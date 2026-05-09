Επικοινωνεί-με-αγγελιοφόρους,-παίζει-ρόλο-στη-στρατηγική-του-Ιράν:-Οι-εκτιμήσεις-των-μυστικών-υπηρεσιών-για-τον-Μοτζτάμπα-Χαμενεΐ

Κρίσιμο ρόλο στον σχηματισμό της πολεμικής στρατηγικής μαζί με ανώτερους αξιωματούχους του Ιράν φαίνεται πως διαδραματίζει ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεϊ, σύμφωνα με εκτιμήσεις πηγών από την αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών, τις οποίες επικαλείται το CNN. Οι αναφορές διαπιστώνουν ότι η ακριβής εξουσία στο πλέον κατακερματισμένο καθεστώς του Ιράν παραμένει ασαφής, αλλά ο γιος του Αλί Χαμενεϊ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη μέρα του πολέμου από αμερικανο-ισραηλινό βομβαρδισμό, πιθανότατα βοηθά στον καθορισμό του τρόπου που η Τεχεράνη διαχειρίζεται τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Χαμενεϊ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τις 28 Φεβρουαρίου, έχοντας υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς στην επίθεση που κόστισε τη ζωή στον πατέρα του και σε αρκετούς ανώτερους στρατιωτικούς ηγέτες της χώρας, γεγονός που οδήγησε σε πολλαπλές εικασίες σχετικά με την υγεία του και το ρόλο του στην ηγεσία του Ιράν.

Η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να επιδιώκει διπλωματικό τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καθώς η εκεχειρία έχει παραταθεί σιωπηρά πέραν του ενός μήνα, με την αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών να εκτιμά ότι το Ιράν εξακολουθεί να προσπαθεί να ανακάμψει από την αμερικανική εκστρατεία βομβαρδισμών, η οποία άφησε σημαντικές ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες ανέπαφες, προσφέροντας, έτσι, στην Ισλαμική Δημοκρατία τη ικανότητα να επιβιώσει για μήνες ακόμη υπό τον αμερικανικό αποκλεισμό.

Ο Χαμενεϊ ανακοινώθηκε ως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αντικαθιστώντας τον πατέρα του, λίγες ημέρες μετά την επίθεση που τον τραυμάτισε, αλλά μέχρι σήμερα η αμερικανική κοινότητα πληροφοριών δεν έχει μπορέσει να επιβεβαιώσει οπτικά την τοποθεσία του, σύμφωνα με τις πηγές.

Η απομόνωση και οι μυστικές επικοινωνίες

Ένα μέρος της αβεβαιότητας προέρχεται από το γεγονός ότι ο Χαμενεϊ δεν χρησιμοποιεί κανένα ηλεκτρονικό μέσο για να επικοινωνήσει κι έρχεται σε επαφή μόνο με εκείνους που μπορούν να τον επισκεφτούν προσωπικά ή στέλνοντας μηνύματα μέσω αγγελιοφόρων, ανέφερε μια από τις πηγές στο αμερικανικό μέσο.

Ο Μοτζτάμπα παραμένει απομονωμένος καθώς συνεχίζει να λαμβάνει ιατρική φροντίδα για τα τραύματά του, περιλαμβανομένων σοβαρών εγκαυμάτων στη μία πλευρά του σώματός του που επηρεάζουν το πρόσωπο, το χέρι, τον κορμό και το πόδι, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Ο Μαζαχέρ Χοσεϊνί, επικεφαλής του πρωτοκόλλου στο γραφείο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Χαμενεΐ αναρρώνει από τα τραύματά του και «είναι πλέον σε πλήρη υγεία». Όπως είπε, το πόδι και η μέση του ανώτατου ηγέτη είχαν υποστεί ελαφρά τραύματα και ότι «ένα μικρό κομμάτι θραύσματος τον είχε χτυπήσει πίσω από το αυτί», αλλά οι πληγές επουλώνονται.

«Δόξα τω Θεώ, είναι καλά στην υγεία του», δήλωσε ο Χοσεΐνι μπροστά σε πλήθος κόσμου στο Ιράν. «Ο εχθρός διαδίδει κάθε είδους φήμες και ψευδείς ισχυρισμούς. Θέλουν να τον δουν και να τον βρουν, αλλά ο κόσμος πρέπει να δείξει υπομονή και να μην βιαστεί. Θα σας μιλήσει όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή».

