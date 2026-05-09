ΟΟΣΑ: Ρεκόρ στις επενδύσεις από το εξωτερικό το 2025 – Στις υπηρεσίες η μερίδα του λέοντος

Στα 12,8 δισ. δολάρια ανήλθαν οι Ξένες ‘Αμεσες Επενδύσεις (ΞΑΕ) στην Ελλάδα το 2025, από 7,6 δισ. το 2024, φτάνοντας σε επίπεδο-ρεκόρ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ που δόθηκαν προσφάτως στη δημοσιότητα, οι Ξένες ‘Αμεσες Επενδύσεις έφτασαν πέρυσι στο υψηλότερο με διαφορά ποσό για τα τελευταία 20 χρόνια. Ήταν κατά 69% υψηλότερες σε σχέση με το 2024 και περισσότερο από 50% υψηλότερες σε σχέση με το 2022, όταν είχε καταγραφεί το προηγούμενο ρεκόρ (8,4 δισ. δολάρια).

Το άλμα στις επενδύσεις από το εξωτερικό, οι οποίες έχουν σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη της οικονομίας, σημειώθηκε σε μία περίοδο που οι γεωπολιτικές αναταράξεις και ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ είχαν αυξήσει έντονα την αβεβαιότητα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώθηκε μείωση των ΞΑΕ κατά 6% το 2025, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο αυξήθηκαν κατά 15% σε 1,66 τρισ. δολάρια, αλλά ουσιαστικά η αύξηση ήταν 6%, αν εξαιρεθούν μεγάλες διακυμάνσεις που σημειώθηκαν σε ορισμένες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Η ανάλυση των στοιχείων του ΟΟΣΑ δείχνει ότι οι ΞΑΕ πραγματοποιήθηκαν κυρίως με απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου. Οι επενδύσεις αυτού του τύπου ανήλθαν σε 10,5 δισ. δολάρια ή περίπου στο 82% όλων των εισροών, ενώ οι επανεπενδύσεις κερδών ανήλθαν σε 2 δις. δολάρια ή στο 15,5% και οι επενδύσεις με τη μορφή δανεισμού από τη μητρική επιχείρηση σε μόλις 321 εκατ. δολάρια ή το 2,5%.

Σε ποιους κλάδους κατευθύνονται

Όσον αφορά τους κλάδους στους οποίους κατευθύνονται οι ΞΑΕ, κυριαρχούν οι υπηρεσίες και έπεται με μικρότερα ποσοστά η μεταποίηση, ενώ οι εισροές στον αγροτικό τομέα είναι ελάχιστες.

Στην τριετία 2022-2024, για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα σχετικά στοιχεία, οι επενδύσεις στον τομέα των υπηρεσιών αφορούσαν από το 59% έως το 85% των συνολικών, ενώ στον τομέα της μεταποίησης κυμάνθηκαν από 7% έως 19%.

Τη μερίδα του λέοντος στον τομέα των υπηρεσιών είχαν ο κλάδος των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, με εισροές πάνω από 2,5 δισ. δολάρια το 2022 και το 2024 καθώς και ο κλάδος των δραστηριοτήτων real estate με εισροές από 973 εκατ. δολάρια το 2022 έως 2,1 δισ. δολάρια το 2024.

Παράλληλα, υπήρξαν υψηλές εισροές, από 855 εκατ. δολάρια έως 1 δισ. δολάρια, για ιδιωτικές δραστηριότητες real estate στο διάστημα αυτό. O κλάδος πληροφορικής-επικοινωνιών προσέλκυσε επίσης σημαντικά κεφάλαια, από 320 έως 500 εκατ. δολάρια στην τριετία. Oι επενδύσεις στον τομέα των υπηρεσιών έγιναν με αγορά μετοχικού κεφαλαίου σε ποσοστό 58% για το 2024 και το 2023.

Στη μεταποίηση, οι επενδύσεις σε μετοχικό κεφάλαιο ήταν πολύ μικρές, ενώ οι κλάδοι, στους οποίους πραγματοποιήθηκαν το 2024 ήταν κυρίως των τροφίμων (206 εκατ.) και των μετάλλων και μηχανολογικού εξοπλισμού (επίσης 206 εκατ.).

Απόθεμα ΞΑΕ

Οι αυξημένες εισροές ξένων επενδύσεων τα τελευταία χρόνια είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά και το απόθεμά τους, αν και παραμένει ακόμη σχετικά χαμηλό σε διεθνή σύγκριση. Το απόθεμα των ΞΑΕ ήταν διπλάσιο το 2024 σε σχέση με το 2018 και τριπλάσιο σε σχέση με το 2016.

Ειδικότερα, το 2024 διαμορφώθηκε κοντά στα 72 δισ. δολάρια ή στο 28% του ΑΕΠ έναντι 35,7 δισ. το 2018 και 24,6 δισ. το 2016. Μεταξύ των 38 χωρών του ΟΟΣΑ και των χωρών της G20, την πρώτη θέση σε απόθεμα ΞΑΕ είχε το Λουξεμβούργο με 300% του ΑΕΠ και ακολουθούσαν η Ολλανδία και η Ιρλανδία με ποσοστά πάνω από 200%.

Αναφορικά με το ποσοστό απόδοσης των ΞΑΕ στην Ελλάδα, το 2023 ήταν μεγαλύτερο από το 6%, όσο περίπου και στη Βρετανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

