων.

Ως αποτέλεσμα, μεγάλος αριθμός εμπορικών πλοίων παραμένει ανενεργός ή κινείται με εξαιρετική επιφυλακτικότητα εντός και πέριξ των Στενών.

Ο Ιρανός βουλευτής Saeedi υποστήριξε ότι περίπου 1.500 πλοία βρίσκονται σε αναμονή προκειμένου να λάβουν έγκριση από την Τεχεράνη για να εξέλθουν από την περιοχή, στοιχείο που αποτυπώνει την έκταση της διαταραχής στη ναυσιπλοΐα.

Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Diaplous, η εμπορική κίνηση έχει περιοριστεί σχεδόν αποκλειστικά σε μικρά πλοία γενικού φορτίου που εξυπηρετούν το Ιράν, κυρίως κάτω των 75 μέτρων, καθώς και σε ορισμένα μικρά φορτηγά πλοία υπό σημαίες Ινδίας και Κομορών.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη εξέδωσε νέες κατευθυντήριες οδηγίες, μέσω των οποίων επιχειρεί να καθορίσει μια θαλάσσια «ζώνη ελέγχου» στην περιοχή.

Το νέο σύστημα καθορισμού διαδρομών του Ιράν γύρω από το νησί Λαράκ έχει εντείνει τον βαθμό πολιτικής και στρατιωτικής εποπτείας που ασκείται στις εμπορικές διαβάσεις μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) έχει δώσει οδηγίες στα εμπορικά πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από το στενό να συντονίζονται με τις ιρανικές αρχές και να ακολουθούν καθορισμένες διαδρομές κοντά στο νησί Λαράκ.

Σύμφωνα με το αναφερόμενο σχήμα δρομολόγησης, τα εισερχόμενα πλοία που κατευθύνονται προς τον Κόλπο περνούν βόρεια του νησιού Λαράκ, κοντά στην ιρανική ακτογραμμή, ενώ τα εξερχόμενα πλοία διέρχονται νότια του νησιού.

Η ρύθμιση αυτή μετατοπίζει την κυκλοφορία πιο κοντά στα ύδατα που διεκδικεί το Ιράν και παρέχει στο IRGC μεγαλύτερη δυνατότητα παρακολούθησης των διερχόμενων πλοίων.

Το Ιράν έχει επίσης ορίσει περιοχές ελεγχόμενης ή περιορισμένης παρακολούθησης μεταξύ των λωρίδων κυκλοφορίας που εποπτεύονται από το IRGC.