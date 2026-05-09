OTE: Οχυρωμένος απέναντι στον ανταγωνισμό – Οι προοπτικες σε οπτικές ίνες, 5G και ICT

Τι ανέφερε ο CEO του ΟΤΕ για την ενδεχόμενη δραστηριοποίηση της ΔΕΗ στην κινητή. Οι πυλώνες ανάπτυξης για την συνέχεια.

Οχυρωμένος απέναντι στον ολοένα και εντονότερο ανταγωνισμό της τηλεπικοινωνιακής αγοράς δηλώνει ο ΟΤΕ, ποντάροντας στο εύρος των υπηρεσιών του, στην τεχνολογική υπεροχή των δικτύων του αλλά και στα ισχυρά οικονομικά μεγέθη που αποτυπώθηκαν στα αποτελέσματα του α’ τριμήνου του 2026.

«Η ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά ήταν ανέκαθεν ιδιαίτερα ανταγωνιστική και παραμένει σε τροχιά έντονου ανταγωνισμού, με πολλούς παίκτες να διεκδικούν μερίδια» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Cosmote Telekom, Κώστας Νεμπής, κατά το χθεσινό conference call και ερωτηθείς για την πιθανότητα δραστηριοποίησης της ΔΕΗ και στην κινητή μετά και την συμμετοχή της στην δημόσια διαβούλευση για την εκχώρηση φάσματος. «Είναι πολύ νωρίς για σχόλια, καθώς ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί ούτε η δομή της διαδικασίας ούτε οι τελικοί όροι της δημοπρασίας» προσέθεσε, επισημαίνοντας ότι οι τιμές εκκίνησης φαίνονται προς ώρας «λογικές», ωστόσο το κρίσιμο στοιχείο θα είναι η συνολική δομή της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση άλλωστε όπως διευκρινίστηκε, ο ΟΤΕ έχει καταφέρει να διατηρήσει την συνδρομητική του βάση παρά το πιεστικό περιβάλλον και παρά τους νέους παίκτες που εμφανίστηκαν.

«Η δυναμική μας συνεχίζει να στηρίζεται στην υπεροχή του δικτύου μας, στη σταθερή εμπορική μας στρατηγική και στην ικανότητά μας να προσφέρουμε ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων κινητής, σταθερής και συνδυαστικών υπηρεσιών, που συμπληρώνονται από ένα συνεχώς διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο ψηφιακών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κ. Νεμπής.

Μοχλοί ανάπτυξης σταθερή και κινητή

Όσο για τους μοχλούς ανάπτυξης για την συνέχεια ο κ. Νεμπής υπέδειξε τόσο την κινητή όσο και την σταθερή, δίνοντας αφενός έμφαση στην στροφή των συνδρομητών προς τα προγράμματα συμβολαίου η οποία καταγράφηκε εντονότερη το α’ τρίμηνο αλλά και στην ενίσχυση των συνδρομητών FTTH, η οποία για ακόμα ένα τρίμηνο ήταν αξιοσημείωτη.

Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσίασε ο οργανισμός οι συνδρομητές συμβολαίου αυξήθηκαν κατά 7,6%, με τη διοίκηση να σημειώνει ότι η διείσδυση της καρτοκινητής στην Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στοιχείο που αφήνει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω αναβαθμίσεων πελατών προς ακριβότερα πακέτα. Παράλληλα όπως εξήγησαν τα στελέχη του ΟΤΕ η στρατηγική μετάβασης από την καρτοκινητή στα συμβόλαια αποδίδει πλέον μετρήσιμα αποτελέσματα, ενισχύοντας τα έσοδα κινητής και βελτιώνοντας το μικτό ARPU.

Στην περίπτωση της σταθερής ο ΟΤΕ έκλεισε το τρίμηνο με 625 χιλ. συνδρομητές FTTH και με την οπτική ίνα να έχει φτάσει σε περισσότερα από 2,1 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις, με τον τηλεπικοινωνιακό όμιλο να διατηρεί σαφές προβάδισμα στην αγορά. Την ίδια στιγμή, οι επενδύσεις στις οπτικές ίνες συνεχίζουν να αποτελούν το βασικό όπλο άμυνας αλλά και ανάπτυξης του οργανισμού. Γεγονός που αποδεικνύει και η άνοδος του α΄τριμήνου του 2026 κατά την οποία δεν έτρεχε κανένα voucher επιδότησης αλλά η ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες παρέμεινε υψηλή.

Καλπάζει το Fixed Wireless Access

Σημαντική συνεισφορά στην οχύρωση του οργανισμού έναντι του ανταγωνισμού έχει και η λύση του Fixed Wireless Access (FWA). Η υπηρεσία COSMOTE 5G WiFi έφτασε πλέον τις 100 χιλ. συνδέσεις, καταγράφοντας εκρηκτική ανάπτυξη και ενισχύοντας τη συνολική ευρυζωνική βάση του οργανισμού. Όπως όλα δείχνουν το FWA εξελίσσεται σε βασικό εργαλείο όχι απλά διατήρησης πελατών αλλά και απάντησης στον ανταγωνισμό των δορυφορικών δικτύων, όπως αυτό της Starlink που έδειχνε να κερδίζει έδαφος το τελευταίο διάστημα.

Στην περίπτωση του ICT βέβαια ο οργανισμός παραδέχεται ότι η αγορά εισέρχεται σταδιακά στη «μετά Ταμείου Ανάκαμψης» εποχή, με τα δημόσια έργα να αναμένεται να αποκλιμακωθούν τα επόμενα τρίμηνα. Η στρατηγική άμυνας μπροστά στη νέα κατάσταση είναι η στροφή σε έργα του ιδιωτικού τομέα, στις cloud υπηρεσίες και στις λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για επιχειρήσεις. Παράλληλα ο οργανισμός θα προσπαθήσει να διευρύνει και το αποτύπωμά του στα έργα εξωτερικού, διεκδικώντας περισσότερα ευρωπαϊκά έργα, συμπεριλαμβανομένων έργων του ΝΑΤΟ.

Όσο για την τηλεόραση το πρόσημο παρέμεινε θετικό από άποψη εσόδων με τη συνδρομητική βάση να αγγίζει τις 792 χιλ. συνδέσεις. Η διοίκηση απέδωσε μέρος της ανάπτυξης τόσο στο αθλητικό περιεχόμενο όσο και στην αυστηροποίηση του πλαισίου κατά της πειρατείας, αλλά και στην κατάργηση του ειδικού φόρου 10% στη συνδρομητική τηλεόραση από τις αρχές του 2026.

Να θυμίσουμε ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους ξεκίνησε δυναμικά με τον ΟΤΕ να σημειώνει αύξηση κατά 4,9% στα έσοδα και κατά 2,8% στο προσαρμοσμένο EBITDA (AL). Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής διατήρησαν την ισχυρή δυναμική τους, αυξημένα κατά 5,5% στο τρίμηνο ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής ήταν αυξημένα κατά 1,1%, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις σε FTTH, FWA και τηλεόραση.