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε, από την πλευρά του, στα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας ότι είχε πραγματοποιήσει συνάντηση διάρκειας δυόμισι ωρών με τον Χαμενεΐ, η οποία αποτελεί την πρώτη αναφερόμενη προσωπική συνάντηση μεταξύ υψηλόβαθμου Ιρανού αξιωματούχου και του νέου ανώτατου ηγέτη της χώρας.

Αυτό που γνωρίζουν οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ για την κατάσταση του Χαμενεΐ βασίζεται σε πληροφορίες που έχουν συλλέξει από όσους επικοινωνούν μαζί του, σύμφωνα με τις πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα. Ωστόσο, υπάρχει κάποια αμφιβολία μεταξύ των αναλυτών των μυστικών υπηρεσιών ως προς το αν ορισμένοι στην ιρανική εξουσία ισχυρίζονται ότι έχουν πρόσβαση στον Χαμενεΐ για να αξιοποιήσουν την εξουσία του και να προωθήσουν τις δικές τους ατζέντες.

Η στρατηγική αντίδραση των ΗΠΑ και η στρατιωτική κατάσταση του Ιράν

Η CIA αναφέρει ότι οι στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν έχουν αποδυναμωθεί, αλλά δεν έχουν καταστραφεί. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών, περίπου το μισό από το σύνολο των ιρανικών εκτοξευτήρων πυραύλων έχει γλιτώσει από τις επιθέσεις των ΗΠΑ.

Μια πρόσφατη έκθεση αύξησε αυτό το ποσοστό στο δύο τρίτα, εν μέρει λόγω της συνεχιζόμενης εκεχειρίας που παρέχει στο Ιράν χρόνο για να σκάβει και να εξαγάγει εκτοξευτήρες που είχαν καλυφθεί κάτω από το χώμα σε προηγούμενους βομβαρδισμούς.

Μια άλλη έκθεση της CIA, την οποία παρουσίασε η Washington Post βρήκε ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει μέχρι τέσσερις ακόμα μήνες από τον αμερικανικό αποκλεισμό χωρίς να καταρρεύσει πλήρως η οικονομία του.

Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ιράν αντάλλαξαν πυρά τις τελευταίες ημέρες, παρά την ισχύουσα εκεχειρία, ενώ η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει, με τις δύο πλευρές να διεκδικούν τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού.

Ερωτηθείς σχετικά με την εκτίμηση της CIA, ένας ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών δήλωσε στο CNN πως «ο αποκλεισμός που έχει επιβάλει ο Τραμπ προκαλεί πραγματική και ολοένα αυξανόμενη ζημιά – διακόπτοντας το εμπόριο, συνθλίβοντας τα έσοδα και επιταχύνοντας τη συστημική οικονομική κατάρρευση. Ο στρατός του Ιράν έχει υποστεί σοβαρή αποδυνάμωση, το ναυτικό του έχει καταστραφεί και οι ηγέτες του κρύβονται. Το μόνο που απομένει είναι η δίψα του καθεστώτος για την ταλαιπωρία των αμάχων — να λιμοκτονεί τον ίδιο του τον λαό για να παρατείνει έναν πόλεμο που έχει ήδη χάσει».

«Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται ισχυρότερες μετά την τεράστια επιτυχία της Επιχείρησης Epic Fury, το Ιράν γίνεται όλο και πιο αδύναμο μέρα με τη μέρα χάρη στις συντριπτικές επιπτώσεις των βομβαρδισμών, του στρατιωτικού αποκλεισμού και των ρήξεων στο εσωτερικό του καθεστώτος, οι οποίες έχουν εμποδίσει την ικανότητα του Ιράν να παρουσιάσει ενοποιημένες προτάσεις στους Αμερικανούς διαπραγματευτές», σημείωσε, από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι. «Είναι πιο ξεκάθαρο από ποτέ ότι ο Πρόεδρος Τραμπ κρατά όλα τα χαρτιά, καθώς η ομάδα εθνικής ασφάλειάς του εργάζεται για να τερματίσει μια για πάντα τα πυρηνικά όνειρα του Ιράν. Δεν σχολιάζουμε θέματα πληροφοριών».

