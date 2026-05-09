Τα χρήματα ή το θεσμικό περιβάλλον οδηγούν στην ευτυχία;

Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση, έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για το πόσο αποτελεσματικοί είναι οι θεσμοί μιας χώρας, πόσο διαδεδομένη είναι η διαφθορά και πώς αυτά επηρεάζουν την οικονομική της πορεία. Πολλές μελέτες έχουν εξετάσει τη σχέση ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και τη διαφθορά, προσπαθώντας να κατανοήσουν αν και με ποιον τρόπο η μία επηρεάζει την άλλη (Mo, 2001· Gründler and Potrafke, 2019). Παράλληλα, άλλες έρευνες διερευνούν κατά πόσο η οικονομική ευημερία μεταφράζεται σε υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας για τους πολίτες (Dipietro and Anoruo, 2006).

Συνεπώς, κίνητρο της ανάλυσής μας αποτελεί η θέση ορισμένων ερευνητών ότι η οικονομική ανάπτυξη, από μόνη της, δεν οδηγεί απαραίτητα σε υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας. Για τον λόγο αυτό, εξετάζουμε παράγοντες όπως η ποιότητα των θεσμών, το επίπεδο διαφθοράς και η εμπιστοσύνη προς το κράτος, οι οποίοι φαίνεται να επηρεάζουν ουσιαστικά την αντιλαμβανόμενη ευημερία των πολιτών. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αναμένεται να συμβάλουν στην κατανόηση του κατά πόσο η κοινωνική δικαιοσύνη, η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα των θεσμών διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνικής ευημερίας, συγκριτικά με την αποκλειστική αύξηση του εισοδήματος.

Στην παρούσα ανάλυση εξετάζουμε ένα σύνολο ευρωπαϊκών χωρών — Αυστρία (AUT), Βέλγιο (BEL), Κύπρος (CYP), Γερμανία (DEU), Ισπανία (ESP), Φινλανδία (FIN), Γαλλία (FRA), Ελλάδα (GRC), Ιρλανδία (IRL), Ιταλία (ITA), Λουξεμβούργο (LUX), Ολλανδία (NLD), Πορτογαλία (PRT), Σλοβενία (SLV) και Σλοβακία (SVK) — για την περίοδο 2010–2023.

Οι βασικές μεταβλητές της ανάλυσης είναι οι εξής:



(i) ο δείκτης ευτυχίας (Happiness Index), ο οποίος προέρχεται από την έκθεση World Happiness Report (πηγή: https://worldhappiness.report/) και λαμβάνει υψηλότερες τιμές όσο αυξάνεται το επίπεδο ευημερίας των κατοίκων,



(ii) το κατά κεφαλή ΑΕΠ (GDP per capita), με δεδομένα από την World Bank (δείκτης: GDP per capita, constant US$ – https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD), και



(iii) ο δείκτης ελέγχου της διαφθοράς (Control of Corruption – CC), ο οποίος επίσης προέρχεται από την World Bank https://data360.worldbank.org/en/indicator/GOV_WGI_CC και κυμαίνεται από -2,5 έως 2,5, όπου υψηλότερες τιμές υποδηλώνουν χαμηλότερα επίπεδα διαφθοράς.

Οι μέσοι όροι των επιδόσεων ανά χώρα παρουσιάζονται στο Γράφημα 1. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι οι χώρες με υψηλότερο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης καταγράφουν και καλύτερες επιδόσεις τόσο στον δείκτη ευτυχίας όσο και στον δείκτη ελέγχου της διαφθοράς, ενώ η Ελλάδα κατατάσσεται χαμηλότερα σε σύγκριση με τις περισσότερες χώρες του δείγματος.

Ένα πρώτο συμπέρασμα που αναδεικνύεται είναι ότι οι τρεις δείκτες εμφανίζουν θετική συσχέτιση μεταξύ τους, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τον πίνακα συσχετίσεων (Πίνακας 1).

Πίνακας 1: Πίνακας Συσχετίσεων

GDP per Cap CC Happiness Index GDP per Cap 1 Corruption 0.71 1 Happiness Index 0.64 0.88 1

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ότι ο δείκτης ελέγχου της διαφθοράς εμφανίζει ισχυρότερη συσχέτιση με τον δείκτη ευτυχίας σε σχέση με το κατά κεφαλή εισόδημα, υποδηλώνοντας ότι η ποιότητα των θεσμών ενδέχεται να διαδραματίζει πιο καθοριστικό ρόλο στην ευτυχία των πολιτών από ό,τι το επίπεδο εισοδήματος και μόνο.

