Η Ινδία «ανοίγει φάκελο» για τον κολοσσό οινοπνευματωδών Pernod Ricard – Έρευνα για αθέμιτες πρακτικές στο λιανεμπόριο

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ινδίας (CCI) διέταξε επίσημα έρευνα στις 8 Μαΐου του 2026 εναντίον του γαλλικού κολοσσού οινοπνευματωδών Pernod Ricard για δήθεν αποκλειστικές συμφωνίες με λιανοπωλητές στο Νέο Δελχί, συγκεκριμένα, παροχή εγγυήσεων δανείων με αντάλλαγμα οι λιανοπωλητές να προωθούν τα προϊόντα της, εγείροντας ανησυχίες ανταγωνισμού στη μεγαλύτερη αγορά της Pernod παγκοσμίως σε όγκο πωλήσεων.

Πού στηρίζονται οι κατηγορίες

Σύμφωνα με την καταγγελία η Pernod παρείχε εγγυήσεις 24 εκατομμυρίων δολαρίων στις τράπεζές της το 2021 για να βοηθήσει λιανοπωλητές του Δελχί να εξασφαλίσουν δάνεια, με αντάλλαγμα οι λιανοπωλητές να δεσμεύονται ότι το 35% των προϊόντων στα καταστήματά τους θα αποτελείται από μάρκες της Pernod.

Η απόφαση της CCI παραπέμπει σε εσωτερικό - της Pernod του 2021, στο οποίο στελέχη συζητούσαν την απόκτηση «στρατηγικού πλεονεκτήματος» σε ζώνες του Νέου Δελχί και την παροχή περίπου 23 εκατομμυρίων ευρώ σε λιανοπωλητές που διαγωνίζονταν για άδειες. Η CCI έκρινε ότι αυτό ισοδυναμεί με στρέβλωση της λιανικής ζήτησης προς όφελος της Pernod, καταλήγοντας ότι τέτοιες πράξεις «είναι πιθανό να περιορίσουν την επιλογή των τελικών καταναλωτών».

Τι προκύπτει από την έρευνα της Pernod

Από την έρευνα που διενήργησε η ίδια η Pernod διαπιστώθηκε ότι ανώτερα στελέχη της ινδικής θυγατρικής της παραβίασαν τον νόμο, συνωμοτώντας με λιανοπωλητές στο Νέο Δελχί, παρότι η εταιρεία αρνείται κάθε παράβαση ενώπιον των δικαστηρίων.

Όπως αποκαλύπτει το δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters, αυτή δεν είναι η μόνη νομική εκκρεμότητα της Pernod στην Ινδία, καθώς η εταιρεία αμφισβητεί επίσης φορολογική απαίτηση ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων και αντιμετωπίζει χωριστή έρευνα για δήθεν παραβιάσεις της πολιτικής οινοπνευματωδών του Νέου Δελχί.

Η ερευνητική ομάδα της CCI θα εξετάσει την υπόθεση σε βάθος, σε μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει μήνες πριν εκδοθεί τελική απόφαση.

Η Pernod

Η Pernod, με έδρα το Παρίσι, έχει τα τελευταία χρόνια ενισχύσει την παρουσία της σε κατηγορίες όπως το μπέρμπον και η τεκίλα μέσω εξαγορών. Το 2022 συμφώνησε να αποκτήσει πλειοψηφικό ποσοστό στην Código 1530, που συνίδρυσε ο Αμερικανός καλλιτέχνης της country Τζορτζ Στρέιτ, ενώ την επόμενη χρονιά επένδυσε στην εταιρεία ουίσκι Skrewball.

Η ζήτηση, ωστόσο, παραμένει αδύναμη. Οι μετοχές της Pernod έχουν χάσει περισσότερο από το ένα τρίτο της αξίας τους τους τελευταίους 12 μήνες, με την εταιρεία να πιέζεται από την υποτονική κατανάλωση στις ΗΠΑ και την Κίνα, ιδιαίτερα για το κονιάκ Martell.

Οι αυξανόμενες εμπορικές εντάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν επιβαρύνει περαιτέρω το περιβάλλον. Η Κίνα περιόρισε τις αφορολόγητες πωλήσεις κονιάκ ως αντίποινα στους δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα, δημιουργώντας ένα δύσκολο σκηνικό για την Pernod και άλλους ευρωπαϊκούς ομίλους. Παράλληλα, η εταιρεία αντιμετωπίζει δασμούς στις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ.