fitch:-Επιβεβαίωσε-το-αξιόχρεο-της-Ελλάδας-στη-βαθμίδα-ΒΒΒ+-με-σταθερές-προοπτικές

Κλείνοντας τον κύκλο των αξιολογήσεων για το α΄ τρίμηνο του έτους, ο οίκος αξιολόγησης Fitch έδωσε στη δημοσιότητα την ετυμηγορία του για την ελληνική οικονομία επιβεβαιώνοντας το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB+ με σταθερές προοπτικές.

Ο Fitch είχε αναβαθμίσει τον περασμένο Νοέμβριο την Ελλάδα εντός της επενδυτικής βαθμίδας, επικαλούμενος την πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα, τη συνετή διαχείριση του κόστους δανεισμού, τα πρωτογενή πλεονάσματα και την σταθερή ανάπτυξη.

Στην ανακοίνωσή του, ο οίκος αναφέρει ότι η αξιολόγησή του βασίζεται στο υψηλότερο επίπεδο του κατά κεφαλήν εισοδήματος της Ελλάδος σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών στη βαθμίδα «BBB» και στους δείκτες διακυβέρνησης που είναι ελαφρά υψηλότεροι πάνω από αυτόν, καθώς και σε ένα αξιόπιστο πλαίσιο πολιτικής που ενισχύεται από τη συμμετοχή στην ΕΕ και στην ευρωζώνη.

«Η δημοσιονομική και μακροοικονομική προσαρμογή έχουν επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια, ενισχύοντας τα θεμελιώδη μεγέθη και την αξιοπιστία της πολιτικής. Αυτά τα πλεονεκτήματα σταθμίζονται με τις συνέπειες της κρίσης του δημόσιου χρέους, ιδίως το πολύ υψηλό αλλά σταθερά μειούμενο βάρος του δημόσιου χρέους, τη σημαντική απώλεια ΑΕΠ, τις επίμονες εξωτερικές ανισορροπίες και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις του τραπεζικού τομέα», αναφέρει ο Fitch.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αξιολόγηση

Ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη: Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας παρέμεινε σταθερή σε επίπεδα ελαφρά πάνω από το 2% την περίοδο 2023-2025, παρά τα διάφορα γεωπολιτικά και εμπορικά σοκ.

«Προβλέπουμε ελαφρώς χαμηλότερη ανάπτυξη το 2026, κυρίως λόγω των αρνητικών επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά η οικονομία θα επωφεληθεί από το τελευταίο έτος του επενδυτικού προγράμματος της ΕΕ «Next Generation EU». Μεσοπρόθεσμα, αναμένουμε σταδιακή σύγκλιση των εισοδημάτων με τις άλλες χώρες της ευρωζώνης, με βάση εκτιμώμενο ρυθμό δυνητικής ανάπτυξης 2%. Η εγχώρια ζήτηση θα παραμείνει ο βασικός μοχλός ανάπτυξης, υποστηριζόμενη από τη σταδιακή βελτίωση των ισολογισμών των νοικοκυριών, τη σταθερή αύξηση της απασχόλησης και τις υψηλότερες επενδύσεις», σημειώνει ο Fitch.

Σημαντικά πλεονάσματα στον προϋπολογισμό: Η Ελλάδα πέτυχε πλεονάσματα στους προϋπολογισμούς του 2024 και του 2025, μια εξαιρετική δημοσιονομική επίδοση σε σύγκριση με τις άλλες χώρες στη βαθμίδα «ΒΒΒ» και τις χώρες-μέλη της ευρωζώνης.

Το τρέχον μέσο έλλειμμα των χωρών με αξιολόγηση «BBB» ανέρχεται στο 3,1% του ΑΕΠ, ενώ το συνολικό έλλειμμα της ευρωζώνης ανήλθε σε 2,9% του ΑΕΠ το 2025. Η ισχυρή δημοσιονομική επίδοση υποστηρίχθηκε από τα διαρθρωτικά υψηλότερα έσοδα, λόγω της βελτιωμένης είσπραξης φόρων και του αυστηρού ελέγχου των δαπανών. «Προβλέπουμε μικρότερο δημοσιονομικό πλεόνασμα το 2026, λόγω κάποιας δημοσιονομικής χαλάρωσης, συμπεριλαμβανομένων προσωρινών και κυρίως στοχευμένων μέτρων στήριξης από την ενεργειακή κρίση. Δεν αναμένουμε η κυβέρνηση να εφαρμόσει μεγάλη δημοσιονομική χαλάρωση πριν από τις εκλογές, παρά το σημαντικό δημοσιονομικό περιθώριο».

Συνετό και αξιόπιστο δημοσιονομικό πλαίσιο: Τα πρόσφατα δημοσιονομικά αποτελέσματα και τα σχέδια για τον προϋπολογισμό του 2026 υπογραμμίζουν τη ισχυρή δέσμευση της κυβέρνησης για δημοσιονομική σύνεση. «Θεωρούμε αυτή τη δέσμευση ως ιδιαίτερα αξιόπιστη, καθώς έχει σημειώσει ισχυρό προηγούμενο κατά την περίοδο μετά την πανδημία και στηρίζεται από την ευρεία κοινωνική συναίνεση για υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές. Τον Ιούλιο του 2025, το κοινοβούλιο ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία έναν εγχώριο δημοσιονομικό κανόνα που καθιστά υποχρεωτικό μία ισοσκελισμένη πρωτογενή δημοσιονομική θέση».

