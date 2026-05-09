Λαγκάρντ:-Ανάμεσα-στον-κίνδυνο-του-«πολύ-νωρίς»-ή-του-«πολύ-αργά»-η-ΕΚΤ-λόγω-Ιράν

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προσπαθεί να «ζυγίσει» προσεκτικά τις αντιδράσεις της στον πόλεμο του Ιράν και τον αντίκτυπο που έχει στον πληθωρισμό, ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα δράσει ούτε πολύ νωρίς ούτε πολύ αργά, δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ στο ισπανικό RTVE.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αντιμετωπίζουν «τεράστια αβεβαιότητα» και χρειάζονται «πολλά περισσότερα στοιχεία» για να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της σύγκρουσης, ανέφερε η πρόεδρος της ΕΚΤ. Ωστόσο, απέφυγε να απαντήσει στο ερώτημα αν η ΕΚΤ θα αυξήσει τα επιτόκια τον επόμενο μήνα, όπως πολλοί αναμένουν.

Όπως εξήγησε, υπάρχει μονίμως το δίλημμα του να αντιδράσουν πολύ νωρίς ή του κινδύνου να αντιδράσουν πολύ αργά. «Πρέπει να βρούμε το σωστό δρόμο για να οδηγήσουμε τις οικονομίες μας προς τον μεσοπρόθεσμο πληθωρισμό του 2%, που είναι ο στόχος μας», είπε.

Αφού διατήρησε αμετάβλητα τα επιτίκια στις 30 Απριλίου, η ΕΚΤ έδωσε σήμα ότι θα μπορούσε να εξετάσει αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους έχουν ήδη ανεβάσει τον πληθωρισμό στο 3%, με περαιτέρω αυξήσεις να θεωρούνται πιθανές. Ταυτόχρονα, η κατάσταση άρχισε να επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα. Στοιχεία της Παρασκευής έδειξαν απροσδόκητη πτώση στη βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο επίτροπος Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βάλντις Ντομπρόβσκις προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε «στασιμοπληθωριστικό σοκ», κάτι που βάζει την ΕΚΤ σε δύσκολη θέση.

Οι περισσότεροι αναλυτές και επενδυτές αναμένουν αύξηση του κόστους δανεισμού τον Ιούνιο, χωρίς να αποκλείουν και άλλη αύξηση μέχρι το τέλος του έτους.

«Οι αγορές εξετάζουν τα ίδια πράγματα που εξετάζουμε κι εμείς και προσπαθούν επίσης να προβλέψουν», δήλωσε σχετικά η Λαγκάρντ. Στην ΕΚΤ, «όλοι προσπαθούμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή δουλειά για να βρούμε πώς θα επαναφέρουμε τον πληθωρισμό στο 2%. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ των αγορών, οι οποίες δεν έχουν αυτή την επιτακτική ανάγκη», ανέφερε.

«Η απόφασή μας θα βασιστεί στο βάθος, τη διάρκεια και τις επιπτώσεις της κρίσης που βιώνουμε» και «χρειαζόμαστε — πριν λάβουμε οποιαδήποτε απόφαση — πολύ περισσότερα δεδομένα, καλύτερη κατανόηση του πού πηγαίνουν οι τιμές, καλή κατανόηση των επιπτώσεων που έχει στο έμμεσο κόστος, στις διαπραγματεύσεις για τους μισθούς», πρόσθεσε.

