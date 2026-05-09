ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε την κόρη του μετά από καβγά για τον Τραμπ – Η οργή της μητέρας γιατί δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες

Η Βρετανίδα μητέρα της 23χρονης Λούσι Χάρισον, που δολοφονήθηκε από τον πατέρα της, Κρις Χάρισον, στo Τέξας το 2025, ξέσπασε όταν οι αρχές αποφάσισαν να μην απαγγείλουν κατηγορίες για τον θάνατο της κόρης της. Η Λούσι, που ζούσε με την μητέρα της στην Αγγλία, είχε επισκεφτεί τον πατέρα της στην Τέξας, όταν βρήκε τραγικό τέλος μετά από μια πολιτική διαφωνία για τον Ντόναλντ Τραμπ, και πυροβολήθηκε στο στήθος κατά τη διάρκεια ενός καυγά στο σπίτι του πατέρα της.

Η μητέρα καταγγέλλει την αδράνεια των αρχών

Η Τζέιν Κόατς, η μητέρα της Λούσι, εξέφρασε τη βαθιά της απογοήτευση και οργή για την απόφαση του τοπικού δικαστηρίου να μην απαγγελθούν κατηγορίες κατά του Κρις Χάρισον, παρά την ύπαρξη σαφών αποδεικτικών στοιχείων. Στη δήλωσή της στο Sky News, η Κόατς τόνισε την αδικία και την αδιαφορία που αισθάνθηκε βλέποντας ότι οι έρευνες δεν ακολούθησαν τις σαφείς ενδείξεις, όπως η αυτοψία που έδειξε ότι η κόρη της είχε πυροβοληθεί στην καρδιά από κατεύθυνση προς τα κάτω.

Το θύμα και οι περίεργες συνθήκες του θανάτου

Η Λούσι Χάρισον ήταν έτοιμη να επιστρέψει στη Βρετανία την 10η Ιανουαρίου 2025, όταν πυροβολήθηκε στον θώρακα από τον πατέρα της, Κρις Χάρισον, ο οποίος δήλωσε ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε κατά τη διάρκεια μιας επίδειξης του πιστολιού του. Ο Χάρισον, 52 ετών, παραδέχτηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν το περιστατικό και ήταν εθισμένος στο αλκοόλ. Ενώ αρχικά εξετάστηκε για ενδεχόμενο ανθρωποκτονία από αμέλεια, τελικά οι αρχές δεν απήγγειλαν κατηγορίες και το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ατύχημα από την τοπική επιτροπή μεγάλων ενόρκων τον Ιούνιο του 2025.

Η εκρηκτική διαφωνία για τον Τραμπ και οι καυγάδες

Η τραγωδία ακολούθησε έναν έντονο πολιτικό καυγά μεταξύ της Λούσι Χάρισον και του πατέρα της, με επίκεντρο την προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον φίλο της Λούσι, Σαμ Λίτλτερ, ο οποίος είχε ταξιδέψει μαζί της στην Τέξας, ο καυγάς ξέσπασε μετά από μια ερώτηση της Λούσι σχετικά με το πώς θα αντιδρούσε ο πατέρας της αν εκείνη είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Η αντιπαράθεση οξύνθηκε όταν ο Κρις Χάρισον, σύμφωνα με την κατάθεση του Λίτλτερ, δήλωσε ότι δεν τον πείραζε ιδιαίτερα το γεγονός ότι είχε άλλες δύο κόρες και ότι η συγκεκριμένη κατάσταση δεν θα τον επηρέαζε. Η συζήτηση για τον Τραμπ εντάθηκε, αλλά παραμένει ασαφές πώς ακριβώς συνέδεσε ο πατέρας την πολιτική συζήτηση με τη φονική ενέργεια.

Η παρέμβαση Βρετανού ιατροδικαστή

Η μητέρα της Λούσι, πάντως, κατήγγειλε την έρευνα στην Τέξας, επισημαίνοντας ότι οι αστυνομικοί είχαν δημιουργήσει ένα διάγραμμα της σκηνής του εγκλήματος, αποδεικνύοντας ότι η Λούσι ήταν πιο μακριά από τον πατέρα της απ’ ότι εκείνος είχε δηλώσει. Η Τζέιν Κόατς ανέφερε επίσης ότι η Βρετανή ιατροδικαστής, η οποία εξέτασε το περιστατικό, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για «παράνομο φόνο», σε αντίθεση με την απόφαση της τοπικής επιτροπής στην Τέξας. Αυτή η εξέλιξη έφερε την οργή της μητέρας, η οποία θεωρεί ότι η αστυνομία της Τέξας «επέλεξε να αγνοήσει τα φυσικά αποδεικτικά στοιχεία».

Η μάχη για την απονομή δικαιοσύνης

Η μητέρα της Λούσι τόνισε πως είναι αποφασισμένη να φέρει στο φως την αλήθεια. Η απόφαση να μην απαγγελθούν κατηγορίες σε έναν άνδρα που πυροβόλησε την κόρη της παραμένει για εκείνη ακατανόητη και εξοργιστική. Παρά την αδιαφορία της τοπικής αστυνομίας, η Τζέιν Κόατς δηλώνει ότι δεν θα σταματήσει μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως το περιστατικό και να αποδοθεί δικαιοσύνη στη μνήμη της κόρης της.