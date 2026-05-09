ΣΥΡΙΖΑ:-«Προσβλητική-η-πρόταση-του-Γιώργου-Αυτιά-για-“χωριά”-για-άτομα-με-αναπηρία»

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εξέδωσε ανακοίνωσε με αφορμή την πρόταση του Γιώργου Αυτιά για δημιουργία χωριών για άτομα με αναπηρία:

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Οι προτάσεις του ευρωβουλευτή της ΝΔ Γιώργου Αυτιά, για δημιουργία “χωριών” για άτομα με αναπηρία, συνιστούν βαθιά προσβλητική και επικίνδυνη αντίληψη για τα δικαιώματα, τη θέση και τη συμμετοχή των αναπήρων στην κοινωνία. Πρόκειται για μια αντίληψη διαχωρισμού και κοινωνικής απομόνωσης, που αντιμετωπίζει τα άτομα με αναπηρία ως ανθρώπους που πρέπει να ζουν σε “ειδικούς χώρους”, μακριά από τον κοινωνικό ιστό.

Δεν είναι τυχαία η έντονη αντίδραση της ΕΣΑμεΑ, η οποία υπενθύμισε ότι οι πολιτικές για την αναπηρία οφείλουν να βασίζονται στη συμπερίληψη, την ισότιμη συμμετοχή και την αυτόνομη διαβίωση. Οι απόψεις αυτές είναι αναχρονιστικές και επικίνδυνες και εκθέτουν συνολικά τη Νέα Δημοκρατία και τον κ. Μητσοτάκη, που οφείλει να τοποθετηθεί ξεκάθαρα, ή θα αποδοκιμάσει τις απόψεις του και θα τον αποπέμψει ή θα αποδείξει ότι ο ακροδεξιός του κατήφορος δεν έχει πάτο και φτάνει στα όρια της ευγονικής ναζιστικής ιδεολογίας. Δεν θα επιτρέψουμε να επιστρέψουν αντιλήψεις που αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους με αναπηρία ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας».



