Τραμπ:-«Το-Ιράν-καθοδηγείται-από-ψυχασθενείς,-θα-το-πληρώσουν-ακριβά-αν-δεν-υπογράψουν-συμφωνία»

Η κλιμάκωση της έντασης στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζεται, με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να επιβεβαιώνει ότι τα τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά που δέχθηκαν «απρόκλητες» επιθέσεις από το Ιράν, υπέστησαν καμία ζημιά, ενώ οι ιρανικές δυνάμεις υπέστησαν σοβαρές απώλειες. Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η αμερικανική αντίδραση θα είναι ακόμη πιο σφοδρή στο μέλλον, εάν η χώρα δεν προχωρήσει σε συμφωνία.

Τα τελευταία 24ωρα, η ένταση στα Στενά του Ορμούζ έχει φτάσει σε νέα ύψη. Όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του, τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά πέρασαν επιτυχώς από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ βρισκόταν υπό πυρά από ιρανικές δυνάμεις. Παρά την απρόκλητη επίθεση, τα αμερικανικά πλοία δεν υπέστησαν ζημιές, ενώ το Ιράν δέχθηκε σοβαρό πλήγμα.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τους επιτιθέμενους ως «ψυχασθενείς» και προειδοποίησε ότι εάν το Ιράν δεν υπογράψει συμφωνία γρήγορα, η αμερικανική αντίδραση θα γίνει πιο σφοδρή και βίαιη. «Η στρατηγική μας είναι σαφής και η αμερικανική ναυτική δύναμη είναι ασταμάτητη», είπε ο Πρόεδρος.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι οι επιθέσεις από το Ιράν κατέρριψαν εν μέσω της σύγκρουσης πλήθος μικρών σκαφών και drones, καταστρέφοντας τη ναυτική τους δύναμη με πολύ «αποτελεσματικότητα». Παράλληλα, υπογράμμισε την αντοχή και την ικανότητα των Αμερικανών στρατιωτών, οι οποίοι κατόρθωσαν να αναχαιτίσουν πυραύλους και drones χωρίς να δεχθούν ζημιές.

Αυτό το περιστατικό δείχνει τη συνέχιση των αυξημένων εντάσεων στην περιοχή, με τις ΗΠΑ να ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή. «Εάν το Ιράν έχει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, δεν θα διστάσουν», προειδοποίησε ο Τραμπ, καταγγέλλοντας τη χώρα ως απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια.

Τα τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά επιστρέφουν στην ναυτική μπλόκα των ΗΠΑ στην περιοχή, η οποία, όπως είπε ο Τραμπ, είναι το πιο ισχυρό «τείχος από χάλυβα» για την προστασία των συμφερόντων των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά παγκόσμιας κλάσης μόλις πέρασαν με απόλυτη επιτυχία από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ βρισκόντουσαν υπό πυρά. Δεν υπήρξε καμία ζημιά στα τρία αντιτορπιλικά, αλλά προκαλέσαμε μεγάλες ζημιές στους ιρανούς επιτιθέμενους. Αυτοί καταστράφηκαν ολοσχερώς, μαζί με πολλά μικρά σκάφη που χρησιμοποιούν για να αντικαταστήσουν το πλήρως αποκεφαλισμένο ναυτικό τους. Αυτά τα σκάφη βυθίστηκαν γρήγορα και αποτελεσματικά στη θάλασσα.

Πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς τα αντιτορπιλικά μας και καταρρίφθηκαν εύκολα. Το ίδιο συνέβη και με τα drones, τα οποία καταστράφηκαν στον αέρα και έπεσαν όμορφα στην επιφάνεια του ωκεανού, σαν πεταλούδες που πέφτουν στον τάφο τους! Μια κανονική χώρα θα είχε επιτρέψει στα αντιτορπιλικά να περάσουν, αλλά το Ιράν δεν είναι κανονική χώρα.

Ηγείται από ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΣ, και αν είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν πυρηνικό όπλο, θα το έκαναν χωρίς δεύτερη σκέψη – αλλά δεν θα έχουν ποτέ αυτήν την ευκαιρία και, όπως τους νικήσαμε σήμερα, θα τους νικήσουμε πολύ πιο σφοδρά και πιο βίαια στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν τη συμφωνία ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΥΝΤΟΜΑ! Τα τρία αντιτορπιλικά μας, με τα υπέροχα πληρώματά τους, θα επανενωθούν τώρα με τη ναυτική μας μπλόκα, η οποία είναι πραγματικά ένα “τείχος από ατσάλι”.»