Αναλυτής-στο-al-jazeera:-Δεν-είναι-κοντά-μια-πλήρης-ειρηνευτική-συμφωνία-μεταξύ-ΗΠΑ-και-Ιράν,-βολεύει-και-τους-δύο-η-εκεχειρία

Παράλληλα, ο καθηγητής και ειδικός αναλυτής, επισήμανε ότι είναι πολύ πιθανό η Τεχεράνη να προτείνει στον Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ μια κοινή ρύθμιση, που θα καθιστά και την αμερικανική πλευρά ευχαριστημένη.

Όπως ανέφερε στο Al Jazeera, οι βαθιές πληγές που άφησε ο πόλεμος καθιστούν δύσκολη την αποκατάσταση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Σουλτάν Μπαράκατ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Χαμάντ μπιν Χαλίφα του Κατάρ, εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το ενδεχόμενο άμεσης προόδου στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, έπειτα από τις πληροφορίες ότι η Τεχεράνη απάντησε σε πρόταση εκεχειρίας που φέρεται να υπέβαλε η Ουάσινγκτον.

«Μια πλήρης ειρηνευτική συμφωνία είναι πολύ μακριά»

«Μια πλήρης ειρηνευτική συμφωνία είναι πολύ μακριά», δήλωσε ο Μπαράκατ στο Al Jazeera, προσθέτοντας ότι δεν θα πρέπει να θεωρηθεί πως η σύγκρουση ανάμεσα στις δύο χώρες πλησιάζει στο τέλος της.

«Δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι αυτό σηματοδοτεί το τέλος της σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για μεγάλο χρονικό διάστημα, εν μέρει λόγω των παραπόνων και της οργής που έχουν συσσωρεύσει οι Ιρανοί ως αποτέλεσμα αυτού του πολέμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι δολοφονίες του ανώτατου ηγέτη και μελών της οικογένειάς του, καθώς και υψηλόβαθμων αξιωματούχων, σε συνδυασμό με την έκταση των καταστροφών, έχουν ενισχύσει τη δυσπιστία της ιρανικής πλευράς απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επιθυμούν κι οι δύο την εκεχειρία

Παρά τις δυσκολίες, ο Μπαράκατ εκτίμησε ότι και οι δύο πλευρές επιθυμούν τη διατήρηση της εκεχειρίας για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ώστε να αξιοποιηθεί ως αφετηρία για σταδιακές διαπραγματεύσεις.

«Θα ήθελαν να δουν την εκεχειρία να παρατείνεται όσο περισσότερο γίνεται και να χρησιμοποιηθεί ως σημείο εισόδου σε μια διαπραγμάτευση που θα επιλύει τα ζητήματα ένα προς ένα», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, η στάση της Τεχεράνης φαίνεται να έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με τις αρχικές της απαιτήσεις.

Για σταδιακή προσέγγιση κάνουν λόγο οι Ιρανοί

«Οι Ιρανοί ξεκίνησαν, αν θυμάστε, ζητώντας μια πλήρη ειρηνευτική συμφωνία και ολικό τέλος του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα πλέον δεν μιλούν γι’ αυτό. Μιλούν για μια σταδιακή προσέγγιση», ανέφερε.

Ο Μπαράκατ σημείωσε ακόμη ότι το Ιράν φαίνεται να επιδιώκει την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, πιθανόν υπό κάποιο καθεστώς ρύθμισης.

«Υποψιάζομαι ότι πιθανότατα θα προτείνουν στους Αμερικανούς μια κοινή ρύθμιση ανάμεσα στις δύο πλευρές, κάτι που πιστεύω ότι θα άρεσε ιδιαίτερα στον πρόεδρο Τραμπ, επειδή ταιριάζει με τον χαρακτήρα του. Θα ήθελε να έχει λόγο στον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα», πρόσθεσε.