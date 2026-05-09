Συγχαρητήρια-του-Μητσοτάκη-στον-Ράντεφ-για-την-ανάληψη-των-καθηκόντων-του

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον νέο πρωθυπουργό της Βουλγαρίας και πρώην πρόεδρο της χώρας, για την ανάληψη των καθηκόντων του. Με ανάρτηση του στα αγγλικά στην πλατφόρμα Χ ο κ.Μητσοτάκης επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι αναμένει ισχυρότερη συνεργασία μεταξύ των δυο χωρών ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας.

Η ανάρτηση του κ.Μητσοτάκη έχει ως εξής:

«Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο Rumen Radev για την ανάληψη των καθηκόντων του. Η Ελλάδα και η Βουλγαρία είναι γειτονικές χώρες και στενοί εταίροι της ΕΕ/ΝΑΤΟ, αφοσιωμένοι στη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία της περιοχής. Αναμένω ισχυρότερη συνεργασία, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας, προς όφελος των λαών μας και της περιοχής».

Congratulations to PΜ Rumen Radev on taking office. Greece and Bulgaria are neighbors and close EU/NATO partners, committed to regional stability, security and prosperity. I look forward to stronger cooperation, especially in energy for the benefit of our peoples and the region. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 8, 2026