Οι αντιπαραθέσεις και το εσωτερικό διαταραγμένο καθεστώς του Ιράν

Αναλυτές φοβούνται ότι η σύγκρουση μπορεί να μετατραπεί σε ζήτημα υπομονής, με τα δύο στρατόπεδα να προσπαθούν να αντέξουν όσο το δυνατόν περισσότερο την κρίση, παρά την πίεση για επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως η Τεχεράνη, η οποία αναμενόταν μέχρι το βράδυ της Παρασκευής να απαντήσει στο προσχέδιο συμφωνίας μιας σελίδας που κατέθεσε η Ουάσινγκτον στο Πακιστάν, δεν το έχει κάνει και, κάποιες πηγές αναφέρουν πως αυτό θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, η αβεβαιότητα που αφορά την υγεία και το πολιτικό καθεστώς του Χαμενεΐ καθιστά ακόμα πιο δύσκολο το έργο των διαπραγματευτών των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Παρασκευή ότι «το σύστημα του Ιράν παραμένει εξαιρετικά κατακερματισμένο και είναι δυσλειτουργικό», επισημαίνοντας πως αυτό μπορεί να αποτελεί εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις.

Κι ενώ οι εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών υποδεικνύουν ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στη διαμόρφωση της διαπραγματευτικής στρατηγικής του Ιράν για τη διπλωματική λύση του πολέμου, μια πηγή που είναι ενήμερη για τις τελευταίες πληροφορίες δήλωσε στο CNN ότι υπάρχουν ενδείξεις πως ο ίδιος βρίσκεται αρκετά απομακρυσμένος από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και είναι προσβάσιμος μόνο σποραδικά.

Ως αποτέλεσμα, ανώτεροι αξιωματούχοι του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης ουσιαστικά διευθύνουν τις καθημερινές επιχειρήσεις μαζί με τον πρόεδρο του ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόσθεσε η πηγή. «Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι δίνει πράγματι εντολές σε συνεχή βάση, αλλά δεν υπάρχει τίποτα που να αποδεικνύει ότι δεν το κάνει», δήλωσε μια δεύτερη πηγή που είναι εξοικειωμένη με τις εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, αναφερόμενη στον Χαμενεΐ.

Οι ερωτήσεις σχετικά με την υγεία του Χαμενεΐ και τη θέση του εντός του πλέον διασπασμένου ιρανικού καθεστώτος έχουν αποτελέσει πρόκληση για την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς ανώτατοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ συνεχίζουν να υποδηλώνουν ότι δεν είναι σαφές ποιος διατηρεί πλέον την εξουσία να διαπραγματευτεί πραγματικά τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η θέση του Γκαλιμπάφ στην ιρανική ηγεσία

Ο Μοχαμάντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, θεωρείται σήμερα ένας από τους βασικούς εκπροσώπους της Ιρανικής Δημοκρατίας στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Ο Γκαλιμπάφ, πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, έχει αναδειχθεί σε μια σημαντική φιγούρα, ικανή να διαχειριστεί τις διαπραγματεύσεις τόσο με διπλωμάτες όσο και με στρατιωτικούς ηγέτες.

Πριν από τον πρώτο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ τον περασμένο μήνα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ζήτησε πληροφορίες από ορισμένους εταίρους του Κόλπου σχετικά με το ποιος από τους εναπομείναντες Ιρανούς πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες είχε την εξουσία να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ και ποιος ήταν ο καλύτερος τρόπος προσέγγισής τους, σύμφωνα με πηγή που είναι ενήμερη για τις συζητήσεις.

Αξιωματούχοι από τουλάχιστον μία χώρα του Κόλπου απάντησαν στον Βανς ότι ο Γκαλιμπάφ θεωρούνταν το πρόσωπο που είχε αυτή την εξουσία, περισσότερο από άλλες κορυφαίες ιρανικές προσωπικότητες τόσο στους Φρουρούς όσο και στο πολιτικό σκέλος της ιρανικής κυβέρνησης. Ο Γκαλιμπάφ ηγήθηκε του πρώτου γύρου διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ και θεωρείται πλέον μία από τις κύριες προσωπικότητες που εκπροσωπούν, διπλωμτικά, την Ισλαμική Δημοκρατία.

Παρ’ ολα αυτά, αβεβαιότητα για το ποιος έχει την εξουσία να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ παραμένει (ο Τραμπ χαρακτηρίζει σοβαρά διχασμένη την ιρανική κυβέρνηση) και καθιστά το μέλλον της σύγκρουσης ακόμα πιο αβέβαιο.