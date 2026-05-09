Με βραδύ ρυθμό οι μετατροπές δανείων σε ελβετικό – Στα 170 εκατ. ευρώ στην Eurobank

Περιορισμένη, σε πρώτη φάση, εμφανίζεται η ανταπόκριση των δανειοληπτών στη λύση μερικής άφεσης οφειλής που προβλέπει ο ν. 5264/25 για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, παρέχεται η δυνατότητα σε ενήμερους δανειολήπτες λιανικής τραπεζικής να μετατρέψουν σε ευρώ τις δανειακές τους υποχρεώσεις σε ελβετικό φράγκο, υπό όρους που διαφοροποιούνται ανάλογα με το οικονομικό τους προφίλ και την περιουσιακή τους κατάσταση.

Ειδικότερα, τα δάνεια μετατρέπονται σε ευρώ με προνομιακή συναλλαγματική ισοτιμία, μέσω έκπτωσης επί της τρέχουσας ισοτιμίας, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 15% και 50% (κατηγοριοποίηση τεσσάρων σταδίων), ενώ μετά τη μετατροπή φέρουν σταθερό επιτόκιο από 2,3% έως 2,9%. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας αποπληρωμής έως και κατά πέντε έτη, κατόπιν αιτήματος του δανειολήπτη.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της Eurobank , έως τις 31 Μαρτίου 2026 είχαν μετατραπεί σε ευρώ, δάνεια ύψους περίπου 170 εκατ. ευρώ από το σχετικό χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. Η μετατροπή λογιστικοποιήθηκε ως αποαναγνώριση, βάσει της λογιστικής πολιτικής του ομίλου για τροποποιήσεις συμβατικών όρων δανείων, χωρίς επίπτωση στα αποτελέσματα.

Στα τέλη του πρώτου τριμήνου, η λογιστική αξία προ απομείωσης των εναπομεινάντων δανείων λιανικής τραπεζικής της τράπεζας σε ελβετικό που δύνανται να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του ν. 5264/25 ανέρχονταν σε περίπου 1,4 δισ. ευρώ, έναντι 1,6 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2025, με πρόβλεψη απομείωσης περίπου 275 εκατ. ευρώ, έναντι 300 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2025.

Η πρόβλεψη ενσωματώνει τις τρέχουσες παραδοχές σχετικά με τον αναμενόμενο βαθμό συμμετοχής των δανειοληπτών, περίπου 50%, και τη σχετική κατηγοριοποίησή τους, λαμβάνοντας υπόψη τα πλέον διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. Ως αποτέλεσμα, η κάλυψη των προβλέψεων απομείωσης του ανωτέρω ελληνικού χαρτοφυλακίου λιανικής τραπεζικής σε ελβετικό διαμορφώθηκε σε 20%, από 19% στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η αντίστροφη κίνηση μεταξύ προβλέψεων και δείκτη κάλυψης δείχνει ότι η Eurobank δεν «απελευθερώνει» προβλέψεις με τον ίδιο ρυθμό που μικραίνει το book, κρατώντας σχετικά πιο βαριά κάλυψη πάνω στο εναπομείναν χαρτοφυλάκιο ελβετικού.