Γράφημα 1: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ, δείκτης καταπολέμησης διαφοράς και δείκτης ευτυχίας

(α) Κατά κεφαλήν ΑΕΠ

(β) Καταπολέμηση διαφθοράς

(γ) Δείκτης Ευτυχίας

Σε επόμενο στάδιο εκτιμήθηκε ένα πολυμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα με τη μέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS), όπου ως εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιείται ο δείκτης ευτυχίας (Happiness Index), ενώ ως ανεξάρτητες μεταβλητές το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (GDP per capita) και ο δείκτης ελέγχου της διαφθοράς (Control of Corruption – CC). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 2: Υπόδειγμα Πολυμεταβλητής Παλινδρόμησης

Συντελεστής (Τυπική Απόκλιση) Σταθερός όρος 5.6437*** (0.179) Συντελεστής Εισοδήματος (GDP per Cap) 6.801e-07 (5.33e-06) Συντελεστής Δείκτη Καταπολέμησης της Διαφθοράς (CC) 0.7957*** (0.175) Ερμηνευτικά Αποτελέσματα Adj. R-squared 0.747

Σημείωση: *** στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 1%.

Το υπόδειγμα εμφανίζει πολύ ικανοποιητική προσαρμογή, καθώς το προσαρμοσμένο R² δείχνει ότι περίπου το 74,7% της διακύμανσης του δείκτη ευτυχίας εξηγείται από τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Ο σταθερός όρος είναι στατιστικά σημαντικός και εκφράζει το βασικό επίπεδο ευτυχίας όταν οι ερμηνευτικές μεταβλητές λαμβάνουν μηδενικές τιμές.

Ο συντελεστής του κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι θετικός αλλά μη στατιστικά σημαντικός, γεγονός που υποδηλώνει ότι, στο συγκεκριμένο δείγμα χωρών, το εισόδημα δεν έχει διακριτή επίδραση στην ευτυχία. Αντίθετα, ο δείκτης ελέγχου της διαφθοράς εμφανίζεται θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο 1%, γεγονός που υποδηλώνει ότι η βελτίωση της θεσμικής ποιότητας, μέσω της μείωσης της διαφθοράς, συνδέεται με αύξηση της ευτυχίας, με υψηλό βαθμό στατιστικής βεβαιότητας.

Συνολικά, τα αποτελέσματα ενισχύουν την άποψη ότι η ποιότητα των θεσμών αποτελεί σημαντικότερο προσδιοριστικό παράγοντα της ευημερίας σε σύγκριση με το επίπεδο εισοδήματος. Ειδικότερα, η ενίσχυση της ισονομίας, της διαφάνειας και της κοινωνικής δικαιοσύνης φαίνεται να διαδραματίζει πιο καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ευτυχίας των πολιτών από ό,τι η απλή αύξηση του εισοδήματος.

Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρική βιβλιογραφία, η οποία υποδεικνύει ότι η αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς συνδέεται με υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης σε μακροχρόνιο ορίζοντα, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να επενδύσουν στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και στη δημιουργία ενός ισχυρού και αξιόπιστου θεσμικού πλαισίου. Η ενίσχυση των θεσμών συμβάλλει όχι μόνο στην άμεση βελτίωση της ποιότητας ζωής και των επιπέδων ευτυχίας, αλλά και στη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη και υψηλότερα επίπεδα εισοδήματος στο μέλλον.

Κατά συνέπεια, παροδικές αυξήσεις εισοδημάτων, χωρίς την ύπαρξη αποτελεσματικών θεσμών και ποιοτικής διακυβέρνησης, δεν φαίνεται να παράγουν εξίσου ουσιαστικά και μακροχρόνια αποτελέσματα ως προς την ευημερία και την ευτυχία των πολιτών.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

Dipietro, W. R., & Anoruo, E. (2006). GDP per capita and its challengers as measures of happiness. International Journal of Social Economics, 33(10), 698-709.

Gründler, K., & Potrafke, N. (2019). Corruption and economic growth: New empirical evidence. European Journal of Political Economy, 60, 101810.

Mo, P. H. (2001). Corruption and economic growth. Journal of comparative economics, 29(1), 66-79.

Βασιλείου Ευάγγελος

Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Κουτρουλάκης Δημήτριος

Φοιτητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανδρεάδης Δημήτριος

Φοιτητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο