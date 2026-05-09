Μητσοτάκης-στο-προσυνέδριο-της-ΝΔ-στη-Θεσσαλονίκη:-Ήρεμα-νερά-σημαίνουν-ελεύθερα-νερά

Στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας και στην ανάγκη ουσιαστικής συμμετοχής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στις μεγάλες εξοπλιστικές προμήθειες εστίασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στο 6ο προσυνέδριο του κόμματος.

Όπως ανέφερε, είναι κρίσιμο η Ελλάδα να μπορεί να παράγει σύγχρονα οπλικά συστήματα, με στόχο οι ελληνικές εταιρείες να αναλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% του έργου που συνδέεται με τις μεγάλες αμυντικές αγορές.

Στέλνοντας μήνυμα προς την Τουρκία, ως προς τις αξιώσεις της γείτονος, υπογράμμισε ότι «ήρεμα νερά» σημαίνουν ελεύθερα νερά, όπου κυριαρχεί το Διεθνές Δίκαιο και όπου τα νερά «θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά, στα χρώματα της σημαίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας».

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη ότι η Ελλάδα, με σταθερή και ψύχραιμη στάση, ενισχύει τη θέση της στην περιοχή, λειτουργώντας ως δύναμη ασφάλειας και σταθερότητας, χωρίς να κάνει βήμα πίσω στην υπεράσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον φράχτη του Έβρου, ο οποίος έχει φτάσει πλέον τα 75 χιλιόμετρα, χαρακτηρίζοντάς τον έργο με ισχυρό συμβολισμό για την κυριαρχία και τη φύλαξη των συνόρων.

Απαντώντας στην κριτική που δέχθηκε η κυβέρνηση για το έργο, διερωτήθηκε «σε ποιους να απολογηθούμε; Στους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ήθελαν να κοπεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση;», υπερασπιζόμενος την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην επέκταση και περαιτέρω ενίσχυση του έργου.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η Ελλάδα «ποτέ ξανά δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι», επιμένοντας στην πολιτική αυστηρής επιτήρησης των συνόρων και αποτροπής των παράνομων εισόδων.

Στο πεδίο της άμυνας, αναφέρθηκε στις προμήθειες των Rafale και των φρεγατών Belharra, στην ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία, καθώς και στο πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα», τονίζοντας ότι η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας πρέπει να συνδέεται και με την ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανικής βάσης.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ενεργό ρόλο στις ευρωπαϊκές εξελίξεις σε τρία βασικά πεδία: την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, όπου η Ελλάδα διεκδικεί ουσιαστική συμμετοχή, τη μεταναστευτική πολιτική, η οποία, όπως είπε, διαμορφώνεται πλέον με βάση θέσεις που η χώρα έχει υποστηρίξει σταθερά, και την ενέργεια, με ιδιαίτερη αναφορά στη στρατηγική σημασία της Βόρειας Ελλάδας.

«Εκεί όπου περίσσευαν οι ανέξοδες υποσχέσεις, εμείς μιλάμε με πράξεις και χειροπιαστά αποτελέσματα», ανέφερε, προτάσσοντας την αξιοπιστία και την πολιτική που κρίνεται στην εφαρμογή της.

Το προσυνέδριο πραγματοποιείται στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή βουλευτών από την Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία, στελεχών των τοπικών οργανώσεων, καθώς και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ.

