fitch:-Διατήρησε-την-Ελλάδα-στο-bbb+-με-σταθερές-προοπτικές

Αμετάβλητη στη βαθμίδα BBB+ με σταθερές προοπτικές διατήρησε την αξιολόγηση της Ελλάδας ο Fitch Ratings, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των αξιολογήσεων του α’ τριμήνου για την ελληνική οικονομία.

Ο οίκος είχε προβεί τον περασμένο Νοέμβριο σε αναβάθμιση της χώρας εντός της επενδυτικής βαθμίδας, επικαλούμενος τη σημαντική βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών, την πολιτική σταθερότητα και τη συνετή διαχείριση του χρέους.

Στη νέα του έκθεση ο Fitch αναγνωρίζει ότι η ελληνική οικονομία διατήρησε ανθεκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 2% την περίοδο 2023-2025, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις διεθνείς εμπορικές αναταράξεις. Παράλληλα, εκτιμά ότι η οικονομία θα συνεχίσει να στηρίζεται από τις επενδύσεις του προγράμματος Next Generation EU, αλλά και από την ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης.

Ισχυρά πλεονάσματα, χαμηλότερο χρέος

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο οίκος και στη δημοσιονομική εικόνα της χώρας. Όπως σημειώνει, η Ελλάδα κατέγραψε πλεονάσματα το 2024 και το 2025, επίδοση αισθητά καλύτερη από τον μέσο όρο των χωρών με αξιολόγηση BBB αλλά και της Ευρωζώνης συνολικά. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν η βελτίωση στην είσπραξη φόρων και ο αυστηρός έλεγχος των δαπανών.

Θετικά αξιολογείται και η πορεία του δημόσιου χρέους, καθώς ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ μειώθηκε στο 146%, καταγράφοντας σημαντική αποκλιμάκωση τα τελευταία δύο χρόνια. Η Fitch εκτιμά ότι η πτωτική πορεία θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, με στήριξη από την ανάπτυξη και τα πρωτογενή πλεονάσματα.

Παράλληλα, ο οίκος υπογραμμίζει ότι το προφίλ του ελληνικού χρέους παραμένει ιδιαίτερα ευνοϊκό, χάρη στη μεγάλη μέση διάρκεια ωρίμανσης, τα χαμηλά επιτόκια και τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, που λειτουργούν ως «ασπίδα» απέναντι σε πιθανές αναταράξεις στις αγορές.

Οι επίμονες αδυναμίες

Ωστόσο, η Fitch επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες που περιορίζουν την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το υψηλό επίπεδο του δημόσιου χρέους, το μεγάλο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που συνδέονται με τον τραπεζικό τομέα.

Ο οίκος αναφέρει ακόμη ότι η συνέχιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, η περαιτέρω μείωση του χρέους και η ενίσχυση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα αναβάθμιση της Ελλάδας μεσοπρόθεσμα.