Ο-«σκοτεινός-προφήτης»-της-wall-street-βλέπει-4-σενάρια-για-τη-λήξη-του-πολέμου-στο-Ιράν-και-τις-αγορές

Τέσσερα πιθανά σενάρια για την εξέλιξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή «βλέπει» ο οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπινί, καλώντας να «ξυπνήσουν» τους traders που στοιχηματίζουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν πρόκειται να τελειώσει σύντομα.

Γνωστός και ως «Dr Doom», ή προάγγελος των καταστροφών, ο Ρουμπινί πιστεύει ότι οι επενδυτές ενδέχεται να προσεγγίζουν με μεγάλη αισιοδοξία τις γεωπολιτικές εξελίξεις, διακρίνοντας υψηλότερη πιθανότητα να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία από ό,τι είναι πιθανό.

Σε άρθρο γνώμης για το Project Syndicate, ο διάσημος οικονομολόγος ανέφερε διάφορους κινδύνους που οι επενδυτές πιθανότατα δεν λαμβάνουν υπόψη, όπως η bear market για τις μετοχές, η παγκόσμια ύφεση και ο στασιμοπληθωρισμός.

Ο Ρουμπινί επισήμανε ότι οι σημαντικοί χρηματιστηριακοί δείκτες έχουν ανακάμψει φτάνοντας σε νέα ιστορικά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι δεν έχει υπογραφεί ειρηνευτική συμφωνία. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι οι επενδυτές αναμένουν σύντομα επίλυση του ζητήματος και στοιχηματίζουν ότι τα οφέλη από την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης θα αντισταθμίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου, είπε.

Καλύτερα θα ήταν να κρατούν μικρό καλάθι, υποστήριξε. «Αν καταλήξουμε σε κλιμάκωση, αυτό θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη οικονομική και αγοραστική αστάθεια και σε κινδύνους πτωτικής πορείας, ακόμη και στο καλύτερο δυνατό σενάριο», ανέφερε παρουσιάζοντας τα τέσσερα σενάρια που πιστεύει ότι θα μπορούσαμε να δούμε στη συνέχεια στον πόλεμο του Ιράν.

1. Ειρηνευτική συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Σε αυτό το σενάριο, οι ΗΠΑ και το Ιράν καταλήγουν σε ειρηνευτική συμφωνία και τερματίζουν τη σύγκρουση. Το Ιράν ανοίγει ξανά το Στενό του Ορμούζ, πιθανώς μέσω ενός συμβιβασμού- από την πλευρά των Αμερικανών- σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Αλλά αυτό το σενάριο δεν είναι πολύ πιθανό, επειδή το καθεστώς μπορεί να αντέξει τον οικονομικό πόνο πολύ περισσότερο από ό,τι ο Τραμπ (δεδομένων των επικείμενων ενδιάμεσων εκλογών)», δήλωσε ο Ρουμπινί, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν φαίνεται επίσης να απέχουν ακόμη «πολύ» σε βασικά ζητήματα.

«Η διευθέτηση έστω και ενός από αυτά θα απαιτούσε μακρές, περίπλοκες συνομιλίες από σοβαρούς, έμπειρους διαπραγματευτές», πρόσθεσε.

Σε αυτό το σενάριο οι τιμές του πετρελαίου πιθανότατα θα παρέμεναν «μόνιμα» αυξημένες, περίπου 15%-20% από τα προπολεμικά επίπεδα, πρόσθεσε ο Ρουμπινί, λόγω του φόβου των αγορών για το ενδεχόμενο το Ιράν να κλείσει ξανά το Στενό.

2. Οι διαπραγματεύσεις διαρκούν για αρκετούς μήνες, με κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Σε αυτό το σενάριο, η εκεχειρία παρατείνεται για αρκετούς ακόμη μήνες, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία. Το Στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου σε νέα άνοδο, πέρα ​​από τα υψηλά επίπεδα που είχαν σημειωθεί νωρίτερα στον πόλεμο.

Η παγκόσμια ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί επίσης, ενώ ο πληθωρισμός θα αυξηθεί, δίνοντας στην οικονομία μια στασιμοπληθωριστική δυναμική, πρόσθεσε.

«Αυτή είναι ουσιαστικά η κατάσταση σήμερα και απέχει πολύ από το ιδανικό», δήλωσε ο Ρουμπινί, προσθέτοντας ότι αυτό το σενάριο θα διαρκέσει μόνο τρεις μήνες λόγω της υπερβολικά ασταθούς κατάστασης.

«Το status quo προκαλεί σημαντική οικονομική και χρηματοοικονομική ζημία στην παγκόσμια οικονομία, με τις τιμές του πετρελαίου και της ενέργειας να τείνουν προς τα πάνω», πρόσθεσε.

3. Κλιμάκωση του πολέμου και κατάρρευση του καθεστώτος στο Ιράν

Οι ΗΠΑ και το Ιράν θα μπορούσαν να κλιμακώσουν τη σύγκρουση, «απελευθερώνοντας όλα τα στρατιωτικά, οικονομικά και άλλα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους», δήλωσε ο Ρουμπινί.

Ο στόχος, σε αυτή την περίπτωση, θα ήταν είτε να αναγκαστεί το Ιράν να παραδοθεί, όπως π.χ. αποδεχόμενο να σταματήσει τις προσπάθειές του για εμπλουτισμό ουρανίου και ανοίγοντας ξανά το Στενό «άνευ όρων», είτε να ανατραπεί εντελώς το καθεστώς του Ιράν, πρόσθεσε.

«Αυτό θα ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα για τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Ασία (συμπεριλαμβανομένης της Κίνας) και τον υπόλοιπο κόσμο», δήλωσε ο Ρουμπινί. «Ο κίνδυνος, φυσικά, είναι το ιρανικό καθεστώς να επιβιώσει από μια τέτοια κλιμάκωση».

Εάν η σύγκρουση κλιμακωθεί, το Ιράν θα μπορούσε να αντιδράσει σθεναρά χρησιμοποιώντας τον εναπομείναντα στρατιωτικό του εξοπλισμό για να καταστρέψει ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή, διατηρώντας παράλληλα κλειστό το Στενό του Ορμούζ.

«Εάν συνέβαινε αυτό, οι τιμές του πετρελαίου θα εκτοξεύονταν πιο κοντά ή και πάνω από τα 200 δολάρια ανά βαρέλι και θα αντιμετωπίζαμε στασιμοπληθωρισμό τύπου δεκαετίας του 1970, μια παγκόσμια ύφεση και μια bear market για τις μετοχές», δήλωσε ο Ρουμπινί, προσθέτοντας ότι αυτό το σενάριο είναι το χειρότερο δυνατό.