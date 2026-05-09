Συνεχίζει-την-πολιτική-λιτότητας-ο-πρόεδρος-της-Αργεντινής:-Περικοπές-θέσεων-εργασίας-και-στην-μετεωρολογική-υπηρεσία

Μετεωρολόγοι στην Αργεντινή προειδοποίησαν χθες Παρασκευή εναντίον των κινδύνων ασφαλείας που εγείρονται εξαιτίας των αποεπενδύσεων και της κατάργησης θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της πολιτικής δημοσιονομικής λιτότητας της κυβέρνησης του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι, καθώς πλέον πλήττεται, όπως τόνισαν, «η δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης» για μετεωρολογικά φαινόμενα.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (SMN), η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, είδε τον προϋπολογισμό της να μειώνεται κατά 43% σε πραγματικές τιμές από το 2023, ενώ το προσωπικό της μειώθηκε από τα 1.150 στα 972 μέλη, καθώς οι αποχωρήσεις εργαζομένων της συνεχίστηκαν τον Απρίλιο (140), σύμφωνα με το συνδικαλιστικό όργανο των δημοσίων υπαλλήλων ATE.

Αυτός που προώθησε τις περικοπές στην SMN είναι ο υπουργός Απορρύθμισης και Μεταμόρφωσης του Κράτους Φεδερίκο Στουρσενέγκερ, που δηλώνει πως επιδιώκει τον «δραστικό εκσυγχρονισμό» της, ώστε να μη δαπανά παρά «μικρό κλάσμα» από τα «εκατομμύρια δολάρια» της τρέχουσας μισθοδοσίας.

Meteorólogos de Argentina denuncian que despidos en el servicio oficial afectan anuncios urgentes del clima.https://t.co/NOB3hPvq8I — Subrayado (@Subrayado) May 9, 2026

Καταφέρθηκε επανειλημμένα εναντίον της υπηρεσίας διότι διαθέτει «κάπου εκατό σταθμούς με περίπου 1.000 ανθρώπους» προσωπικό, που σε πολλές περιπτώσεις συλλέγουν δεδομένα χειρωνακτικά. Θα μπορούσε, κατ’ αυτόν, να λειτουργεί με μόλις 150 ανθρώπους αν διέθετε «καλύτερη τεχνολογία».

Οι αριθμοί του υπουργού αμφισβητούνται, όπως και ο διαχωρισμός των αυτοματισμών από την ανθρώπινη παρατήρηση, καίριας σημασίας για τους αιθέρες, τα σύννεφα, τους τύπους ανέμων και κατακρημνίσεων, όπως τονίζουν μετεωρολόγοι.

Στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, «κάποια έκτακτα δελτία έχουν ήδη πάψει να εκδίδονται (…) οδεύουμε να χάσουμε τη δυνατότητα να προειδοποιούμε έγκαιρα», τόνιζε χθες η Σιλβίνα Ρομέρο, εργαζόμενη στην υπηρεσία, κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή.

Ορισμένα μικρά επαρχιακά αεροδρόμια είναι αναγκασμένα «να κλείνουν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ή να προγραμματίζουν εκ νέου τις πτήσεις τους», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Λεάντρο Ντίας, μέλος του κέντρου μετεωρολόγων της Αργεντινής.

Παρά τις διαμαρτυρίες των εργαζομένων στην υπηρεσία, η κυβέρνηση δεν κάνει πίσω. Με διάταγμα στα τέλη Απριλίου ανακοίνωσε την απόφασή της τα μετεωρολογικά δεδομένα, που ως τώρα παρείχε αποκλειστικά στους αερομεταφορείς η SMN, στο εξής να παρέχονται κι από ιδιωτικές εταιρείες.

Η SMN επικρίνει το ότι η κυβέρνηση την έχει βάλει σε προκρούστεια κλίνη, ότι της αφαιρεί την ουσία της και την εμποδίζει να φέρει σε πέρας το έργο της. Το προσωπικό της σχεδίαζε να απεργήσει στα τέλη Απριλίου, κάτι που θα καθήλωνε τα αεροσκάφη στο έδαφος για κάποιες ώρες. Αλλά αναγκάστηκε να ακυρώσει την απεργία, αφού η κυβέρνηση την κήρυξε παράνομη επικαλούμενη τον απόλυτα απαραίτητο χαρακτήρα της υπηρεσίας.

Την Παρασκευή, υπάλληλοι της SMN, με την υποστήριξη αιρετών της αντιπολίτευσης, πρότειναν να καταρτιστεί σχέδιο νόμου για να κηρυχθεί η υπηρεσία «σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» ώστε να περισωθούν οι πόροι και η λειτουργία της για περίοδο δυο ετών.