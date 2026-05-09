Η μεγάλη εισβολή κεφαλαίων στις μετοχές

Ο S&P 500 έχει μπει σε τροχιά που θυμίζει μεγάλες χρηματιστηριακές επιταχύνσεις άλλων δεκαετιών. Η αγορά κινείται πλέον με ρυθμούς απορρόφησης κεφαλαίων που δύσκολα συναντώνται ακόμη και σε έντονους ανοδικούς κύκλους της Wall Street. Μέσα σε έξι μήνες, τα global equity funds προσέλκυσαν πάνω από 210 δισ. δολάρια νέων κεφαλαίων, επίδοση που γράφει νέο ιστορικό υψηλό για την κατηγορία.

Το χρήμα μπαίνει επιθετικά σε μετοχές τη στιγμή που ο πληθωρισμός επιμένει, η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ χάνει μέρος της ορμής της ενώ έχουμε και τη σύρραξη στο Ιράν. Υπό άλλες συνθήκες, ένα τέτοιο μίγμα θα πίεζε τις αποτιμήσεις. Αυτή τη φορά όμως, μεγάλα χαρτοφυλάκια προτιμούν να “κλειδώσουν” συμμετοχή σε assets υψηλής ανάπτυξης πριν περάσει το επόμενο κύμα ανόδου.

Η αγορά λειτουργεί σαν να φοβάται περισσότερο την απουσία θέσεων παρά το ύψος των αποτιμήσεων.

Μέσα σε μόλις 29 συνεδριάσεις, ο S&P 500 πρόσθεσε σχεδόν 10 τρισ. δολάρια χρηματιστηριακής αξίας. Οι εταιρείες που συνδέονται με τεχνητή νοημοσύνη, data centers, semiconductors και cloud υποδομές τραβούν τεράστιες εισροές, με αρκετές μετοχές να περνούν σε ζώνη επιθετικής επιτάχυνσης. Παράλληλα, μόλις πέντε μετοχές έχουν παράξει περίπου το μισό της συνολικής ανόδου του δείκτη από την 1η Απριλίου, κάτι που φανερώνει πόσο συγκεντρωμένη έχει γίνει η κίνηση.

Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, οι τελευταίες συνεδριάσεις άλλαξαν πλήρως τον τόνο της αγοράς. Η ζώνη των 6.450 μονάδων λειτούργησε σαν σημείο επανεκκίνησης για το στρατόπεδο των bulls. Εκεί πέρασε ο ΚΜΟ 200 εβδομάδων, εκεί βρέθηκε και η ανοδική γραμμή τάσης που συνοδεύει την αγορά από τα χαμηλά του 2023. Η επαφή του δείκτη με αυτή την περιοχή ενεργοποίησε μαζικές αγορές και στη συνέχεια ακολούθησε μια κίνηση με πολύ μεγάλη γωνία ανόδου.

Η διάσπαση των 6.740 μονάδων έδωσε την πρώτη επιβεβαίωση επιστροφής κεφαλαίων. Λίγες εβδομάδες αργότερα κατακτήθηκαν οι 7.000 μονάδες και πλέον η αγορά επιχειρεί να σταθεροποιηθεί πάνω από τις 7.200 με 7.250 μονάδες, περιοχή που μέχρι πρόσφατα λειτουργούσε ως βασική γραμμή άμυνας των sellers. Το εβδομαδιαίο candlestick που δημιουργήθηκε πάνω από αυτή τη ζώνη είχε ένταση, μεγάλο σώμα και ελάχιστη προσφορά στο κλείσιμο, χαρακτηριστικά που συνήθως συνοδεύουν αγορές με έντονη θεσμική συμμετοχή.

Αν ο δείκτης κρατήσει εβδομαδιαία closes πάνω από τις 7.250 μονάδες, τότε ανοίγει ο δρόμος για προσέγγιση της αντίστασης στις 7.550 μονάδες. Εκεί πλέον μπαίνει στο τραπέζι ακόμη ένα ανοδικό σκέλος για το 2026, σε μια αγορά που ήδη κινείται προς τέταρτη συνεχόμενη χρονιά διψήφιων αποδόσεων. Από τις αρχές του 2023, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο κοντά στο 93%, επίδοση που φέρνει αναπόφευκτα συγκρίσεις με τις ισχυρότερες ανοδικές κινήσεις της μεταπολεμικής Wall Street και φυσικά με το internet rally της δεκαετίας του ’90.

Το ανοδικό σκέλος της Wall Street αναπτύσσεται με τη νομισματική πολιτική ακόμη σφιχτή σε σχέση με άλλες μεγάλες bull markets. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος των επενδυτών προεξοφλεί ήδη επόμενη χαλάρωση επιτοκίων, περαιτέρω deregulatory κινήσεις από την αμερικανική κυβέρνηση και συνέχιση του AI capex supercycle.

Η Wall Street αυτή τη στιγμή λειτουργεί σαν μαγνήτης παγκόσμιας ρευστότητας.

Συνταξιοδοτικά ταμεία, sovereign funds, ETFs και retail flows κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, δημιουργώντας μια αγορά που ανεβάζει ταχύτητα κάθε φορά που εμφανίζεται μικρή διόρθωση. Και όσο οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες συνεχίζουν να παράγουν growth rates πολύ πάνω από τον μέσο όρο της οικονομίας, το ανοδικό momentum παραμένει ενεργό.

May 9, 2026