Μείωση Χρέους: Ο λόγος του ακαθάριστου χρέους γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ μειώθηκε σχεδόν κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες το 2024 και 2025, υποχωρώντας στο 146% του ΑΕΠ, λόγω της ανθεκτικής οικονομικής ανάπτυξης και των πλεονασμάτων του προϋπολογισμού. Ωστόσο, είναι ακόμα 2,5 φορές υψηλότερος από τη διάμεση τιμή των χωρών με βαθμίδα ‘BBB’, που είναι 58%. «Αναμένουμε ότι το χρέος θα συνεχίσει να μειώνεται γρήγορα μεσοπρόθεσμα, προσεγγίζοντας το 120% έως το 2030 στο βασικό μας σενάριο, με στήριξη από τη σταθερή αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ και σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα μετά το 2027. Τα ταμειακά μαξιλάρια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα-ρεκόρ, επιτρέποντας την πρόωρη αποπληρωμή διμερών ομολόγων και την κάλυψη χρέους που λήγει κατά τα επόμενα τρία χρόνια».

Χαμηλοί Κίνδυνοι Χρηματοδότησης: Το ευνοϊκό προφίλ χρέους της Ελλάδας, με μέσο όρο ωρίμανσης 19 ετών και ευνοϊκά επιτόκια, καθώς και τα πολύ μεγάλα ταμειακά αποθέματα, μειώνουν σημαντικά τους κινδύνους της αγοράς και λειτουργούν ως «μαξιλάρι» έναντι ενδεχόμενων σοκ από τη μεταβλητότητα της αγοράς ομολόγων. Η υποκείμενη διαφορά ρυθμού ανάπτυξης και επιτοκίου είναι ευνοϊκή, με το μέσο επιτόκιο του χρέους να ανέρχεται σε περίπου 1,5%, πολύ κάτω από τον εκτιμώμενο ρυθμό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ κατά 4%.

Μεγάλο και επίμονο έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

Το μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε το 2025, αλλά οι υψηλές τιμές ενέργειας θα οδηγήσουν σε διεύρυνσή του φέτος. Ο μέσος όρος του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών από το 2023 και μετά είναι περίπου 6% του ΑΕΠ, σημαντικά υψηλότερος από τον τρέχοντα μέσο όρο των χωρών με βαθμίδα ‘BBB’ που είναι 0,2%. Δομικά, το χαμηλό ποσοστό αποταμίευσης είναι ο κύριος λόγος για το σημαντικό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, με τις επενδύσεις με έντονο εισαγωγικό περιεχόμενο να αναμένεται να εντείνουν την πίεση μεσοπρόθεσμα. «Η συμμετοχή στην Ευρωζώνη μετριάζει τους εξωτερικούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους και δεν αναμένουμε καμία διαταραχή στις εξωτερικές κεφαλαιακές ροές», αναφέρει ο Fitch.

Ενισχυμένος Τραπεζικός Τομέας: O Fitch αναβάθμισε τo αξιόχρεο των συστημικά σημαντικών τραπεζών σε επενδυτική βαθμίδα το 2025, αντανακλώντας τις βελτιώσεις στο λειτουργικό περιβάλλον της Ελλάδας και στα πιστωτικά προφίλ των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγαλύτερης περιόδου σταθερής δημιουργίας κερδών, την ολοκλήρωση των περισσότερων διαδικασιών εξυγίανσης του ενεργητικού, τη θωράκιση των κεφαλαιακών θέσεων και τη σταθερή καταθετική βάση χρηματοδότησής τους. Ο Fitch αναμένει ότι ο τραπεζικός τομέας θα ωφεληθεί από την ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη, τη διατηρούμενη επιχειρηματική ανάπτυξη και τη σταδιακή ανάκαμψη στον λιανικό τομέα.

Σχέση Τραπεζών-Κράτους: Ένα ζήτημα που αποτελεί κατάλοιπο του παρελθόντος είναι ο στενός δεσμός μεταξύ του δημοσίου και των τραπεζών λόγω του μεγάλου μεριδίου των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTCs) στο κεφάλαιο των τραπεζών (41% του κύριου κεφαλαίου Tier 1). Οι DTCs παραμένουν ενδεχόμενη υποχρέωση για το δημόσιο, που δεν υπάρχει στις άλλες χώρες της ευρωζώνης, παρά τα πρόσφατα σχέδια των τραπεζών να επιταχύνουν την απόσβεση τους, γεγονός που θα βοηθήσει στην ομαλοποίηση των κεφαλαιακών τους δομών. Επιπλέον, οι εγγυήσεις του Δημοσίου για τα ομόλογα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ηρακλής», που στοχεύουν στην επιτάχυνση της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο τραπεζικό σύστημα, ανέρχονταν σε περίπου 18 δισ. ευρώ ή 8% του ΑΕΠ στο τέλος του 2025

