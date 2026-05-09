Trastor: ΑΜΚ έως €150 εκατ. και ανώτατη τιμή διάθεσης €1,15 ανά μετοχή

Η Trastor ΑΕΕΑΠ ξεκινά συνδυασμένη προσφορά νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας €0,50 έκαστη, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου σε μετρητά , με ανώτατη τιμή διάθεσης €1,15 ανά μετοχή .

Σε συνέχεια των από 4 Μαΐου, 6 Μαΐου και 7 Μαΐου 2026 ανακοινώσεων , η Trastor Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (η « Εταιρεία ») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στις 8 Μαΐου 2026 αποφάσισε η συνδυασμένη προσφορά έως και 150.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών (οι «Νέες Μετοχές ») ονομαστικής αξίας €0,50 έκαστη, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου σε μετρητά που αποφάσισε το Διοικητικό της Συμβούλιο στις 04 Μαΐου 2026 (η « Αύξηση ») να ξεκινήσει τη Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026 , με ανώτατη τιμή διάθεσης έως €1,15 ανά Νέα Μετοχή.

Οι Νέες Μετοχές θα προσφερθούν : (i) στην Ελλάδα, σε Ιδιώτες και Ειδικούς Επενδυτές, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ο « Κανονισμός ») και του Παραρτήματος ΙΙ του Ν. 4514/2018, μέσω δημόσιας προσφοράς, με έγγραφο γνωστοποίησης που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 1.4.δβ) του Κανονισμού, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η « Ελληνική Δημόσια Προσφορά ») και (ii) εκτός Ελλάδας , με ιδιωτική τοποθέτηση σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, με την επιφύλαξη των υφιστάμενων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου κατά τον Κανονισμό και τη λοιπή εφαρμοζόμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών βάσει του Κανόνα 144Α (η « Διεθνής Προσφορά » και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η « Συνδυασμένη Προσφορά »).

Η Εταιρεία αναμένει να αντλήσει συνολικά έσοδα έως €150 εκατ. μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν εντός χρονικού διαστήματος περίπου 12 μηνών για την καταβολή του τιμήματος βραχυπρόθεσμων εξαγορών, τη χρηματοδότηση μέρους των κεφαλ αιουχικών δαπανών που σχετίζονται με τις εν λόγω βραχυπρόθεσμες εξαγορές και νέες επενδύσεις, σύμφωνα με τη στρατηγική επενδύσεων της Εταιρείας, καθώς και για συναφείς αμοιβές και δαπάνες.

Ο κύριος μέτοχος της Εταιρείας, η Τράπεζα Πειραιώς, έχει συμφωνήσει να αποκτήσει, σύμφωνα με τους όρους της Διεθνούς Προσφοράς και υπό συνήθεις 2 όρους και προϋποθέσεις, και η Εταιρεία έχει συμφωνήσει να διαθέσει στην Τράπεζα Πειραιώς, Νέες Μετοχές στην τιμή της Συνδυασμένης Προσφοράς για ελάχιστο ποσό επένδυσης ύψους €50.0 εκατ., υπό την επιφύλαξη τυχόν αναπροσαρμογών που θα απαιτηθούν για την επί τευξη ελεύθερης διασποράς τουλάχιστον 15% του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων κοινών μετοχών και των Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς), βάσει της συνολικής κεφαλαιοποίησης της Εταιρείας, καθώς και υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων λοιπών όρων.

Η Εταιρεία και η Τράπεζα Πειραιώς προτίθενται να συνάψουν συμφωνία μη διάθεσης για περίοδο 180 ημερών από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών.

Σε σχέση με την Διεθνή Προσφορά, η Jefferies GmbH θα ενεργ εί ως Μόνος Παγκόσμι ος Συντονιστ ής και Συνδιαχειριστής του βιβλίου προσφορών και οι Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε, Euroxx Securities Α.Ε και Τράπεζα Eurobank Α.Ε. θα ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών .

Η περίοδος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, ξεκινώντας στις 11 Μαΐου 202 6 στις 10:00 ώρα Ελλάδας και λήγοντας στις 13 Μαΐου 20 26 στις 1 4:00 ώρα Ελλάδας. Κατά την ίδια χρονική περίοδο ( 11 Μαΐου 2026 – 13 Μαΐου 2026 ) θα πραγματοποιηθεί και η Διεθνής Προσφορά.

Η Εταιρεία θα προβεί σε νεότερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για κάθε εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Αύξησης και της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Η ανακοίνωση πρόσκλησης

Οι συντονιστές τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω), ήτοι η «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία », η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και η « EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ » (από κοινού οι «Συντονιστές Τοποθέτησης »), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 του νόμου 4514/2018 και της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 234/23.09.2024 καθώς και της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 1/808/7.2.2018 , όπως έκαστη ισχύει , σχετικά με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων, ανακοινώνουν ότι , σε συνεργασία με τ ην Εκδότ ρια , έχουν προβεί σε αξιολόγηση της δυνητικής αγοράς – στόχου των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, που διατίθενται με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») ως εξής:

(i) Η δυνητική αγορά -στόχος των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς καταλαμβάνει επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, επαγγελματίες πελάτες και ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στον Ν. 4514/2018, όπως ισχύει, με τουλάχιστον βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, με τουλάχιστον μέτρια ανοχή στους κινδύνους, ανεξαρτήτως χρονικού ορίζοντα επένδυσης και με επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του επενδεδυμένου κεφαλαίου, ή/και το εισόδημα μέσω της απόληψης μερισμάτων ή/και την αντιστάθμιση κινδύνου.

(ii) Όλα τα δίκτυα διανομής των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής) θεωρούνται κατάλληλα για επενδυτές της καθορισμένης αγοράς στόχου