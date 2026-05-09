Το τέλος της παλιάς Βρετανίας: γιατί η άνοδος Φάρατζ απειλεί Εργατικούς και Συντηρητικούς

Η πιο πρόσφατη περίοδος δικομματικής πολιτικής στη Βρετανία φαίνεται πως πέθανε την Πέμπτη. Ο Νάιτζελ Φάρατζ ήταν εκείνος που της έδωσε τη χαριστική βολή, καθώς το ανερχόμενο δεξιό κόμμα Reform UK σάρωσε στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση στην Αγγλία.

Οι ψηφοφόροι αποφάσισαν ποιος θα ελέγχει περίπου το 40% των τοπικών αρχών στην Αγγλία, οι οποίες διαχειρίζονται καθημερινά ζητήματα όπως η αποκομιδή απορριμμάτων, η επισκευή δρόμων, η κοινωνική στέγαση και άλλες βασικές διοικητικές υπηρεσίες. Υπό κανονικές συνθήκες, τέτοιες εκλογές δεν θα είχαν ιδιαίτερο διεθνές ενδιαφέρον. Αυτή τη φορά, όμως, σηματοδοτούν την κατάρρευση της στήριξης προς το Εργατικό Κόμμα του αντιδημοφιλούς πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και, ευρύτερα, μια βαθιά πολιτική αναδιάταξη.

Η καταμέτρηση των ψήφων συνεχιζόταν, ωστόσο το Reform του Φάρατζ είχε ήδη εκτοπίσει εκατοντάδες τοπικούς αξιωματούχους των Εργατικών σε παραδοσιακά προπύργια του κόμματος. Οι εργατικοί ψηφοφόροι της μεσαίας και χαμηλότερης τάξης, που επί γενιές αποτέλεσαν τον πυρήνα της εκλογικής βάσης των Εργατικών, φαίνεται πως εξάντλησαν την υπομονή τους. Ζητούν αυστηρότερους ελέγχους στη μετανάστευση, περιορισμό της πρόσβασης των μεταναστών σε κοινωνικά επιδόματα, λιγότερο πολιτισμικό αριστερισμό και καλύτερες οικονομικές προοπτικές.

Ψήφισαν, λοιπόν, το κόμμα που πιστεύουν ότι μπορεί να τους τα προσφέρει. Ο Φάρατζ δεν είναι άγνωστος στη βρετανική πολιτική σκηνή. Βρίσκεται στο προσκήνιο εδώ και πάνω από μία δεκαετία, ιδίως μετά την ηγετική του παρουσία στην επιτυχημένη εκστρατεία υπέρ του Brexit το 2016. Σήμερα, το πολιτικό του μήνυμα επικεντρώνεται στον περιορισμό της μετανάστευσης, σε υψηλές κοινωνικές δαπάνες από το κράτος και σε συντηρητικές πολιτισμικές αξίες, όπως ο πατριωτισμός. Κατά έναν ειρωνικό τρόπο, μια παρόμοια συνταγή υπήρξε νικηφόρα για τους Εργατικούς για μεγάλο μέρος του 20ού αιώνα.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι οι ψηφοφόροι δεν θεώρησαν πως η καλύτερη εναλλακτική απέναντι στους Εργατικούς είναι το Συντηρητικό Κόμμα, παρότι παραμένει η επίσημη αντιπολίτευση στο βρετανικό Κοινοβούλιο. Οι Τόρις ανέκτησαν τον έλεγχο σε ορισμένες παραδοσιακά συντηρητικές περιοχές που είχαν χάσει στο αντισυντηρητικό κύμα των τοπικών εκλογών πριν από τέσσερα χρόνια, κυρίως σε κάποιους δήμους του μητροπολιτικού Λονδίνου. Κατά τα λοιπά, όμως, οδεύουν προς απώλειες εδρών στην τοπική αυτοδιοίκηση που θα ήταν από μόνες τους πολιτικά ταπεινωτικές, αν δεν επισκιάζονταν από τη μεγαλύτερη ήττα των Εργατικών.

Η ηγέτιδα των Συντηρητικών, Κέμι Μπέιντενοκ, έχει κάνει σοβαρή προσπάθεια να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη προς το κόμμα της, παρουσιάζοντας ένα πιο αξιόπιστο κυβερνητικό πρόγραμμα — και σε κάποιο βαθμό το έχει πετύχει. Ωστόσο, οι Τόρις εξακολουθούν να κουβαλούν τη βαριά μνήμη των 14 ετών διακυβέρνησής τους και της κακής οικονομικής διαχείρισης που ολοκληρώθηκε πριν από λιγότερο από δύο χρόνια.

Στο στρατόπεδο των Εργατικών, ένα δεύτερο τραύμα είναι η επιτυχία των Πρασίνων στα αριστερά τους. Οι Πράσινοι κατάφεραν να αποσπάσουν μέρος του αστικού, προοδευτικού και αριστερού εκλογικού ακροατηρίου των Εργατικών, παρά τις προσπάθειες του Labour να ικανοποιήσει αυτούς τους ψηφοφόρους. Ο μικρός πυρήνας των πιο ακτιβιστών ψηφοφόρων δεν πείστηκε από τον αριστερό λόγο των Εργατικών, ενώ οι πιο μετριοπαθείς ψηφοφόροι τον βρήκαν απωθητικό και στράφηκαν προς το Reform.

Ο Στάρμερ πλήρωσε ιδιαίτερα ακριβά και την αντίληψη ότι διστάζει να αντιμετωπίσει αποφασιστικά τον αντισημιτισμό, από φόβο μήπως δυσαρεστήσει την αριστερή πτέρυγα. Την Παρασκευή δεσμεύθηκε ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει πρωθυπουργός, παρά τις φωνές μέσα στο ίδιο του το κόμμα που ζητούν την απομάκρυνσή του. Ακόμη κι αν καταφέρει να επιβιώσει στην ηγεσία, μια περίοδος εσωκομματικών συγκρούσεων και παρασκηνιακών διεργασιών μοιάζει αναπόφευκτη.

Όσο για τον Φάρατζ, περισσότερο ηγείται ενός πολιτικού πειράματος παρά μιας ολοκληρωμένης επανάστασης. Ο μεγαλύτερος νικητής της Πέμπτης μπορεί τελικά να αποδειχθεί το «κανένας δεν έχει συνολική πλειοψηφία». Πολλές τοπικές αρχές βρίσκονται πλέον χωρίς καθαρή πλειοψηφία για κάποιο κόμμα, καθώς οι ψηφοφόροι μοίρασαν τις επιλογές τους και κράτησαν επιφυλάξεις. Ο Φάρατζ έχει το πολύ τρία χρόνια, μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές που πρέπει να διεξαχθούν έως το 2029, για να αποδείξει ότι το Reform μπορεί όχι μόνο να κερδίζει εκλογές, αλλά και να κυβερνά.