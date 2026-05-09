Σεζόν στο νησί χωρίς παγίδες: Πώς βρίσκεις δουλειά, τι υπογράφεις και ποια δικαιώματα δεν πρέπει να χαρίσεις

Η καλοκαιρινή εργασία στα νησιά παραμένει μία από τις πιο άμεσες λύσεις για νέους, φοιτητές, ανέργους, ανθρώπους που θέλουν γρήγορο εισόδημα, αλλά και εργαζόμενους με εμπειρία στην εστίαση και τον τουρισμό. Το 2026 η εικόνα είναι ακόμη πιο έντονη: η τουριστική περίοδος ξεκινά με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, καθώς στον τουρισμό και την εστίαση αναφέρονται δεκάδες χιλιάδες κενές θέσεις, με ρεπορτάζ να κάνουν λόγο για ανάγκες που φτάνουν ή ξεπερνούν τις 90.000 θέσεις.

Αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος έχει μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη από ό,τι παλαιότερα. Δεν σημαίνει, όμως, ότι κάθε πρόταση είναι καλή. Η σεζόν μπορεί να δώσει χρήματα, εμπειρία και επαφές. Μπορεί όμως και να μετατραπεί σε παγίδα: ατελείωτα ωράρια, αδήλωτη εργασία, κακή διαμονή, απλήρωτες υπερωρίες, μισθοί που «φουσκώνουν» προφορικά και συρρικνώνονται στην πληρωμή.

Πού ψάχνουμε σωστά δουλειά για σεζόν

Η αναζήτηση πρέπει να ξεκινά νωρίς, ιδανικά από Φεβρουάριο έως Απρίλιο για τις καλύτερες θέσεις, αλλά και Μάιο–Ιούνιο για τις τελευταίες ανάγκες. Οι βασικές πηγές είναι οι μεγάλες πλατφόρμες αγγελιών, οι ιστοσελίδες ξενοδοχειακών ομίλων, τα γραφεία ευρέσεως εργασίας, οι σελίδες καριέρας σε μεγάλες επιχειρήσεις εστίασης, αλλά και οι τοπικές ομάδες σε social media.

Η πιο ασφαλής μέθοδος είναι ο συνδυασμός: στέλνουμε βιογραφικό σε οργανωμένες επιχειρήσεις, μιλάμε απευθείας με ξενοδοχεία ή εστιατόρια και ζητάμε γραπτώς τους όρους. Οι καλές δουλειές δεν είναι πάντα αυτές με τον υψηλότερο μισθό στην αγγελία, αλλά αυτές που έχουν καθαρούς όρους: πόσες ώρες, πόσα ρεπό, τι ισχύει για διαμονή, φαγητό, ασφάλιση, μεταφορικά και υπερωρίες.

Για θέσεις πρώτης γραμμής —σερβιτόροι, βοηθοί σερβιτόρου, μάγειρες, βοηθοί κουζίνας, λάντζα, καμαριέρες, reception, bar, beach bar, οδηγός, αποθήκη— η ζήτηση είναι υψηλή. Αυτό δίνει περιθώριο επιλογής. Δεν δεχόμαστε την πρώτη πρόταση επειδή «είναι νησί». Συγκρίνουμε καθαρό μισθό, κόστος ζωής και πραγματικές συνθήκες.

Το πρώτο φίλτρο: μισθός, διαμονή και φαγητό

Το μεγαλύτερο λάθος είναι να κοιτάμε μόνο τον μισθό. Μία πρόταση με 1.400 ευρώ χωρίς διαμονή σε ακριβό νησί μπορεί να είναι χειρότερη από μία πρόταση με 1.100 ευρώ, δωμάτιο και φαγητό. Στα νησιά το κόστος στέγασης είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αν δεν υπάρχει εξασφαλισμένη διαμονή, πρέπει να υπολογιστούν ενοίκιο, μετακινήσεις, φαγητό και εισιτήρια.

Πριν πούμε «ναι», ζητάμε συγκεκριμένες απαντήσεις: η διαμονή είναι ατομική ή κοινόχρηστη; Πόσα άτομα στο δωμάτιο; Υπάρχει κλιματισμός; Πόσο απέχει από τη δουλειά; Ποιος πληρώνει ρεύμα, νερό, μεταφορά; Το φαγητό είναι καθημερινό ή μόνο στο ωράριο; Είναι ένα γεύμα ή δύο; Αυτές οι λεπτομέρειες δεν είναι δευτερεύουσες. Κρίνουν αν η σεζόν θα αφήσει χρήματα ή μόνο κούραση.

Τι πρέπει να υπάρχει γραπτώς

Ο χρυσός κανόνας είναι απλός: ό,τι δεν είναι γραπτό, δεν υπάρχει. Προφορικές συμφωνίες τύπου «θα τα βρούμε», «θα έχεις ρεπό όταν πέσει η δουλειά», «τα tips είναι πολλά», «οι υπερωρίες πληρώνονται στο τέλος» είναι σημάδια κινδύνου.

Πριν φύγει κάποιος για νησί, πρέπει να έχει τουλάχιστον γραπτή επιβεβαίωση για θέση, ημερομηνία έναρξης, μισθό, ωράριο, ρεπό, διαμονή, φαγητό, διάρκεια απασχόλησης και τρόπο πληρωμής. Ακόμη καλύτερα, πρέπει να έχει στα χέρια του σύμβαση ή έστω να μπορεί να δει ότι έχει δηλωθεί στο σύστημα.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να ενημερώνονται μέσω της υπηρεσίας myErgani για τα στοιχεία που δηλώνει ο εργοδότης στο ΕΡΓΑΝΗ, να βλέπουν τις εργασιακές σχέσεις και τα έντυπα που έχουν υποβληθεί για αυτούς. Αυτό είναι κρίσιμο εργαλείο ελέγχου, ειδικά στη σεζόν όπου η αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία παραμένει πραγματικός κίνδυνος.

Τι λέει η εργατική νομοθεσία για μισθό και ωράριο

Από την 1η Απριλίου 2026, ο κατώτατος μισθός για πλήρη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα έχει οριστεί στα 920 ευρώ, ενώ το κατώτατο ημερομίσθιο στα 41,09 ευρώ, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας.

Αυτό είναι το κατώτατο όριο, όχι απαραίτητα αυτό που πρέπει να πάρει κάποιος σε τουριστική σεζόν. Σε ξενοδοχεία, ειδικά για ξενοδοχοϋπαλλήλους, υπάρχουν κλαδικές συλλογικές συμβάσεις που μπορεί να προβλέπουν υψηλότερα όρια και ειδικότερους όρους. Η κλαδική σύμβαση των ξενοδοχοϋπαλλήλων έχει αναφερθεί ότι αφορά περίπου 10.550 επιχειρήσεις και σχεδόν 150.000 εργαζόμενους, με αυξήσεις 5% από το 2025 και 3% από το 2026.

Το βασικό συμβατικό ωράριο παραμένει οι 40 ώρες την εβδομάδα. Η εργασία πέραν αυτού δεν είναι «μέσα στη σεζόν» επειδή το είπε ο εργοδότης. Η υπερεργασία και η υπερωρία έχουν ειδική αμοιβή. Στο ισχύον πλαίσιο, η υπερεργασία στις επιχειρήσεις με 40ωρο αμείβεται με προσαύξηση 20%, ενώ η νόμιμη υπερωρία αμείβεται με υψηλότερη προσαύξηση, με ειδικές δηλωτικές υποχρεώσεις.

Επίσης, η νυχτερινή εργασία από τις 22:00 έως τις 06:00 δικαιούται προσαύξηση 25%, ενώ η απασχόληση Κυριακή ή αργία δικαιούται προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου.

Ρεπό και ανάπαυση: το σημείο όπου γίνεται η μεγαλύτερη παραβίαση

Στη σεζόν η φράση «εδώ δουλεύουμε όλοι κάθε μέρα» ακούγεται συχνά. Δεν είναι όμως επιχείρημα. Ο εργαζόμενος δικαιούται ανάπαυση. Το εργατικό πλαίσιο προβλέπει ελάχιστη ημερήσια ανάπαυση 11 συνεχών ωρών μέσα σε κάθε 24ωρο και ελάχιστη εβδομαδιαία συνεχή ανάπαυση 24 ωρών, στην οποία προστίθεται καταρχήν η ημερήσια ανάπαυση.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι τα εξαντλητικά σπαστά ωράρια, τα 12ωρα χωρίς πραγματική ανάπαυση, οι συνεχόμενες εβδομάδες χωρίς ρεπό και οι αλλαγές βάρδιας από βράδυ σε πρωί δεν είναι απλώς «δύσκολη σεζόν». Μπορεί να είναι πρόβλημα νομιμότητας, υγείας και ασφάλειας.

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει επεκταθεί στον τουρισμό και την εστίαση, με στόχο την καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας. Το μέτρο ξεκίνησε πιλοτικά στους κλάδους αυτούς το 2024 και τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2025, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις για τουρισμό και εστίαση.

Οι μεγάλες παγίδες της σεζόν

Η πρώτη παγίδα είναι η αδήλωτη εργασία. Ο εργαζόμενος φεύγει για νησί, ξεκινά «δοκιμαστικά» και μετά από λίγες ημέρες μαθαίνει ότι δεν έχει γίνει πρόσληψη. Καμία δοκιμή δεν πρέπει να είναι απλήρωτη ή αδήλωτη. Αν εργάζεται, πρέπει να είναι δηλωμένος.

Η δεύτερη παγίδα είναι ο μισθός «καθαρά στο χέρι» χωρίς ανάλυση. Πρέπει να ξέρουμε αν το ποσό είναι καθαρό ή μεικτό, αν περιλαμβάνει δώρα, άδειες, tips, υπερωρίες, νυχτερινά, Κυριακές ή αργίες. Όταν όλα μπαίνουν σε ένα ποσό, συνήθως κάτι χάνεται.

Η τρίτη παγίδα είναι η διαμονή. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αγγελία γράφει «παρέχεται διαμονή», αλλά στην πράξη μιλάμε για υπόγειο, αποθήκη, υπερπλήρες δωμάτιο ή χώρο χωρίς βασικές συνθήκες υγιεινής. Η διαμονή πρέπει να ελέγχεται πριν την αναχώρηση, ιδανικά με φωτογραφίες και σαφείς όρους.

Η τέταρτη παγίδα είναι τα tips. Τα tips δεν είναι μισθός. Είναι πρόσθετο, αβέβαιο εισόδημα. Αν μια επιχείρηση υπόσχεται χαμηλό μισθό με επιχείρημα «θα βγάλεις πολλά από tips», ο εργαζόμενος πρέπει να είναι επιφυλακτικός.

Η πέμπτη παγίδα είναι η πρόωρη αποχώρηση. Κάποιοι εργοδότες υπόσχονται σεζόν έως Σεπτέμβριο και τελικά κόβουν προσωπικό τον Αύγουστο ή αλλάζουν όρους στη μέση. Γι’ αυτό πρέπει να συμφωνείται διάρκεια και τρόπος λήξης της συνεργασίας.

Πώς ξεχωρίζουμε την καλή πρόταση από την επικίνδυνη

Καλή πρόταση είναι εκείνη που έχει σαφήνεια. Σου λέει ποιος είναι ο εργοδότης, ποια είναι η θέση, ποιες είναι οι αποδοχές, πόσες ώρες θα δουλεύεις, πόσα ρεπό θα έχεις, πού θα μένεις και πώς θα πληρώνεσαι. Επικίνδυνη πρόταση είναι εκείνη που μιλάει γενικά: «καλά λεφτά», «οικογενειακό περιβάλλον», «δυνατή σεζόν», «όλα πληρωμένα», αλλά χωρίς αριθμούς.

Πριν δεχθεί κάποιος, πρέπει να κάνει έναν απλό υπολογισμό: τι θα πάρω καθαρά, τι θα ξοδέψω, πόσες ώρες θα δουλεύω, τι ρίσκο παίρνω αν κάτι πάει στραβά. Αν ο μισθός είναι 1.300 ευρώ αλλά το ωράριο είναι 12 ώρες την ημέρα χωρίς ρεπό, τότε η πραγματική ωριαία αξία πέφτει δραματικά. Αν ο μισθός είναι χαμηλότερος αλλά υπάρχει κανονικό ωράριο, διαμονή, φαγητό και ρεπό, μπορεί τελικά να είναι καλύτερη επιλογή.

Τι να κάνεις αν τα πράγματα στραβώσουν

Αν ο εργοδότης δεν δηλώνει την εργασία, δεν πληρώνει, παραβιάζει το ωράριο ή αρνείται τα ρεπό, ο εργαζόμενος δεν πρέπει να μένει μόνος. Μπορεί να ελέγξει τα στοιχεία του στο myErgani, να κρατά αρχείο από βάρδιες και μηνύματα, να ζητήσει γραπτή επιβεβαίωση πληρωμών και να απευθυνθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας. Η Επιθεώρηση Εργασίας διαθέτει δυνατότητα ενημέρωσης/καταγγελίας για μη τήρηση διατάξεων και τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών στο 1555.

Δεν χρειάζονται ηρωισμοί. Χρειάζεται τεκμηρίωση. Φωτογραφίες προγράμματος, μηνύματα, αποδείξεις πληρωμής, screenshots από βάρδιες, στοιχεία εργοδότη και ημερομηνίες είναι όλα χρήσιμα.

Συμπέρασμα

Η δουλειά σε νησί μπορεί να είναι ευκαιρία. Το 2026, με τις μεγάλες ανάγκες προσωπικού σε τουρισμό και εστίαση, ο εργαζόμενος δεν είναι τόσο αδύναμος όσο νομίζει. Υπάρχει ζήτηση και αυτό σημαίνει ότι έχει δικαίωμα να διαπραγματευτεί.

Το βασικό είναι να μην παρασυρθεί από τη βιτρίνα της σεζόν. Το νησί, τα tips και η υπόσχεση για «καλά λεφτά» δεν αρκούν. Αυτό που μετρά είναι η δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ, ο καθαρός μισθός, η διαμονή, τα ρεπό, η πληρωμή υπερωριών, τα νυχτερινά και οι πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Με απλά λόγια: πριν κλείσουμε βαλίτσα για σεζόν, κλείνουμε πρώτα τους όρους. Γιατί η καλή δουλειά στο νησί δεν είναι αυτή που υπόσχεται πολλά. Είναι αυτή που γράφει καθαρά τι δίνει και τι ζητά.